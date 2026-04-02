Getty
Diterjemahkan oleh
"Dia orang Geordie!" - Prediksi transfer Elliot Anderson dari legenda Newcastle yang bakal bikin kesal dua raksasa Manchester, United dan City
- Getty
Anderson tampil gemilang sejak meninggalkan Newcastle
Anderson, yang berasal dari Tyneside, mengucapkan selamat tinggal kepada St James’ Park pada tahun 2024 saat menyelesaikan kepindahannya ke City Ground. Karena sulit mendapatkan tempat di starting line-up Newcastle, ia memutuskan untuk mencari kesempatan bermain reguler di klub lain.
Keputusan besar dalam kariernya itu terbukti tepat, dengan playmaker pekerja keras ini melihat nilainya melonjak di Trentside. Anderson telah menjadi pemain Premier League yang terbukti, mencatatkan angka tertinggi di divisi dalam hal pengambilan bola, dan telah menikmati terobosan di level tim nasional senior.
Pemenang Kejuaraan Eropa U-21 ini telah mengoleksi enam caps untuk The Three Lions dan diperkirakan akan menjadi bagian dari rencana Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026. Serangkaian penampilan menawan di turnamen tersebut akan semakin menaikkan harga jualnya.
Perebutan pemain: Siapa yang akan memenangkan persaingan untuk mendapatkan Anderson?
Ada kabar yang menyebutkan bahwa United dan City sudah mulai menanyakan apa saja yang diperlukan agar Anderson bersedia pindah dari East Midlands ke Northwest. Namun, Newcastle tidak bisa dikesampingkan dari perebutan pemain yang paling diburu ini.
Legenda Magpies, Waddle, mengakui hal tersebut, dengan mantan bintang Inggris itu mengatakan kepada Fruity King: “Elliot Anderson adalah penggemar Newcastle. Dia orang Geordie. Dia mungkin tidak percaya bahwa dia dijual ke Nottingham Forest pada awalnya, tetapi dia menikmati sepak bolanya, dia berada di tim Inggris, dan sepertinya dia akan pergi ke Piala Dunia.
“Dia tidak akan terburu-buru, tapi peluang untuk kembali ke Newcastle? Saya yakin dia selalu ingin bermain dengan seragam hitam-putih itu dan saya yakin dia akan bersemangat untuk itu. Tapi saya pikir, sekali lagi, akan ada banyak persaingan.
“Saya pikir dia sedang dalam performa terbaiknya saat ini, jujur saja. Dia bermain bagus untuk Forest. Dia konsisten. Setiap pekan dia menjalankan tugasnya dengan baik, jadi dia dalam performa yang bagus. Anda mungkin berpikir di usianya, dia akan semakin baik seiring bertambahnya usia. Kebanyakan pemain memang begitu.
“Akan ada banyak tim yang mengincarnya, jadi Anda akan punya banyak pilihan jika dia memutuskan untuk meninggalkan Forest. Newcastle mungkin bisa mendapatkannya karena dia adalah penggemar Newcastle.”
- JOHN THYS / AFP
Berapa harga jual Tonali atau Guimaraes?
Newcastle mungkin akan memiliki dana untuk dibelanjakan, sehingga memungkinkan mereka ikut bersaing untuk mendapatkan Anderson, jika gelandang Italia Sandro Tonali atau bintang Brasil Bruno Guimaraes hengkang. Keduanya telah dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal, Chelsea, dan Man Utd.
Waddle menambahkan mengenai potensi penjualan dan biaya yang dapat dihasilkan - yang memungkinkan manajer Magpies, Eddie Howe, untuk berinvestasi kembali di tempat lain: “Di bursa transfer saat ini, Anda akan melihat angka £70-80 juta untuk pemain seperti Sandro Tonali atau Bruno Guimaraes, jujur saja, tetapi mungkin sebenarnya sedikit lebih tinggi.
“Bermain untuk Newcastle di usia mereka, Anda akan menargetkan sekitar £80-90 juta jika ada yang mau membayar itu untuknya, lalu terserah para pemain apakah mereka ingin pergi, tapi Newcastle tidak perlu menjual mereka.
“Mereka semua terikat kontrak jangka panjang yang bagus. Satu-satunya cara mereka akan menjualnya adalah jika sang pemain memutuskan ingin pergi dan mulai membuat keributan, dan kami tidak ingin melihat hal itu lagi.
“Jika pemain seperti Tonali dan Bruno sudah bosan di Tyneside, mereka harus mengatakannya secara terbuka. Beritahu para penggemar dan jujurlah, katakan setelah Piala Dunia, saya ingin pindah. Saya ingin pergi. Sampaikan itu. Biarkan para penggemar bereaksi terhadap fakta-fakta tersebut. Jangan melakukannya dengan cara yang licik.
“Jika ada yang mengajukan tawaran untukmu dan klub menerimanya, itu cerita lain. Tapi jika kamu ingin pergi, katakan saja.”
Newcastle gencar berjuang di akhir musim untuk lolos ke kompetisi Eropa
Salah satu kendala yang dihadapi Newcastle dalam hal menarik pemain baru ke klub dan mempertahankan para pemain yang sudah ada adalah posisi mereka yang kini berada di peringkat ke-12 klasemen Liga Premier dengan tujuh pertandingan tersisa di musim ini, serta terancam gagal lolos ke kompetisi Eropa musim 2026-27.