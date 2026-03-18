Dia merupakan salah satu harapan besar untuk Piala Dunia: Bintang top tersebut tampaknya tidak akan masuk dalam skuad Jerman untuk pertandingan persahabatan pada akhir Maret
Oleh karena itu, mengingat masalah cedera yang dialami Musiala saat ini, telah diputuskan—setelah berkonsultasi dengan FCB dan tim medis yang terlibat—untuk tidak memasukkan pemain berusia 23 tahun tersebut ke dalam skuad. Laporan-laporan tersebut secara eksplisit menyebutnya sebagai tindakan pencegahan, setelah Musiala merasakan reaksi nyeri pada pergelangan kaki kirinya—yang cedera pada musim panas lalu— (6:1) pekan lalu merasakan reaksi nyeri pada pergelangan kaki kirinya yang cedera pada musim panas lalu, sehingga ia absen dalam laga Bundesliga melawan Bayer Leverkusen pada Sabtu (1:1) dan juga leg kedua melawan Atalanta pada Rabu malam.
Selain itu, Musiala kemungkinan besar juga akan absen dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional melawan Union Berlin pada Sabtu. Meskipun ia masih memiliki waktu hingga Piala Dunia untuk kembali ke performa terbaiknya, ketidakpencalonan ini cukup mengecewakan bagi Musiala dan juga bagi Nagelsmann.
Lagi pula, pelatih timnas Jerman itu pada awal Maret dalam wawancara dengan kicker telah menekankan bahwa ia sangat ingin bintang Bayern tersebut, serta Kai Havertz (FC Arsenal) yang juga absen lama karena cedera, ikut serta dalam pertandingan internasional bulan Maret. "Sebaiknya mereka kembali pada Maret, karena mereka sudah tidak ikut serta selama yang terasa seperti selamanya. "Saya sudah lebih dari sepuluh bulan tidak melihat Jamal di tim nasional, dan Kai bahkan lebih lama lagi," jelas Nagelsmann. "Mereka hanya mengetahui beberapa hal yang telah kami lakukan sejak saat itu secara teori dari percakapan dengan saya. Oleh karena itu, kehadiran mereka kembali sangat berharga, karena jika tidak, pada akhirnya akan sulit bagi mereka untuk menemukan ritme di lingkungan tim nasional."
Berbeda dengan Musiala, rekan setimnya di Bayern, Lennart Karl, kabarnya akan ikut serta dalam pertandingan internasional mendatang dan untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional senior. Timnas Jerman akan bertanding melawan Swiss di Basel pada 27 Maret dan menghadapi Ghana di Stuttgart tiga hari kemudian. Nagelsmann akan mengumumkan skuad pada Kamis sore.
Jamal Musiala terakhir kali bermain untuk timnas Jerman setahun yang lalu
Musiala mengalami patah tulang betis saat berlaga di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu dan absen selama lebih dari enam bulan. Di Bayern, sang pemain berbakat ini mulai dimasukkan kembali secara bertahap sejak pertengahan Januari, dan sesekali Musiala sudah mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Rencana awalnya adalah memastikan pemain timnas ini kembali dalam kondisi prima untuk babak 16 besar Liga Champions, namun hal itu tidak tercapai.
Sebaliknya, Musiala justru mengalami kemunduran yang menyebalkan di Bergamo. Kini ia harus benar-benar fokus memulihkan diri selama jeda internasional dan memanfaatkan absennya dari timnas Jerman untuk segera memperbaiki kondisi fisiknya. Dalam skenario terbaik, pelatih FCB Vincent Kompany dapat kembali mengandalkan Musiala yang sudah fit pada babak perempat final Liga Champions yang sangat mungkin terjadi melawan Real Madrid pada bulan April.
Bintang Bayern ini telah memainkan pertandingan internasional terakhirnya dari total 40 pertandingan, hampir setahun yang lalu. Pada akhir Maret 2025, ia mencetak gol yang sangat istimewa dalam pertandingan perempat final Nations League melawan Italia yang berakhir 3-3, saat ia meneruskan tendangan sudut yang dieksekusi dengan sangat cepat oleh Joshua Kimmich ke gawang Italia yang kosong, berkat seorang pengambil bola yang sangat waspada.
Musiala baru akan kembali ke timnas Jerman pada tahap persiapan akhir Piala Dunia. Pada akhir Mei, menjelang keberangkatan, ada laga uji coba melawan Finlandia, dan pada awal Juni, Jerman akan bertanding melawan tuan rumah bersama AS. Turnamen ini akan dimulai bagi tim asuhan Nagelsmann pada 14 Juni dengan pertandingan grup pertama melawan Curacao - saat itu, Musiala diharapkan dapat tampil gemilang bersama Florian Wirtz dari Liverpool di lini tengah serang timnas Jerman.
Pertandingan-pertandingan berikutnya timnas Jerman
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
Jumat, 27 Maret, pukul 20.45
Pertandingan Persahabatan
Swiss vs. Jerman
Senin, 30 Maret, pukul 20.45
Pertandingan Persahabatan
Jerman vs. Ghana
Minggu, 31 Mei, pukul 20.45
Pertandingan persahabatan
Jerman vs. Finlandia
Sabtu, 6 Juni, pukul 20.30
Pertandingan persahabatan
AS vs. Jerman
Minggu, 14 Juni, pukul 19.00
Piala Dunia 2026
Jerman vs. Curacao
Sabtu, 20 Juni, pukul 22.00
Piala Dunia 2026
Jerman vs. Pantai Gading
Kamis, 25 Juni, pukul 22.00
Piala Dunia 2026
Jerman vs. Ekuador
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.