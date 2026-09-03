Bradley Barcola telah resmi menuntaskan transfernya ke Liverpool dari Paris Saint-Germain, dan akan mengenakan nomor punggung 29 di Anfield. Pemain timnas Prancis itu tiba di Merseyside untuk menambah kekuatan lini serang Liverpool serta bereuni dengan wajah-wajah yang sudah dikenalnya dari level klub maupun sepakbola internasional.

Kepindahan ini membuat Barcola kembali bermain bersama sesama penyerang Prancis Hugo Ekitike, yang ia kenal dari tim nasional maupun masa kebersamaan mereka di Paris.

Dengan bergabung bersama Ekitike di Liverpool, Barcola menjadi tambahan terbaru dalam deretan penyerang Prancis yang membanggakan, mengikuti jejak bersejarah Nicolas Anelka dan Djibril Cisse di Liverpool.