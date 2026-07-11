Dengan penampilannya sebagai starter melawan tim Skandinavia tersebut, penyerang FC Bayern München ini mencatatkan penampilan ke-120-nya di level internasional bersama Three Lions.
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Dia menyamai prestasi seorang legenda Inggris: Bintang Bayern, Harry Kane, hampir mencetak "rekor luar biasa"
Dengan demikian, Kane menyamai rekor penyerang legendaris Wayne Rooney, yang juga telah tampil sebanyak 120 kali untuk Inggris dalam pertandingan resmi.
Untuk mengamankan rekor tunggal tersebut, Kane kini hanya membutuhkan enam pertandingan lagi. Jika tercapai, ia akan melampaui kiper Peter Shilton, yang dengan 125 penampilan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Inggris.
- Getty Images Sport
Harry Kane mencetak gol terbanyak untuk Inggris di Piala Dunia 2026
Sementara itu, pemain berusia 32 tahun ini sudah cukup lama memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam seragam Three Lions. Dengan 85 gol, ia memimpin statistik ini jauh di atas Rooney, yang hanya mencetak 53 gol.
Penyerang Bayern Munich ini juga membuktikan ketajamannya di Piala Dunia yang sedang berlangsung, di mana ia berkontribusi besar dalam membawa timnya lolos ke perempat final dengan mencetak enam gol. Di seluruh turnamen, hanya Kylian Mbappe (8), Lionel Messi (8), dan Erling Haaland (6) yang mencetak gol lebih banyak darinya.
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