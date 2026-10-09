Setelah menyaksikan perpisahan internasional Messi, Gonzalez memberikan penghormatan yang penuh pujian kepada pemain bintangnya itu. Sang pelatih kepala menilai penyerang legendaris tersebut sepenuhnya pantas mendapatkan perpisahan spesial itu.

"[Laga perpisahan] itu sangat emosional," kata Gonzalez, seperti dikutip ESPN. "Jelas, saya sangat dekat dengannya, tetapi pada akhirnya, momen itu adalah miliknya, itu waktunya.

"Yang terpenting adalah dia menikmatinya. Saya hanya mengatakan kepadanya untuk menikmatinya, meresapi semua cinta, bukan hanya dari Argentina, tetapi dari seluruh dunia. Tentu saja dia akan dirindukan dengan jersey itu, tetapi hari ini dia ada di sini bersama kami, dan kami harus menikmati dia bersama kami sekarang.

"Dia akan merindukannya, sejak hari dia pensiun sampai hari dia sudah tidak ada lagi. Saya tidak ragu bahwa, baginya, tim nasional adalah tentang mengenakan jersey itu. Dia akan selalu merindukan jejak yang dia tinggalkan dan warisan yang dia ciptakan di sana. Tetapi sayangnya, kita tidak akan melihatnya lagi dengan jersey itu, jadi kami yang ada di sini harus menikmatinya. Sekarang dia milik kami, jadi saya harus menikmatinya."