Dengan demikian, Kane menyamai rekor penyerang legendaris Wayne Rooney, yang juga telah tampil sebanyak 120 kali untuk Inggris dalam pertandingan resmi.

Untuk mengamankan rekor tunggal tersebut, Kane kini hanya membutuhkan enam pertandingan lagi. Jika tercapai, ia akan melampaui kiper Peter Shilton, yang dengan 125 penampilan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Inggris.







