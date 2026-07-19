Tiga tahun terakhir dalam karier Rodri dipenuhi pasang surut: Awalnya, kariernya terus menanjak—bahkan hingga mencapai puncak tertinggi—lalu ia harus melewati masa-masa sulit yang menyiksa dan melelahkan, dan kini, pada musim panas 2026, ia kembali berada di puncak. Dan mungkin pada hari Minggu nanti, ia akan kembali benar-benar berada di puncak tertinggi.
Pada Juni 2023, Rodri membawa Manchester City menjadi juara Liga Champions berkat gol penentu kemenangan 1-0-nya di final melawan Inter Milan. Sekitar setahun kemudian, ia memimpin Spanyol meraih gelar juara Euro; beberapa bulan setelahnya, kemenangan Ballon d’Or menobatkan gelandang strategis ini sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia. Namun, saat itu masa sulit yang harus dilalui Rodri sudah dimulai.
Pada pertengahan Juli 2026, ia dapat dengan bangga mengatakan: Ia telah kembali menjadi pemain seperti yang pernah ia tunjukkan dua tahun lalu. Piala Dunia 2026 selalu menjadi tujuan terbesar Rodri—dan ia telah menjadikannya miliknya. Meskipun, ia mungkin tidak ingin mendengar hal itu. Oleh karena itu, lebih tepatnya: Rodri telah menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai Piala Dunia milik Spanyol.