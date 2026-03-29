"Dia orang yang emosional" - Eduardo Camavinga menjelaskan mengapa rekan setimnya di Real Madrid, Vinicius Junior, "selalu berteriak"
Vini Jr memicu kontroversi dengan semangatnya
Perdebatan seputar Vinicius sering kali mengaburkan batas antara semangat kompetitif tingkat tinggi dan perilaku yang tidak sportif, terutama karena bahasa tubuhnya serta kecenderungannya untuk memprotes atau berkonfrontasi dengan lawan selama 90 menit pertandingan. Meskipun lawan-lawannya mungkin menganggap 'teriakannya' sebagai provokasi, rekan-rekan setimnya di ruang ganti Madrid memandangnya sebagai wujud dari keinginannya untuk menang dan keterlibatannya yang mendalam secara emosional dalam setiap alur permainan.
Penjelasan mengenai teriakan Vini Jr yang tak henti-hentinya
Camavinga tak ragu membela salah satu sahabat terdekatnya di klub, sambil menekankan bahwa citra yang ditampilkan pemain Brasil itu tidak mencerminkan kepribadian aslinya. Ia mengatakan kepada ESPN: "Vini adalah sahabatku. Dia orang yang sangat, sangat baik. Menurutku orang-orang tidak menyadari hal itu; karena dia selalu berteriak di lapangan, mereka mengira itu masalah, padahal dia hanya orang yang emosional."
Perbedaan antara pemain dan orang tersebut
Bintang serba bisa asal Madrid itu juga menegaskan bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara sosok pesaing tangguh yang terlihat di televisi dan sosok manusia yang berinteraksi sehari-hari dengan rekan-rekan setimnya. Menurutnya, karisma Vinicius merupakan salah satu pilar terciptanya suasana positif yang saat ini dirasakan oleh tim asuhan Alvaro Arbeloa. "Saat kamu bertemu dengannya secara langsung, dia orang yang sangat baik," tambah Camavinga.
Segera kembali ke sesi latihan di Madrid
Timnas Prancis yang diperkuat Camavinga mengalahkan Timnas Brasil yang diperkuat Vinicius dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan di Amerika Serikat pada Kamis. Kylian Mbappe dan Hugo Ekitike mencetak gol untuk Les Bleus, yang harus bermain dengan 10 orang setelah Dayot Upamecano diusir wasit, sebelum Gleison Bremer memperkecil ketertinggalan untuk Selecao. Vinicius dan Camavinga dijadwalkan kembali berlatih bersama Real Madrid pekan depan.