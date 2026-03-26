AFP
"Dia PASTI akan ada di sana!" - Kylian Mbappe melontarkan pernyataan tegas soal Neymar di Piala Dunia sambil mendesak Carlo Ancelotti untuk membatalkan keputusan kontroversial terkait pemanggilan pemain Brasil
Mbappe mendukung kembalinya Neymar ke Piala Dunia
Mbappe memberikan dukungannya kepada Neymar di tengah pertanyaan yang terus bermunculan dari dunia sepak bola terkait keputusan Ancelotti untuk tidak memanggil penyerang legendaris itu ke skuad timnas Brasil terbaru. Dalam wawancara dengan Globo Esporte menjelang laga persahabatan Prancis melawan Selecao, bintang Real Madrid itu mengatakan: "Piala Dunia adalah ajang para bintang. Semua bintang ada di sana, dan bagi saya Neymar adalah salah satu yang terbaik. Saya tidak bisa membayangkan Piala Dunia tanpa Neymar. Namun pada akhirnya, saya tidak bisa menentang mantan pelatih saya, Carlo Ancelotti. Saya harus menghormati keputusannya."
Ketika ditanya apakah tim nasional kini milik Vinicius Jr. atau Neymar, Mbappe menambahkan: "Saya pikir tim nasional bisa menjadi milik keduanya. Vini kini perlu mengambil langkah berikutnya bersama tim nasional, tapi Neymar adalah Neymar. Dia adalah pemain yang fantastis."
Bintang Real Madrid meyakinkan bahwa Neymar akan siap
Terlepas dari kekhawatiran mengenai kondisi fisik Neymar, Mbappe tetap yakin bahwa pemain berusia 34 tahun itu akan menemukan cara untuk tampil di Amerika Utara. Keduanya pernah bermain bersama selama enam tahun di Paris Saint-Germain, dan pemain asal Prancis itu percaya bahwa ikatan yang terjalin di antara mereka membuatnya mampu melihat semangat juang dalam diri bintang Santos tersebut yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.
"Bagi saya, Neymar adalah pemain yang membuat perbedaan. Saya pernah bermain bersamanya, saya belajar banyak darinya. Kita harus melihat kondisinya, tapi saya mengenalnya: dia akan siap, dia akan ada di sana," tegas Mbappe. Keyakinan ini sejalan dengan pendapat ikon-ikon Brasil lainnya seperti Romario dan Ronaldo, yang baru-baru ini berharap Neymar cukup bugar secara fisik untuk meyakinkan Ancelotti akan nilainya.
Ancelotti tetap teguh di tengah tekanan terkait pemilihan pemain
Meskipun tekanan dari publik dan media untuk memasukkan Neymar ke dalam skuad Piala Dunia semakin meningkat, Ancelotti—yang mengambil alih jabatan pelatih kepala Brasil dengan tujuan mengakhiri puasa gelar Piala Dunia yang sudah lama—tetap teguh pada metodologi dan pembentukan skuadnya.
"Saya mengamati segalanya, saya mendengarkan segalanya. Namun, peran saya adalah mengambil keputusan. Wajar jika setiap orang memiliki pendapat, karena sepak bola bukanlah universitas... sepak bola bukanlah ilmu pasti. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, dan saya harus menghormati pendapat semua orang," kata pelatih asal Italia itu kepada para wartawan.
Tak ada tim favorit dalam pertarungan antara raksasa-raksasa sepak bola dunia
Menjelang laga persahabatan antara Prancis dan Brasil, Mbappé menolak menyebut Les Bleus sebagai favorit meskipun tim Selecao sedang dilanda drama internal terkait pemilihan pemain. "Anda tidak pernah bisa menjadi favorit saat menghadapi tim yang memiliki lima bintang di jersey mereka. Itu mustahil. Brasil adalah kekuatan terbesar dalam sepak bola. Bagi kami, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas kami dan mempersiapkan diri untuk memenangkan Piala Dunia 2026," tutup Mbappé.