Kapten Inggris itu melanjutkan momentumnya ke musim 2026-27 dengan mencatatkan sembilan gol dan enam assist dalam 10 penampilan di semua kompetisi, termasuk tiga gol dalam dua penampilan di Liga Champions. Kontribusi tersebut membantu timnya tetap memuncaki klasemen Bundesliga dengan 14 poin, setara dengan Borussia Dortmund.

Menjelaskan kepada TNT Sports mengapa rekan setimnya layak meraih penghargaan itu tahun ini, Gnabry berkata: "Dia sudah berulang kali menunjukkan betapa berharganya dia. Betapa pesat perkembangannya sejak datang ke sini. Dia pemain yang luar biasa.

"Dia sangat layak mendapatkannya. Saya sudah mengatakannya dalam konferensi pers sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang menetapkan kriteria untuk menentukan siapa yang pantas memenangi trofi itu, tetapi dia menjalani tahun yang luar biasa. Dia masih dalam performa hebat, masih mencetak banyak gol, dan sangat berharga bagi tim kami. Saya berharap dia mendapatkannya. Dia pantas meraih trofi itu."

Ketika ditanya apa artinya bermain bersama penyerang itu di Munich, Gnabry menyebutnya sebagai "teladan yang luar biasa" sebelum menambahkan: "Dia mencetak banyak gol. Mentalitasnya tepat, dia selalu terlibat dalam pertandingan dan fokus. Dalam hal itu, dia tetap tenang di tengah tekanan dan menetapkan standar yang tinggi."