Dia merupakan salah satu harapan besar untuk Piala Dunia: Bintang top tersebut tampaknya tidak akan masuk dalam skuad Jerman untuk pertandingan persahabatan pada akhir Maret

Oleh karena itu, mengingat masalah cedera yang dialami Musiala saat ini, telah diputuskan—setelah berkonsultasi dengan FCB dan tim medis yang terlibat—untuk tidak memasukkan pemain berusia 23 tahun tersebut ke dalam skuad. Laporan-laporan tersebut secara eksplisit menyebutnya sebagai tindakan pencegahan, setelah Musiala merasakan reaksi nyeri pada pergelangan kaki kirinya—yang cedera pada musim panas lalu— sehingga ia absen dalam laga Bundesliga melawan Bayer Leverkusen pada Sabtu (1:1) dan juga leg kedua melawan Atalanta pada Rabu malam.

Selain itu, Musiala kemungkinan besar juga akan absen dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional melawan Union Berlin pada Sabtu. Meskipun ia masih memiliki waktu hingga Piala Dunia untuk kembali ke performa terbaiknya, ketidakpencalonan ini cukup mengecewakan bagi Musiala dan juga bagi Nagelsmann.

Lagi pula, pelatih timnas Jerman itu pada awal Maret dalam wawancara dengan kicker telah menekankan bahwa ia sangat ingin bintang Bayern tersebut, serta Kai Havertz (FC Arsenal) yang juga absen lama karena cedera, ikut serta dalam pertandingan internasional bulan Maret. "Sebaiknya mereka kembali pada Maret, karena mereka sudah tidak ikut serta selama yang terasa seperti selamanya. "Saya sudah lebih dari sepuluh bulan tidak melihat Jamal di tim nasional, dan Kai bahkan lebih lama lagi," jelas Nagelsmann. "Mereka hanya mengetahui beberapa hal yang telah kami lakukan sejak saat itu secara teori dari percakapan dengan saya. Oleh karena itu, kehadiran mereka kembali sangat berharga, karena jika tidak, pada akhirnya akan sulit bagi mereka untuk menemukan ritme di lingkungan tim nasional."

Berbeda dengan Musiala, rekan setimnya di Bayern, Lennart Karl, kabarnya akan ikut serta dalam pertandingan internasional mendatang dan untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional senior. Timnas Jerman akan bertanding melawan Swiss di Basel pada 27 Maret dan menghadapi Ghana di Stuttgart tiga hari kemudian. Nagelsmann akan mengumumkan skuad pada Kamis sore.