"Dia pasti akan menjadi pemain hebat" - Alexis Mac Allister menanggapi kabar transfer Liverpool yang dikaitkan dengan bintang muda Meksiko, Gilberto Mora

Gelandang Liverpool tersebut telah menyampaikan pandangannya mengenai spekulasi yang semakin menguat yang mengaitkan The Reds dengan pemain timnas Meksiko, Mora. Bintang muda berusia 17 tahun ini telah menjadi salah satu remaja yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola setelah serangkaian penampilan memukau di Piala Dunia 2026.

Saat diwawancarai oleh stasiun televisi Meksiko, Claro Sports, Mac Allister ditanya mengenai kemungkinan pemain muda tersebut bergabung dengan Anfield. Pemain asal Argentina itu menyatakan: "Sejujurnya, saya tidak melihat apa pun mengenai hal itu. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, Anda selalu berhati-hati dalam berbicara, demi menghormati sang pemain dan klub tempatnya bernaung; tetapi jika namanya dikaitkan dengan Liverpool, dia pasti pemain hebat, dan pasti ada alasan mengapa mereka menyebut namanya."