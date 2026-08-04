'Dia menyesal' - Oliver Baumann ungkap permintaan maaf Julian Nagelsmann atas pencoretannya dari Piala Dunia

Berbicara kepada berbagai media di Seefeld, Austria, di tengah pemusatan latihan pramusim Hoffenheim, Baumann mengungkapkan detail percakapan langsungnya dengan Nagelsmann, yang sejak itu telah digantikan oleh Jurgen Klopp.

Membahas keputusan pahit itu, Baumann mengungkapkan: "Dia [Nagelsmann] menyesal dengan bagaimana semuanya berakhir pada akhirnya. Saya berbicara dengan Julian sepuluh hari lalu. Kami sebelumnya sudah sepakat untuk berbicara lewat telepon. Lalu kami berbicara selama hampir satu jam. Saya mengatakan kepadanya semua hal yang penting bagi saya.

"Tentu saja, itu sulit diterima. Saya punya tujuan besar ini. Tetapi saya berhasil memberi tim banyak energi [dari bangku cadangan]. Saya pikir saya meletakkan fondasi dari sisi saya sehingga tidak ada yang menghalangi kesuksesan."