"Dia menyesal" - Roberto De Zerbi berjanji akan "mencium dan memeluk" Mathys Tel setelah tendangan salto "gila" yang membuat Tottenham kebobolan penalti yang merugikan saat melawan Leeds
Pahlawan berubah menjadi penjahat
Tottenham tampaknya akan menjauh empat poin dari zona degradasi setelah Tel membuka skor lewat tendangan melengkung yang indah dari jarak 20 yard. Namun, sore hari sang pemain muda berubah menjadi mimpi buruk ketika ia mencoba melakukan tendangan salto yang nekat untuk menghalau bola di dalam kotak penalti timnya sendiri. Manuver nekat tersebut mengenai kepala bek Leeds, Ethan Ampadu, yang berujung pada keputusan yang dibatalkan oleh VAR dan gol penyama kedudukan melalui tendangan penalti yang sukses dari Dominic Calvert-Lewin, yang menghentikan momentum perjuangan Tottenham untuk bertahan di liga.
Carragher mengkritik keputusan yang 'gila'
Pakar Sky Sports, Jamie Carragher, memberikan penilaian yang sangat tajam terhadap insiden tersebut dalam acara Monday Night Football, dengan menekankan bahwa Tel tampaknya sudah melihat lawan sebelum melakukan tendangan pembersihan. Mantan bintang Liverpool itu berkata: "Itu keputusan yang gila dari Tel. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sebagai pemain, kita pernah berada dalam situasi di mana kita tidak melihat pemain lawan datang. Tapi dia sudah hampir mengambil keputusan dan dia melihatnya, dia menoleh. Jadi dia sudah mengambil keputusan, tapi begitu dia tahu ada orang di sana, dia harus mengubahnya.
"Dia masih punya waktu, dia harus mengubah pikirannya. Awalnya saya pikir dia tidak melihatnya, tapi ternyata dia melihatnya. Itu keputusan yang sangat, sangat buruk. Kita sedang membicarakan seorang pemain muda penyerang yang membuat dua keputusan konyol dalam pertandingan ini."
De Zerbi memberikan pelukan di hadapan publik
Berbeda jauh dengan para pakar di televisi, De Zerbi memilih untuk melindungi pemainnya dari dampak hasil imbang tersebut. Ketika ditanya bagaimana ia akan menanggapi kesalahan yang dilakukan mantan pemain Bayern Munich itu, De Zerbi berkata: "Tidak ada. Dia masih muda, dia berbakat, saya akan menciumnya dan memeluknya, lalu berhenti di situ karena dia tidak butuh banyak kata-kata. Dia menyesal atas... bukan kesalahan, karena itu bukan kesalahan, tapi hal seperti itu bisa saja terjadi pada pemain muda dalam situasi seperti itu."
Derby London yang sangat dinanti
Tottenham kini harus menjalani laga tandang yang berat ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada 19 Mei, menyadari bahwa keunggulan dua poin mereka atas West Ham masih sangat rapuh. Kembalinya James Maddison setelah pulih dari cedera lutut jangka panjang memberikan dorongan kreatif yang signifikan, namun De Zerbi harus mengatasi kelemahan pertahanan yang telah membuat mereka kehilangan dua poin penting. Dengan hanya tersisa dua pertandingan, nasib Spurs di Liga Premier masih belum pasti.