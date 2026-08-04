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'Dia menyesal' - Oliver Baumann ungkap permintaan maaf Julian Nagelsmann atas pencoretannya dari Piala Dunia
Baumann ungkap permintaan maaf Nagelsmann
Kiper Hoffenheim Baumann mengungkapkan bahwa mantan pelatih Jerman Nagelsmann meminta maaf karena mencopot dirinya dari posisi starter tepat sebelum Piala Dunia 2026. Baumann tampil sebagai starter dalam seluruh enam laga kualifikasi dan dua pertandingan pemanasan menjelang putaran final. Namun, posisinya tiba-tiba dikembalikan kepada Neuer setelah ia kembali dari pensiun internasional, sesaat sebelum Jerman tersingkir di babak 32 besar lewat adu penalti melawan Paraguay.
- AFP
"Kami berbicara selama hampir satu jam"
Berbicara kepada berbagai media di Seefeld, Austria, di tengah pemusatan latihan pramusim Hoffenheim, Baumann mengungkapkan detail percakapan langsungnya dengan Nagelsmann, yang sejak itu telah digantikan oleh Jurgen Klopp.
Membahas keputusan pahit itu, Baumann mengungkapkan: "Dia [Nagelsmann] menyesal dengan bagaimana semuanya berakhir pada akhirnya. Saya berbicara dengan Julian sepuluh hari lalu. Kami sebelumnya sudah sepakat untuk berbicara lewat telepon. Lalu kami berbicara selama hampir satu jam. Saya mengatakan kepadanya semua hal yang penting bagi saya.
"Tentu saja, itu sulit diterima. Saya punya tujuan besar ini. Tetapi saya berhasil memberi tim banyak energi [dari bangku cadangan]. Saya pikir saya meletakkan fondasi dari sisi saya sehingga tidak ada yang menghalangi kesuksesan."
Neuer memasuki bab terakhir dalam kariernya
Ikon Bayern Munchen dan Jerman, Neuer, memberi sinyal bahwa karier bermainnya yang gemilang sudah mendekati akhir, setelah sebelumnya mengonfirmasi bahwa ia akan mundur dari tugas internasional untuk kedua kalinya menyusul tersingkirnya Jerman lebih awal dari Piala Dunia. Kiper veteran itu, yang mendefinisikan ulang peran modern "kiper sweeper", mengakui bahwa ia memperkirakan akan pensiun sepenuhnya setelah kontraknya bersama klub berakhir pada 2027. Kepergian permanen Neuer dari tim nasional membuka jalan yang jelas bagi generasi berikutnya dari para penjaga gawang untuk mengambil alih di timnas Jerman.
- Getty Images
Posisi starter siap diperebutkan
Baumann kini membidik posisi kiper utama Jerman saat Klopp menjalani pertandingan pertamanya sebagai pelatih kepala melawan Belanda pada 24 September di UEFA Nations League. Persaingan di bawah mistar diperkirakan akan kembali terbuka seiring dimulainya era baru di bawah mantan manajer Liverpool itu.
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