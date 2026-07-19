Sama seperti seluruh tim, Rodri akhirnya benar-benar menemukan ritme permainannya dalam turnamen ini pada pertandingan grup kedua saat mengalahkan Arab Saudi dengan skor telak 4-0. Setelah itu, pemenang Ballon d’Or 2024 ini terus menunjukkan peningkatan performa dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Kita pun mendapat kesan yang jelas bahwa ia semakin bugar seiring dengan setiap 90 menit yang ia jalani, dan kini mungkin telah mencapai 100 persen kebugaran fisik yang memungkinkan dirinya bermain di level tertinggi. Dan level tertinggi ini tak ada yang bisa mengunggulinya selama beberapa pekan terakhir di Amerika Utara.

“Ini pertama kalinya saya melihat Rodri bermain, dan itu sungguh luar biasa. Saya belum pernah menyaksikan penampilan seperti itu dari seorang pemain di posisi tersebut secara langsung,” puji Pelatih Austria Ralf Rangnick setelah babak 16 besar. Sebelumnya, Rodri menjadi motor tim Spanyol yang sama sekali tidak memberikan peluang sedikit pun kepada tim ÖFB dalam kemenangan 3-0 tersebut, sekaligus memancarkan dominasi total dalam bentuknya yang paling murni.

Bahkan sebelum semifinal melawan Prancis, juara dunia 2014 Mats Hummels telah menobatkan Rodri sebagai pemain terpenting Spanyol di Piala Dunia ini. "Rodri meyakinkan saya di setiap pertandingan. Secara permainan, dia selalu dapat diandalkan dan selalu memiliki insting yang tepat. Setiap kali ada situasi yang diatasi, itu selalu Rodri," puji Hummels di MagentaTV. Kapten tim Spanyol itu “selalu berada di tempat yang tepat, baik saat harus bertahan maupun merebut bola. Dia berlari sangat banyak, tetapi juga memiliki insting untuk tahu kapan dan di mana dia harus berada — dan itu sangat mengesankan bagi saya,” lanjut mantan pemain timnas Jerman tersebut.

Dalam kemenangan 2-0 atas Prancis, Rodri menjadi pemain yang paling menonjol di lapangan dan salah satu faktor penentu utama mengapa Equipe Tricolore yang sangat diunggulkan, dengan bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Michael Olise, tidak pernah benar-benar menemukan ritme permainannya. Rodri mengendalikan permainan, memenangkan banyak duel penting, dan dengan gaya khasnya, ia sekaligus menjadi gelandang bertahan yang tangguh dan pengatur permainan yang cerdas. Secara keseluruhan, 655 umpan yang berhasil sampai ke tujuan telah dilepaskan dari kaki Rodri di Piala Dunia ini – sejak pencatatan data dimulai pada tahun 1966, belum pernah ada pemain lain yang mencatatkan angka lebih tinggi dalam satu edisi Piala Dunia. Hal lain yang patut dicatat: Bahkan setelah pertandingan perempat final melawan Belgia (2:1), Rodri telah menyamai rekor Toni Kroos pada 2014 untuk jumlah umpan terobosan terbanyak ke sepertiga lapangan serangan dalam satu Piala Dunia, dengan 62 umpan.