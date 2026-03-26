"Dia PASTI akan ada di sana!" - Kylian Mbappe melontarkan pernyataan tegas soal Neymar di Piala Dunia sambil mendesak Carlo Ancelotti untuk membatalkan keputusan kontroversial terkait pemanggilan pemain Brasil

Mbappe memberikan dukungannya kepada Neymar di tengah pertanyaan yang terus bermunculan dari dunia sepak bola terkait keputusan Ancelotti untuk tidak memanggil penyerang legendaris itu ke skuad timnas Brasil terbaru. Dalam wawancara dengan Globo Esporte menjelang laga persahabatan Prancis melawan Selecao, bintang Real Madrid itu mengatakan: "Piala Dunia adalah ajang para bintang. Semua bintang ada di sana, dan bagi saya Neymar adalah salah satu yang terbaik. Saya tidak bisa membayangkan Piala Dunia tanpa Neymar. Namun pada akhirnya, saya tidak bisa menentang mantan pelatih saya, Carlo Ancelotti. Saya harus menghormati keputusannya."

Ketika ditanya apakah tim nasional kini milik Vinicius Jr. atau Neymar, Mbappe menambahkan: "Saya pikir tim nasional bisa menjadi milik keduanya. Vini kini perlu mengambil langkah berikutnya bersama tim nasional, tapi Neymar adalah Neymar. Dia adalah pemain yang fantastis."