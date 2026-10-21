Ulrich Hufnagel
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“Dia pantas mendapatkan trofi itu”: Serge Gnabry dukung rekan setimnya di Bayern Munich, Harry Kane, meraih Ballon d'Or jelang laga Liga Champions melawan Arsenal
Pemain sayap Jerman mendukung penyerang produktif
Gnabry menjagokan ujung tombak Bayern Munich untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola menjelang pertandingan fase liga pada Rabu malam melawan mantan klubnya. Penyerang berusia 33 tahun itu bersaing memperebutkan penghargaan tersebut dengan Lamine Yamal, pemain Barcelona yang menjuarai La Liga dan Piala Dunia. Peluangnya ditopang torehan luar biasa 61 gol di level klub yang mengantarkan klubnya meraih gelar Bundesliga musim lalu, serta keberhasilannya menjadi kapten Inggris hingga semifinal Piala Dunia melawan Argentina.
- Sven Simon
Hasil yang konsisten menetapkan standar tinggi
Kapten Inggris itu melanjutkan momentumnya ke musim 2026-27 dengan mencatatkan sembilan gol dan enam assist dalam 10 penampilan di semua kompetisi, termasuk tiga gol dalam dua penampilan di Liga Champions. Kontribusi tersebut membantu timnya tetap memuncaki klasemen Bundesliga dengan 14 poin, setara dengan Borussia Dortmund.
Menjelaskan kepada TNT Sports mengapa rekan setimnya layak meraih penghargaan itu tahun ini, Gnabry berkata: "Dia sudah berulang kali menunjukkan betapa berharganya dia. Betapa pesat perkembangannya sejak datang ke sini. Dia pemain yang luar biasa.
"Dia sangat layak mendapatkannya. Saya sudah mengatakannya dalam konferensi pers sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang menetapkan kriteria untuk menentukan siapa yang pantas memenangi trofi itu, tetapi dia menjalani tahun yang luar biasa. Dia masih dalam performa hebat, masih mencetak banyak gol, dan sangat berharga bagi tim kami. Saya berharap dia mendapatkannya. Dia pantas meraih trofi itu."
Ketika ditanya apa artinya bermain bersama penyerang itu di Munich, Gnabry menyebutnya sebagai "teladan yang luar biasa" sebelum menambahkan: "Dia mencetak banyak gol. Mentalitasnya tepat, dia selalu terlibat dalam pertandingan dan fokus. Dalam hal itu, dia tetap tenang di tengah tekanan dan menetapkan standar yang tinggi."
Mantan pemain Arsenal puji London Utara
Laga Rabu juga akan mempertemukan Gnabry dengan klub yang ditinggalkannya pada 2016 setelah kesulitan mendapat kesempatan bermain di bawah Arsene Wenger. Ia bergabung dengan Werder Bremen sebelum pindah ke Bavaria setahun kemudian dan menjalani musim 2017-18 sebagai pemain pinjaman di TSG Hoffenheim.
Gnabry pernah satu ruang ganti dengan Mikel Arteta selama membela klub asal London utara itu. Kini, ia akan menghadapi pria Spanyol tersebut sebagai manajer tim lawan. Memuji perubahan mengesankan dan keberhasilan meraih gelar juara yang dicapai di bawah mantan rekan setimnya itu musim lalu, Gnabry menjelaskan: "Itu bukan proyek yang mudah. Baginya, bertahan selama itu, meraih kesuksesan tersebut, dan membawa mereka kembali menjadi juara adalah pencapaian yang sangat besar. Mungkin lebih besar daripada beberapa pencapaian pelatih yang lebih ternama.
"Saya pernah bermain untuk klub itu, jadi dalam beberapa hal saya ikut senang untuk mereka. Namun, tentu saja, besok saya bermain untuk Bayern Munich. Mereka klub saya saat ini, dan kami harus menang besok."
- getty
Seremoni di London menyusul ujian Eropa
Setelah laga besar di kompetisi kontinental pada Rabu berakhir, perhatian akan segera beralih ke upacara penghargaan Ballon d'Or pada Senin, 26 Oktober. Selain mengetahui apakah ia akan membawa pulang trofi Ballon d'Or, Kane juga diperkirakan akan memperjelas masa depan jangka panjangnya di level klub dalam beberapa pekan mendatang. Penyerang tajam itu diperkirakan akan menandatangani perpanjangan kontrak di Bavaria, sementara kontraknya saat ini berakhir pada musim panas 2027.
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