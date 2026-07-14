Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Dia pasti akan menjadi pemain hebat" - Alexis Mac Allister menanggapi kabar transfer Liverpool yang dikaitkan dengan bintang muda Meksiko, Gilberto Mora
Mac Allister menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan Mora
Gelandang Liverpool tersebut telah menyampaikan pandangannya mengenai spekulasi yang semakin menguat yang mengaitkan The Reds dengan pemain timnas Meksiko, Mora. Bintang muda berusia 17 tahun ini telah menjadi salah satu remaja yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola setelah serangkaian penampilan memukau di Piala Dunia 2026.
Saat diwawancarai oleh stasiun televisi Meksiko, Claro Sports, Mac Allister ditanya mengenai kemungkinan pemain muda tersebut bergabung dengan Anfield. Pemain asal Argentina itu menyatakan: "Sejujurnya, saya tidak melihat apa pun mengenai hal itu. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, Anda selalu berhati-hati dalam berbicara, demi menghormati sang pemain dan klub tempatnya bernaung; tetapi jika namanya dikaitkan dengan Liverpool, dia pasti pemain hebat, dan pasti ada alasan mengapa mereka menyebut namanya."
- Getty Images Sport
Persaingan untuk mendapatkan bintang muda berbakat asal Meksiko
Liverpool bukanlah satu-satunya klub Liga Premier yang memantau situasi ini, karena Arsenal juga terus mengamati Mora bersama dengan The Reds. Gelandang yang saat ini bermain untuk Club Tijuana ini telah mengalami lonjakan popularitas yang luar biasa setelah mencatatkan 12 penampilan untuk timnas negaranya di usia yang masih sangat muda. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi di lini tengah telah menjadikannya target utama bagi klub-klub elit Eropa.
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya diperkirakan akan sangat sengit, dengan Real Madrid dan Barcelona juga dikabarkan sangat tertarik pada sang playmaker. Meskipun Manchester United sebelumnya dikaitkan dengannya, laporan menunjukkan bahwa mereka telah mundur dari persaingan karena biaya yang terus meningkat, dengan beberapa penilaian kini melebihi £34 juta ($45 juta).
Sikap Tijuana dan peraturan FIFA
Klub Mora saat ini, Tijuana, sangat menyadari nilai aset yang dimilikinya. Agennya, Rafaela Pimenta, baru-baru ini mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan "melakukan segala upaya" untuk menjual kliennya "dengan harga yang sangat tinggi," meskipun ia menekankan pentingnya menemukan "tempat yang ideal baginya untuk berkembang."
Pemain tersebut baru-baru ini menandatangani kontrak baru hingga tahun 2029, sebuah langkah yang kemungkinan besar dirancang untuk melindungi nilai pasarnya menjelang kemungkinan kepindahannya.
Namun, kepindahan segera ke Inggris akan terhambat oleh peraturan FIFA. Mora tidak dapat secara resmi pindah ke klub asing hingga ia merayakan ulang tahun ke-18 pada bulan Oktober. Ini berarti Liverpool atau klub lain yang tertarik mungkin akan berusaha mencapai kesepakatan prakontrak sebelum memasukkannya ke dalam skuad mereka untuk musim berikutnya.
- Getty Images Sport
Mengapa Liverpool menginginkan Mora
Laporan pemantauan mengenai Mora menyoroti seorang pemain dengan kemampuan teknis dan visi permainan yang luar biasa. Dengan 65 penampilan yang telah dicatatkannya untuk klub dan tim nasional, ia memiliki pengalaman di level senior yang tidak sesuai dengan usianya. Bagi Liverpool, ia merupakan investasi jangka panjang di lini tengah yang saat ini sedang dibangun kembali di era baru di Anfield.
Meskipun lompatan dari Liga MX ke Liga Premier sangat signifikan, The Reds memiliki rekam jejak yang terbukti dalam membina talenta muda. Jika klub benar-benar mengejar kesepakatan ini, mereka mungkin akan mempertimbangkan peminjaman ke Eropa untuk membantu pemain asal Meksiko ini beradaptasi dengan gaya permainan di benua Eropa sebelum memasukkannya ke dalam intensitas kompetisi papan atas Inggris.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami