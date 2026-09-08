Davide mengakui bahwa kesuksesan berkelanjutan Pellegrini menjadi sumber inspirasi besar bagi pelatih-pelatih muda yang mulai menembus level manajerial tertinggi.

Berbicara dalam konferensi pers prapertandingannya, Davide berkata: "Manuel Pellegrini tidak selalu mendapatkan pengakuan yang pantas ia terima, karena ia punya karier yang luar biasa dan meraih kesuksesan besar. Kami yang baru memulai, seperti saya, sangat mengaguminya. Saya tidak tahu apakah saya akan melatih sampai seusianya. Saya mengatakan kepada diri sendiri itu mustahil. Tetapi ketika saya melihat ayah saya yang juga tidak melambat, mungkin saya akan berubah pikiran."

Menyoroti ancaman taktis yang dibawa tim tamu, ia menambahkan: "Betis adalah tim yang terorganisasi, selalu sangat sulit dihadapi. Selain laga di Levante, mereka tidak kebobolan banyak gol karena juga memiliki organisasi pertahanan yang sangat bagus."