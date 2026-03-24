Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Dia nggak tahu cara bermain seperti Lionel Messi!" - Pelatih Timnas AS, Mauricio Pochettino, menegur Thierry Henry atas kritik yang dianggap "tidak sopan" terhadap masa jabatannya di PSG
Pochettino membalas serangan Henry
Mantan manajer PSG itu akhirnya angkat bicara mengenai sorotan yang diterimanya saat menangani trio "MNM" yang dipenuhi bintang, yakni Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Dalam wawancara dengan L'Equipe, Pochettino mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas cara keputusan taktisnya digambarkan oleh para pakar ternama.
Inti dari keluhannya adalah ikon Arsenal, Henry, yang sering mempertanyakan formasi Pochettino selama menjabat sebagai analis Ligue 1. Pelatih asal Argentina itu menyarankan bahwa narasi seputar masa jabatannya sering kali didorong oleh informasi yang keliru, bukan oleh realitas operasional dalam mengelola talenta kelas dunia di ibu kota Prancis.
- AFP
Kebenaran di balik peran Messi
Pochettino menanggapi tuduhan spesifik bahwa ia memaksa Messi bermain di posisi sayap kanan yang kaku, dengan menjelaskan bahwa pergerakan pemain sering kali merupakan hasil dari alur permainan yang alami dan proses pemulihan, bukan instruksi manajerial yang ketat.
“Thierry Henry, yang menjadi komentator untuk Prime, mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa Pochettino menempatkan Messi di sayap kanan padahal ia lebih baik bermain berdampingan dengan Neymar,” jelasnya. “Menanggapi hal itu, saya menjawab: Pochettino dan stafnya tidak dengan sengaja memindahkan Messi ke sayap kanan pada babak kedua. Terkadang para pemain berada dalam posisi bertahan untuk memulihkan diri, mengembalikan energi mereka, dan itulah yang terjadi pada Messi.”
Dia juga mengkritik dampak komentar semacam itu terhadap reputasi seorang manajer: “Jadi, ketika mantan pemain seperti Henry mengkritik situasi ini dan menyalahkan saya, hal itu menimbulkan kegemparan. Kita mendengar komentar seperti: ‘Manajer ini tidak tahu cara memainkan Messi. Dia tidak tahu cara memanfaatkan Mbappe.’”
Menentang narasi para pakar
Ketegangan di antara keduanya dilaporkan berujung pada sebuah konfrontasi pribadi. Pochettino mengungkapkan bahwa ketika ia menegur Henry terkait komentarnya, tanggapan sang pemain asal Prancis itu tidak menunjukkan rasa tanggung jawab yang diharapkan sang manajer dari sesama pelaku industri.
"Saya ingat pernah mengatakan itu kepadanya. Dia sebenarnya setuju dengan saya dan menjawab, 'Nah, apa yang kamu ingin saya lakukan?' Tidak! Bukan 'Apa yang kamu ingin saya lakukan?' Jangan berbohong, itu saja. Terkadang hal-hal seperti itulah yang paling menyakitkan bagi saya," tambahnya. "Ketika kamu bergabung dengan PSG, itu karena kamu memiliki rekam jejak. Bukan untuk memberi saya bantuan. Tidak ada yang memberi bantuan di sepak bola. Saya tidak peduli jika orang mengatakan saya jelek, gemuk, atau apa pun. Tapi berbohong... Saat itu, banyak penghinaan yang ditunjukkan kepada kami. Saya ulangi: kami memiliki keahlian yang diperlukan untuk menciptakan struktur yang kokoh agar Messi, Neymar, dan Mbappe bisa tampil maksimal. Tapi, ya, keputusan sudah diambil untuk mundur."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pochettino meninggalkan Paris pada musim panas 2022 setelah berhasil meraih gelar Ligue 1, namun warisannya tetap menjadi bahan perdebatan yang sengit. Setelah sempat menangani Chelsea, ia ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Amerika Serikat pada tahun 2024. Saat ini, mereka sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026, setelah tergabung dalam Grup D bersama Paraguay, Australia, dan pemenang babak playoff.