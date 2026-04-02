"Dia orang Geordie!" - Prediksi transfer Elliot Anderson dari legenda Newcastle yang bakal bikin kesal dua raksasa Manchester, United dan City

Ada kabar yang menyebutkan bahwa United dan City sudah mulai menanyakan apa saja yang diperlukan agar Anderson bersedia pindah dari East Midlands ke Northwest. Namun, Newcastle tidak bisa dikesampingkan dari perebutan pemain yang paling diburu ini.

Legenda Magpies, Waddle, mengakui hal tersebut, dengan mantan bintang Inggris itu mengatakan kepada Fruity King: “Elliot Anderson adalah penggemar Newcastle. Dia orang Geordie. Dia mungkin tidak percaya bahwa dia dijual ke Nottingham Forest pada awalnya, tetapi dia menikmati sepak bolanya, dia berada di tim Inggris, dan sepertinya dia akan pergi ke Piala Dunia.

“Dia tidak akan terburu-buru, tapi peluang untuk kembali ke Newcastle? Saya yakin dia selalu ingin bermain dengan seragam hitam-putih itu dan saya yakin dia akan bersemangat untuk itu. Tapi saya pikir, sekali lagi, akan ada banyak persaingan.

“Saya pikir dia sedang dalam performa terbaiknya saat ini, jujur saja. Dia bermain bagus untuk Forest. Dia konsisten. Setiap pekan dia menjalankan tugasnya dengan baik, jadi dia dalam performa yang bagus. Anda mungkin berpikir di usianya, dia akan semakin baik seiring bertambahnya usia. Kebanyakan pemain memang begitu.

“Akan ada banyak tim yang mengincarnya, jadi Anda akan punya banyak pilihan jika dia memutuskan untuk meninggalkan Forest. Newcastle mungkin bisa mendapatkannya karena dia adalah penggemar Newcastle.”