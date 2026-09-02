Persaingan menuju Ballon d’Or 2026 sedang terbentuk menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, dengan sejumlah bintang terbesar dunia bersaing untuk penghargaan individu bergengsi tersebut. Berbeda dengan 2024, ketika pertarungan sebagian besar terjadi antara Rodri dan Vinicius Jr., atau 2025, ketika Ousmane Dembele muncul sebagai favorit yang jelas, persaingan tahun ini tampak jauh lebih terbuka.

Namun, presiden La Liga Tebas tidak punya keraguan soal siapa yang pantas meraih penghargaan itu, dengan mendukung gelandang Barcelona Rodri untuk memenangkan Ballon d’Or keduanya. Bagi Tebas, penampilan luar biasa Rodri di Piala Dunia lebih berarti daripada keterlibatannya yang terbatas di level klub dan membuatnya layak menjadi pemenang penghargaan tahun ini.