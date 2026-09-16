Manajer baru tim tuan rumah mengakui ia sangat tersentuh oleh sambutan penuh kehangatan yang diberikan kepada seorang bek yang masih menjadi favorit di Anfield. Merefleksikan ovasi tersebut saat menjalankan tugasnya setelah pertandingan, juru taktik asal Basque itu merasa veteran timnas Skotlandia tersebut memang sepenuhnya pantas mendapatkan pujian yang bertahan lama seperti itu. Berbicara kepada BBC Radio 5 Live setelah laga, Iraola berkata: "Saya rasa dia pantas mendapatkan semua ini dan saya senang. Saya berpikir dia benar-benar pantas mendapatkan ini karena dia telah memberi begitu banyak kepada Liverpool."