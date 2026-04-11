"Dia pasti akan terbang ke Piala Dunia meski dengan lengan dan kaki patah": Vincent Kompany tertawa terbahak-bahak mendengar tuntutan Kahn terhadap Musiala

Setelah penampilannya yang gemilang dalam kemenangan tandang Bayern 5-0 atas FC St. Pauli di Bundesliga, Musiala mengatakan kepada Sky mengenai Kahn bahwa ia "tidak membaca dengan teliti apa yang dia katakan". Namun, menolak tawaran itu bukanlah pilihan: "Saya pasti ingin ikut Piala Dunia. Tujuan saya adalah membantu tim sebanyak mungkin hingga akhir musim. Dan setelah itu, saya ingin membantu tim nasional sebanyak mungkin."

Bahwa ia memang mampu melakukannya lagi, telah ia buktikan sebelumnya saat melawan St. Pauli. Kompany memasukkannya ke dalam susunan pemain inti, dan Musiala mencetak gol melalui sundulan di fase awal pertandingan. Disusul tendangan yang membentur tiang gawang, sebuah assist, dan sejumlah aksi bagus, yang berujung pada penampilannya terbaik sejak comeback di awal tahun ini.

"Ini pertandingan yang bagus, saya bisa lebih terlibat dalam aksi-aksi, mencetak satu gol. Saya puas dengan penampilan hari ini," kata Musiala. "Setiap menit yang saya dapatkan sangat bermanfaat bagi saya. Saya telah mengambil satu langkah ke depan, tapi masih banyak langkah yang bisa saya ambil. Saya merasa jauh lebih baik daripada sebulan yang lalu."

Pujian juga datang dari rekan setimnya di FCB dan kapten DFB, Joshua Kimmich: "Kita bisa melihat, ketika dia terus berlatih bersama kami dan mendapatkan kesempatan bermain, dia selalu mencetak gol seperti hari ini." Tentu saja, masih ada jalan panjang untuk bisa menampilkan performa ini secara konsisten setiap tiga hari. Namun, saya melihat bahwa mindset-nya baru saja sedikit berubah, dia kini menjadi lebih positif."