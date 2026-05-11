"Impian saya adalah suatu hari nanti bisa bekerja sebagai pencari bakat atau pelatih di Pusat Pelatihan Muda (NLZ) Dortmund. Dan di situlah saya membayangkan diri saya kelak," jawab Dario Scuderi pada Maret 2021 dalam wawancara mendalam dengan SPOX saat ditanya di mana ia membayangkan dirinya pada tahun 2026. Lebih dari lima tahun kemudian, dapat dikatakan bahwa pria yang kini berusia 28 tahun itu telah mewujudkan impiannya.
Dia nyaris kehilangan kakinya akibat cedera mengerikan: Namun, penemu Inacio, Reggiani, dan kawan-kawan itu tetap mewujudkan mimpinya bersama BVB
Scuderi memang bekerja di BVB; ia menjabat sebagai pencari bakat di bidang talenta-talenta terbaik. Dalam perannya ini, pria asal Italia tersebut berkeliling dunia untuk mencari bakat-bakat muda yang berpotensi menarik bagi Borussia.
Dan Scuderi, yang mengakhiri kariernya pada 2019, telah memberikan kontribusi yang baik bagi Dortmund. Filippo Mane bergabung pada awal 2021 dari tim U-19 Sampdoria Genoa. Dua pemain muda, Samuele Inacio dan Luca Reggiani, yang telah bergabung dengan tim senior musim ini, juga ditemukan oleh Scuderi.
"Rasanya luar biasa. Saya sering berkeliling Eropa, melihat banyak negara berbeda dan banyak pemain bagus. Saya suka menonton sepak bola dan menganalisisnya," katanya suatu kali dalam podcast resmi klub.
"Cedera lutut terparah yang bisa dibayangkan"
Namun satu hal yang pasti: seandainya ia punya pilihan, Scuderi pasti lebih memilih untuk tetap menjadi pemain profesional di usia emasnya. Namun takdir berkata lain. Cedera yang dialaminya begitu parah hingga bahkan seorang superstar seperti Neymar pun mengirimkan ucapan semoga cepat sembuh.
Apa yang sebenarnya terjadi? Pada usia 18 tahun, Scuderi bermain untuk tim U-19 BVB di Warsawa, dalam sebuah pertandingan Liga Remaja. Dalam kompetisi ini, ia kini lebih suka mengamati calon bintang masa depan.
Di sana, di Polandia, Scuderi mengalami "cedera lutut terparah yang bisa dibayangkan", seperti yang dikatakan oleh spesialis lutut ternama dari Munich, Dokter Michael Strobel, saat itu. Diagnosanya: lutut terkilir, robekan ligamen silang ganda, robekan ligamen lateral, dan kerusakan meniskus.
- IMAGO / Newspix
Scuderi diharapkan menjadi bek kanan di bawah asuhan Tuchel
Sebelumnya, Scuderi telah melewati berbagai tim junior di Borussia. Di bawah asuhan Hannes Wolf, ia meraih dua gelar juara; pada 2016, ia direncanakan akan dilatih ulang menjadi bek kanan di tim senior oleh Thomas Tuchel. Namun, pada bulan September, terjadi sebuah sprint yang fatal akibat umpan yang salah.
"Karena saya berdiri sangat tinggi, lawan saya pun memiliki jalan bebas menuju gawang tak lama setelah itu," kenang Scuderi tentang kejadian tersebut. "Saya kemudian mengerahkan seluruh tenaga yang saya miliki untuk berlari mengejarnya dan berhasil menyusulnya. Hanya saja, upaya saya untuk memblokir tendangannya berakhir dengan cukup buruk bagi saya."
Setelah itu, Scuderi harus menjalani masa-masa yang sangat menyiksa. Dan itu merujuk pada jam-jam yang berlalu setelah cedera tersebut. Pertama, ia harus dibawa ke rumah sakit kedua di Warsawa, lalu lututnya membengkak "sebesar dua bola sepak". "Keesokan paginya, saya didorong dengan kursi roda untuk sarapan," katanya.
- IMAGO / Funke Foto Services
Dario Scuderi bahkan bisa saja kehilangan kakinya
Dokter tim Dortmund, Dr. Markus Braun, yang saat itu bersama para pemain profesional untuk pertandingan Liga Champions yang akan digelar malam harinya, merasa sangat cemas. "Dia mengatakan bahwa kami harus segera kembali ke Dortmund karena ada risiko sindrom kompartemen, yaitu ketika cairan berlebih menekan jaringan, tendon, dan saraf," kata Scuderi.
Dia menolak tawaran jet pribadi dari Direktur Utama Hans-Joachim Watzke, dan pulang bersama para pemain profesional sesuai rencana. Scuderi, yang saat check-in sempat terjatuh dari kursi rodanya oleh seorang petugas bandara, duduk "sendirian di baris depan, tepat di depan Tuchel dan Michael Zorc" selama perjalanan.
Setelah tiba, segera dilakukan operasi darurat. Itu adalah kali pertama dari sekian banyak kali Scuderi harus menjalani operasi. Pada suatu saat, bahkan ada risiko bahwa ia akan kehilangan kakinya. "Saya benar-benar terkejut. Saat saya bangun, saya langsung mengangkat selimut yang berlumuran darah. Beban di hati saya langsung terangkat karena kaki saya masih utuh," katanya.
- IMAGO / Funke Foto Services
Latihan pertama setelah absen selama 623 hari akibat cedera
Meski begitu, Scuderi sama sekali tidak menyerah. Dengan ambisi yang tak terpadamkan, ia berjuang melawan akhir karier yang prematur—dan memang berhasil membuat kemajuan demi kemajuan. Kunci penting agar ia benar-benar bisa kembali berlatih datang dari Roma. Seorang dokter memberinya penyangga kecil yang dipasang seperti sol dalam sepatu sepak bola, untuk mengimbangi gangguan fungsi saraf kakinya yang rusak. Scuderi: "Penyangga itu adalah terobosan, berkat itu saya bisa bermain lagi."
Pada akhir Mei 2018, setelah absen selama 623 hari dan berhasil lolos dari pemeriksaan medis untuk olahraga kompetitif, ia kembali mengikuti sesi latihan untuk pertama kalinya. Tiga bulan kemudian, ia bermain selama beberapa menit dalam pertandingan uji coba untuk tim U23 Dortmund.
Pada 8 Mei 2019, saatnya pun tiba: Scuderi kembali masuk dalam skuad pertandingan setelah absen selama 967 hari. Namun, ia tidak diturunkan untuk tim U23 Dortmund. "Saya sudah berharap bisa bermain beberapa menit," kenangnya. "Saya pikir, mereka hanya ingin meminimalkan risiko cedera lebih lanjut sebisa mungkin."
"Saya tidak mengalami masalah apa pun, tapi ada bekas luka dari 115 jahitan"
Tak lama setelah itu, kariernya sebagai pemain di BVB berakhir. Kontrak Scuderi di tim cadangan yang akan habis masa berlakunya tidak diperpanjang. Ia menolak tawaran-tawaran di level yang setara dengan Liga Regional karena Borussia menawarinya posisi sebagai pelatih di akademi sepak bola. Di saat yang sama, ia mencoba sekali lagi di kota kelahirannya bersama FC Iserlohn 46/49, namun setelah satu pertandingan, sudah jelas: kini karier pasca-kariernya dimulai.
Melalui posisinya sebagai pelatih anak-anak berusia sembilan hingga sebelas tahun, Scuderi akhirnya beralih ke bidang pemandu bakat. Bahwa sebagai mantan pemain ia memiliki mata yang tajam untuk bidang di mana hampir seluruh kariernya dulu berlangsung, dibuktikan oleh contoh Inacio, Mane, dan Reggiani. Dua yang terakhir bahkan sudah memiliki kontrak profesional di tangan.
Dan bagaimana kondisi lutut Scuderi? "Baik-baik saja, saya tidak mengalami masalah apa pun, tapi ada bekas luka dari 115 jahitan," katanya saat itu. "Saya bisa berjalan normal, tapi tidak bisa mengangkat kaki dengan benar. Katanya sarafnya akan pulih sendiri, tapi belum jelas berapa lama itu akan berlangsung dan apakah itu benar-benar terjadi."
Dario Scuderi: Sekilas tentang kariernya di tim U-17 dan U-19 BVB
Tim Pertandingan Gol Assist Borussia Dortmund U17 24 2 1 Borussia Dortmund U19 36 1 5