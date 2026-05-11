Scuderi memang bekerja di BVB; ia menjabat sebagai pencari bakat di bidang talenta-talenta terbaik. Dalam perannya ini, pria asal Italia tersebut berkeliling dunia untuk mencari bakat-bakat muda yang berpotensi menarik bagi Borussia.

Dan Scuderi, yang mengakhiri kariernya pada 2019, telah memberikan kontribusi yang baik bagi Dortmund. Filippo Mane bergabung pada awal 2021 dari tim U-19 Sampdoria Genoa. Dua pemain muda, Samuele Inacio dan Luca Reggiani, yang telah bergabung dengan tim senior musim ini, juga ditemukan oleh Scuderi.

"Rasanya luar biasa. Saya sering berkeliling Eropa, melihat banyak negara berbeda dan banyak pemain bagus. Saya suka menonton sepak bola dan menganalisisnya," katanya suatu kali dalam podcast resmi klub.