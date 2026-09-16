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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Dia pantas mendapatkan semua ini' - Andoni Iraola terharu oleh sambutan suporter Liverpool untuk Andy Robertson

A. Iraola
A. Robertson
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Liverpool
Tottenham Hotspur
Carabao Cup
Premier League

Andoni Iraola mengungkapkan kegembiraannya setelah menyaksikan suporter Liverpool memberikan standing ovation meriah kepada Andy Robertson pada Selasa malam. Kapten Skotlandia berusia 32 tahun itu kembali ke Anfield untuk pertama kalinya sejak hengkang pada musim panas, dan mendapat sambutan emosional meski tim asuhan Roberto De Zerbi kalah 3-1 di Carabao Cup.

  • Anfield memberi penghormatan kepada mantan bek

    Robertson kembali menginjak rumput Merseyside sebagai pemain pengganti Tottenham setelah mengakhiri periode sembilan tahun yang sarat trofi pada bursa musim panas. Ketika De Zerbi memasukkan bek kiri veteran itu menggantikan Destiny Udogie pada menit ke-57, keempat sudut stadion serempak berdiri untuk bertepuk tangan. Sambutan emosional itu menegaskan rasa terima kasih yang terus hidup dari para pendukung tuan rumah kepada sosok andalan yang mempersembahkan delapan trofi utama untuk klub.


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    Iraola memuji penghormatan untuk Kop

    Manajer baru tim tuan rumah mengakui ia sangat tersentuh oleh sambutan penuh kehangatan yang diberikan kepada seorang bek yang masih menjadi favorit di Anfield. Merefleksikan ovasi tersebut saat menjalankan tugasnya setelah pertandingan, juru taktik asal Basque itu merasa veteran timnas Skotlandia tersebut memang sepenuhnya pantas mendapatkan pujian yang bertahan lama seperti itu. Berbicara kepada BBC Radio 5 Live setelah laga, Iraola berkata: "Saya rasa dia pantas mendapatkan semua ini dan saya senang. Saya berpikir dia benar-benar pantas mendapatkan ini karena dia telah memberi begitu banyak kepada Liverpool."

  • Bek sayap mengakhiri era penuh prestasi

    Robertson menutup lembaran gemilang selama sembilan tahun di Anfield pada musim panas ini setelah kontraknya habis, dengan resmi menuntaskan transfer bebas ke Tottenham pada 1 Juli 2026. Ia hengkang setelah kehilangan tempat regulernya di tim utama dari Milos Kerkez, peran yang terus dipegang pemain Hungaria itu setelah kedatangan Iraola sebagai manajer. Meski para suporter menyambutnya dengan nyanyian yang merayakan keberhasilannya menjuarai Liga Primer dan Liga Champions, gol-gol dari Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, dan Dominik Szoboszlai memastikan kekalahan 3-1 bagi tim barunya.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Tes domestik sudah di depan mata

    Liverpool kini mengalihkan fokus ke laga tandang hari Minggu ke markas Bournemouth, dengan membidik poin maksimal untuk mendorong mereka ke papan atas klasemen Premier League. Sementara itu, Tottenham harus segera bangkit saat mereka menjamu Aston Villa 24 jam lebih awal dalam upaya bangkit dari tiga kekalahan dalam enam pertandingan pembuka mereka. Kedua tim akan sangat membutuhkan hasil positif akhir pekan ini sebelum kompetisi domestik berhenti sejenak untuk jeda internasional musim gugur.

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