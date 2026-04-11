Kemungkinan Musiala tidak ikut serta dalam putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko telah disinggung oleh mantan bos Bayern, Oliver Kahn, pada awal pekan ini. Hal ini disebabkan oleh performa pemain berusia 23 tahun tersebut sejak ia kembali bermain setelah mengalami cedera parah pada Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.
"Dia pasti akan terbang ke Piala Dunia meski dengan lengan dan kaki patah": Vincent Kompany tertawa terbahak-bahak mendengar tuntutan Kahn terhadap Musiala
Setelah penampilannya yang gemilang dalam kemenangan tandang Bayern 5-0 atas FC St. Pauli di Bundesliga, Musiala mengatakan kepada Sky mengenai Kahn bahwa ia "tidak membaca dengan teliti apa yang dia katakan". Namun, menolak tawaran itu bukanlah pilihan: "Saya pasti ingin ikut Piala Dunia. Tujuan saya adalah membantu tim sebanyak mungkin hingga akhir musim. Dan setelah itu, saya ingin membantu tim nasional sebanyak mungkin."
Bahwa ia memang mampu melakukannya lagi, telah ia buktikan sebelumnya saat melawan St. Pauli. Kompany memasukkannya ke dalam susunan pemain inti, dan Musiala mencetak gol melalui sundulan di fase awal pertandingan. Disusul tendangan yang membentur tiang gawang, sebuah assist, dan sejumlah aksi bagus, yang berujung pada penampilannya terbaik sejak comeback di awal tahun ini.
"Ini pertandingan yang bagus, saya bisa lebih terlibat dalam aksi-aksi, mencetak satu gol. Saya puas dengan penampilan hari ini," kata Musiala. "Setiap menit yang saya dapatkan sangat bermanfaat bagi saya. Saya telah mengambil satu langkah ke depan, tapi masih banyak langkah yang bisa saya ambil. Saya merasa jauh lebih baik daripada sebulan yang lalu."
Pujian juga datang dari rekan setimnya di FCB dan kapten DFB, Joshua Kimmich: "Kita bisa melihat, ketika dia terus berlatih bersama kami dan mendapatkan kesempatan bermain, dia selalu mencetak gol seperti hari ini." Tentu saja, masih ada jalan panjang untuk bisa menampilkan performa ini secara konsisten setiap tiga hari. Namun, saya melihat bahwa mindset-nya baru saja sedikit berubah, dia kini menjadi lebih positif."
Pelatih FCB Kompany menegaskan: "Jamal belum mencapai performa terbaiknya, tapi itu tidak masalah. Dia akan segera pulih. Saya mohon agar kalian bersabar dengannya, tapi dia pasti akan kembali. Hari ini dia sudah menunjukkan kemajuan yang bagus."
Permintaan Kahn, yang diajukan setelah penampilan sial Musiala sebagai pemain pengganti melawan Real Madrid, awalnya membuat Kompany tertawa terbahak-bahak. Kemudian mantan pemain profesional itu menjelaskan: "Saya pernah melihat Oliver Kahn berlatih sekali. Itu luar biasa. Dia pasti akan terbang ke Piala Dunia meski dengan lengan dan kaki patah. Dan itu adalah pujian." Hal serupa juga berlaku bagi Musiala.
Pakar Sky, Lothar Matthäus, telah menekankan sebelum pertandingan bahwa secara pribadi ia "pasti" akan membawa Musiala ke Piala Dunia. Pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Jerman itu mengingatkan pada Piala Dunia 2014, saat Bastian Schweinsteiger ikut serta meski baru pulih dari cedera dan awalnya belum benar-benar dalam kondisi prima. Namun, performanya meningkat seiring berjalannya turnamen dan ia tampil luar biasa dalam final yang dimenangkan melawan Argentina.
Matthäus menjelaskan: "Oliver Kahn bahkan tidak pernah melewatkan satu sesi latihan pun. Dan sekarang, dua setengah bulan sebelum Piala Dunia, dia mengatakan kepada seorang pemain bahwa dia harus melewatkan turnamen tersebut. Bagi saya, itu adalah pernyataan yang tidak dapat dimengerti dan tidak perlu."
Statistik performa Jamal Musiala musim ini
Penampilan 14 Penampilan selama lebih dari 90 menit 1 Menit bermain 559 Gol 4 Assist 3