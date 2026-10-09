Getty Images Sport
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‘Dia milik kami sekarang!’ - bos Inter Miami Kily Gonzalez mengeluarkan peringatan Lionel Messi kepada para penggemar MLS setelah pensiun dari Argentina
Kehidupan setelah Argentina bagi Messi
Pelatih kepala Inter Miami Gonzalez mengakui Argentina akan sangat kehilangan Messi setelah sang penyerang baru-baru ini pensiun dari sepak bola internasional. Kapten berusia 39 tahun itu baru saja mengucapkan salam perpisahan yang emosional kepada tim nasional setelah memimpin skuad untuk terakhir kalinya dalam kemenangan 3-0 atas Benin.
Meski kiprah ikoniknya dengan seragam biru-putih yang terkenal telah berakhir, Gonzalez ingin para pendukung menghargai waktu yang masih dimiliki Messi di lapangan. Bos Miami itu menegaskan bahwa para penggemar hanya perlu fokus untuk menikmati bakat besarnya. Laga perpisahan Messi menjadi momen monumental di tanah kelahirannya, sekaligus mengakhiri karier internasional yang legendaris. Kini ia kembali ke Amerika Serikat untuk sepenuhnya fokus pada komitmennya di level klub.
- Getty Images Sport
Pelatih Inter Miami menuntut kenikmatan
Setelah menyaksikan perpisahan internasional Messi, Gonzalez memberikan penghormatan yang penuh pujian kepada pemain bintangnya itu. Sang pelatih kepala menilai penyerang legendaris tersebut sepenuhnya pantas mendapatkan perpisahan spesial itu.
"[Laga perpisahan] itu sangat emosional," kata Gonzalez, seperti dikutip ESPN. "Jelas, saya sangat dekat dengannya, tetapi pada akhirnya, momen itu adalah miliknya, itu waktunya.
"Yang terpenting adalah dia menikmatinya. Saya hanya mengatakan kepadanya untuk menikmatinya, meresapi semua cinta, bukan hanya dari Argentina, tetapi dari seluruh dunia. Tentu saja dia akan dirindukan dengan jersey itu, tetapi hari ini dia ada di sini bersama kami, dan kami harus menikmati dia bersama kami sekarang.
"Dia akan merindukannya, sejak hari dia pensiun sampai hari dia sudah tidak ada lagi. Saya tidak ragu bahwa, baginya, tim nasional adalah tentang mengenakan jersey itu. Dia akan selalu merindukan jejak yang dia tinggalkan dan warisan yang dia ciptakan di sana. Tetapi sayangnya, kita tidak akan melihatnya lagi dengan jersey itu, jadi kami yang ada di sini harus menikmatinya. Sekarang dia milik kami, jadi saya harus menikmatinya."
Warisan dari persaingan tertinggi
Gonzalez dengan cepat menyoroti bahwa kehebatan Messi yang bertahan lama berasal dari dorongan tanpa henti dan sifat kompetitifnya. Bahkan di tahap akhir kariernya, penyerang veteran itu terus menuntut standar terbaik dari rekan-rekan setimnya.
"Leo adalah sosok yang menyampaikan pola pikir tertentu setiap hari; dia menuntut rekan-rekan setimnya, dan kita semua, untuk memberikan 100% dalam segala hal," tambah Gonzalez. "Dia adalah kompetitor sejati. Anda bisa melihatnya di setiap sesi latihan, dan itu luar biasa. Dia berusia 39 tahun, tetapi terus mencari tantangan baru. Itu fantastis untuk semua orang, bukan hanya rekan-rekan setimnya, tetapi juga staf dan klub.
"Dia mendorong Anda untuk menjadi lebih baik setiap hari. Itulah mengapa dia menjadi teladan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia akan dirindukan di tim nasional karena dia meninggalkan warisan di sana, dan dia juga meninggalkan warisan di sini, klub berubah pada hari dia datang. Dia mendorong kami untuk berkembang setiap hari dan siap dalam segala hal. Dan dia bahagia, saya melihat dia menikmatinya, dan itu juga membuat saya sangat bahagia."
- Getty Images Sport
Kembali ke aksi liga domestik
Messi dan rekan-rekannya kini harus kembali mengalihkan fokus ke kampanye domestik mereka. Inter Miami akan menghadapi D.C. United di Nu Stadium dalam laga pertama mereka setelah jeda internasional.
Klub itu saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Wilayah Timur dengan 46 poin dari 27 pertandingan. Meski baru-baru ini menjuarai Campeones Cup usai mengalahkan Cruz Azul, mereka sedang menjalani lima pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi musim reguler.
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