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imago-sport-1082364216.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Dia pantas mendapat pengakuan lebih' - Davide Ancelotti memuji Manuel Pellegrini yang 'luar biasa' jelang bentrokan Liga Champions

D. Ancelotti
M. Pellegrini
Lille vs Real Betis
Lille
Real Betis
Champions League
LaLiga
Ligue 1

Pelatih kepala Lille Davide Ancelotti melontarkan pujian besar kepada pelatih Real Betis Manuel Pellegrini menjelang laga pembuka fase liga Liga Champions pada Selasa. Juru taktik asal Italia itu menyoroti umur panjang karier serta pencapaian luar biasa pelatih asal Cile tersebut, sembari menegaskan bahwa tim La Liga itu tetap menjadi lawan tangguh meski 21 tahun absen dari kompetisi Eropa.

  • Italia memuji pelatih veteran

    Pelatih kepala Lille Davide Ancelotti melontarkan pujian setinggi langit kepada pelatih Betis, Pellegrini, jelang laga pembuka fase liga Liga Champions pada Selasa. Laga ini menandai debut kepelatihan Davide di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa setelah bertahun-tahun bekerja bersama ayahnya, Carlo. Juru taktik asal Italia itu meyakini pelatih veteran asal Cile tersebut sepenuhnya layak mendapat pengakuan lebih besar atas umur panjang dan pencapaiannya yang luar biasa dalam sepak bola.

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    Ancelotti memuji umur panjang karier kepelatihan

    Davide mengakui bahwa kesuksesan berkelanjutan Pellegrini menjadi sumber inspirasi besar bagi pelatih-pelatih muda yang mulai menembus level manajerial tertinggi.

    Berbicara dalam konferensi pers prapertandingannya, Davide berkata: "Manuel Pellegrini tidak selalu mendapatkan pengakuan yang pantas ia terima, karena ia punya karier yang luar biasa dan meraih kesuksesan besar. Kami yang baru memulai, seperti saya, sangat mengaguminya. Saya tidak tahu apakah saya akan melatih sampai seusianya. Saya mengatakan kepada diri sendiri itu mustahil. Tetapi ketika saya melihat ayah saya yang juga tidak melambat, mungkin saya akan berubah pikiran."

    Menyoroti ancaman taktis yang dibawa tim tamu, ia menambahkan: "Betis adalah tim yang terorganisasi, selalu sangat sulit dihadapi. Selain laga di Levante, mereka tidak kebobolan banyak gol karena juga memiliki organisasi pertahanan yang sangat bagus."

  • Pencapaian mewarnai duel sesama Eropa

    Laga ini menjadi momen penting bagi kedua pelatih dan klub masing-masing. Bagi Davide, memimpin sebuah tim di Liga Champions untuk pertama kalinya merupakan peluang vital untuk keluar dari bayang-bayang besar sang ayah.

    Merefleksikan ambisinya, ia menyatakan: "Liga Champions menjadi awal yang baru bagi saya dalam peran ini, dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda, meski bukan wilayah yang sepenuhnya asing. Saya mencoba menyalurkan pengalaman yang saya dapatkan sebagai asisten pelatih kepada klub dan para pemain. Sekarang, saya berharap bisa menulis bab saya sendiri di kompetisi ini atas nama saya sendiri."

    Sementara itu, Pellegrini menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang menangani empat klub Spanyol berbeda di Liga Champions, dengan Betis kembali ke turnamen ini untuk pertama kalinya sejak musim 2005-06.

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