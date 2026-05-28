“Dia mudah marah” - Mengapa Cristiano Ronaldo tak akan pernah bisa jadi pelatih, sementara mantan rekan setimnya di Man Utd mendukung kembalinya CR7 ke Old Trafford dalam peran yang berbeda

Djemba-Djemba bukanlah mantan rekan setim Ronaldo pertama yang menyarankan bahwa ia bisa memainkan peran di balik layar di Old Trafford. Danny Simpson sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL: “Jika melihat mentalitasnya, jelas dia peduli pada klub. Saya rasa dia akan mengatakan bahwa dia ingin kembali, tapi dengan cara yang berbeda. Saya rasa dia tidak suka cara dia pergi, jadi dia ingin kembali dan membuat United hebat lagi, dengan mengambil keputusan di tingkat tertentu.

"Sisi bisnisnya jelas sangat berbeda, tapi dia juga seorang pengusaha. Anda tidak bisa meremehkan tim yang dia miliki di sekitarnya. Saya sangat ingin dia melakukannya karena saya pikir dia memiliki banyak hal untuk ditawarkan, bahkan di sisi bisnis sepak bola ke depannya. Hanya mentalitasnya dan segala yang dia lakukan, dia mencapainya. Itulah yang United butuhkan."

Wes Brown menambahkan: “Dia pasti bisa pindah ke ruang direksi, dia punya kemampuan untuk beralih dari kepelatihan ke level eksekutif, 100 persen. Kenapa tidak? Jika dia menikmatinya, itu akan sempurna baginya."

Quinton Fortune mengatakan dalam percakapannya dengan GOAL: “Di Manchester United, saya bisa membayangkan dia sebagai salah satu pemilik, dia telah melakukan hal-hal luar biasa di sepak bola dan juga secara finansial, segalanya mungkin karena dia mencintai klub ini. Klub masih mencintainya berkat kenangan luar biasa yang dia ciptakan di sana, jika dia mendapat kesempatan di balik layar, saya pikir dia akan langsung mengambilnya.”