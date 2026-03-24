"Dia nggak tahu cara bermain seperti Lionel Messi!" - Pelatih Timnas AS, Mauricio Pochettino, menegur Thierry Henry atas kritik yang dianggap "tidak sopan" terhadap masa jabatannya di PSG

Pochettino menanggapi tuduhan spesifik bahwa ia memaksa Messi bermain di posisi sayap kanan yang kaku, dengan menjelaskan bahwa pergerakan pemain sering kali merupakan hasil dari alur permainan yang alami dan proses pemulihan, bukan instruksi manajerial yang ketat.

“Thierry Henry, yang menjadi komentator untuk Prime, mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa Pochettino menempatkan Messi di sayap kanan padahal ia lebih baik bermain berdampingan dengan Neymar,” jelasnya. “Menanggapi hal itu, saya menjawab: Pochettino dan stafnya tidak dengan sengaja memindahkan Messi ke sayap kanan pada babak kedua. Terkadang para pemain berada dalam posisi bertahan untuk memulihkan diri, mengembalikan energi mereka, dan itulah yang terjadi pada Messi.”

Dia juga mengkritik dampak komentar semacam itu terhadap reputasi seorang manajer: “Jadi, ketika mantan pemain seperti Henry mengkritik situasi ini dan menyalahkan saya, hal itu menimbulkan kegemparan. Kita mendengar komentar seperti: ‘Manajer ini tidak tahu cara memainkan Messi. Dia tidak tahu cara memanfaatkan Mbappe.’”