“Dia mudah marah” - Mengapa Cristiano Ronaldo tak akan pernah bisa jadi pelatih, sementara mantan rekan setimnya di Man Utd mendukung kembalinya CR7 ke Old Trafford dalam peran yang berbeda
Ronaldo memburu 1.000 gol dan gelar juara Piala Dunia
Tak ada tanda-tanda bahwa Ronaldo akan segera gantung sepatu, meski usianya kini sudah 41 tahun. Ia tetap mempertahankan performa luar biasa bersama Al-Nassr di Timur Tengah, yang membantunya meraih gelar juara Liga Profesional Saudi pada musim 2025-26.
Penyerang legendaris ini diperkirakan akan menjadi kapten Portugal di Piala Dunia musim panas ini, sambil terus mengejar target 1.000 gol kompetitif sepanjang kariernya. Tidak banyak lagi yang bisa dicapainya, namun target-target yang membantu menjaga semangat kompetitifnya tetap menyala terus ditemukan.
Tantangan lain mungkin akan dicari di lapangan, di tengah pembicaraan tentang bergabung dengan rival abadinya, Lionel Messi, di MLS bersama Inter Miami, sementara posisi kepemilikan klub atau penasihat sedang dibicarakan untuk saatnya tiba ketika pensiun harus diterima dengan berat hati.
Pelatih atau manajer? Peran terbaik bagi Ronaldo di Manchester United
Kembalinya ke Inggris mungkin menarik pada tahap itu, mengingat ikatannya yang kuat dengan raksasa Liga Premier, United, dengan mantan rekan setimnya, Djemba-Djemba—yang berbicara secara eksklusif bekerja sama dengan ToonieBet—mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Ronaldo bisa menjabat di bangku cadangan atau ruang direksi: “Saya pikir posisi direktur akan jauh lebih cocok baginya. Saya tidak bisa membayangkan Cristiano sebagai pelatih, karena Cristiano adalah orang yang selalu ingin naik level, setiap saat.
“Saya tidak terkejut melihatnya bermain di usia 41 tahun, saya tidak terkejut karena saya mengenalnya sejak dia berusia 17 tahun. Saya bersama dia, kami berjalan bersama setelah latihan, kami makan bersama, menonton TV bersama, kadang di rumah saya, kadang di rumahnya, ibunya ada di sana, saya melihat ayahnya, saat ayahnya datang dari Portugal ke Manchester kadang-kadang untuk berkunjung, dan Cristiano, dia selalu ingin lebih, dan lebih, dan lebih, dan lebih.
“Saya tidak terkejut melihatnya bermain di usia 41 tahun. Saya tidak terkejut karena saya melihatnya dan menjadi pelatih akan sulit baginya — dia menjadi marah dengan sangat, sangat cepat! Saya bisa membayangkan dia sebagai direktur yang baik.”
Ronaldo diyakini akan kembali ke Old Trafford dengan gemilang
Djemba-Djemba bukanlah mantan rekan setim Ronaldo pertama yang menyarankan bahwa ia bisa memainkan peran di balik layar di Old Trafford. Danny Simpson sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL: “Jika melihat mentalitasnya, jelas dia peduli pada klub. Saya rasa dia akan mengatakan bahwa dia ingin kembali, tapi dengan cara yang berbeda. Saya rasa dia tidak suka cara dia pergi, jadi dia ingin kembali dan membuat United hebat lagi, dengan mengambil keputusan di tingkat tertentu.
"Sisi bisnisnya jelas sangat berbeda, tapi dia juga seorang pengusaha. Anda tidak bisa meremehkan tim yang dia miliki di sekitarnya. Saya sangat ingin dia melakukannya karena saya pikir dia memiliki banyak hal untuk ditawarkan, bahkan di sisi bisnis sepak bola ke depannya. Hanya mentalitasnya dan segala yang dia lakukan, dia mencapainya. Itulah yang United butuhkan."
Wes Brown menambahkan: “Dia pasti bisa pindah ke ruang direksi, dia punya kemampuan untuk beralih dari kepelatihan ke level eksekutif, 100 persen. Kenapa tidak? Jika dia menikmatinya, itu akan sempurna baginya."
Quinton Fortune mengatakan dalam percakapannya dengan GOAL: “Di Manchester United, saya bisa membayangkan dia sebagai salah satu pemilik, dia telah melakukan hal-hal luar biasa di sepak bola dan juga secara finansial, segalanya mungkin karena dia mencintai klub ini. Klub masih mencintainya berkat kenangan luar biasa yang dia ciptakan di sana, jika dia mendapat kesempatan di balik layar, saya pikir dia akan langsung mengambilnya.”
Ronaldo yang tak pernah pudar tampaknya belum akan pensiun dalam waktu dekat
Ronaldo terikat kontrak dengan Al-Nassr hingga musim panas 2027. Ia berharap suatu saat nanti bisa bermain bersama putra sulungnya, Cristiano Jr, dan hal itu mungkin terwujud saat ia masih berada di Riyadh — seiring sang remaja berbakat bersiap untuk lulus dari akademi klub.
Banyak yang dengan cepat menyarankan bahwa CR7 bisa memperpanjang kariernya selama beberapa tahun lagi, hingga ia bermain hingga usia pertengahan 40-an dan seterusnya, namun United kemungkinan akan memastikan bahwa pintu di Manchester tetap terbuka bagi idola penggemar dan anggota ikonik klub legendaris nomor 7 mereka.