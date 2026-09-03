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'Dia menunggu saya!' Mengapa Bradley Barcola harus menunggu hingga 2027 untuk membentuk duet Prancis dengan Hugo Ekitike
- APL
Barcola merampungkan kepindahan ke Anfield
Bradley Barcola telah resmi menuntaskan transfernya ke Liverpool dari Paris Saint-Germain, dan akan mengenakan nomor punggung 29 di Anfield. Pemain timnas Prancis itu tiba di Merseyside untuk menambah kekuatan lini serang Liverpool serta bereuni dengan wajah-wajah yang sudah dikenalnya dari level klub maupun sepakbola internasional.
Kepindahan ini membuat Barcola kembali bermain bersama sesama penyerang Prancis Hugo Ekitike, yang ia kenal dari tim nasional maupun masa kebersamaan mereka di Paris.
Dengan bergabung bersama Ekitike di Liverpool, Barcola menjadi tambahan terbaru dalam deretan penyerang Prancis yang membanggakan, mengikuti jejak bersejarah Nicolas Anelka dan Djibril Cisse di Liverpool.
- Getty Images
Pesan rahasia dari Ekitike
"Dia menungguku" - Dalam wawancara resmi pertamanya sebagai pemain Liverpool, Barcola mengungkapkan bahwa Ekitike terus berperan dalam menjaga potensi transfer itu tetap ada dalam radarnya sepanjang bursa transfer musim panas. Kedua penyerang itu menjaga komunikasi secara rutin saat negosiasi antara kedua klub terus berlangsung.
Barcola mengakui bahwa Ekitike terus-menerus mengecek status kesepakatan tersebut, karena ingin bereuni dengannya di lapangan di Anfield.
"Saya bisa berbicara dengan Hugo, yang saya temui di tim Prancis dan di klub lama saya," kata Barcola kepada Liverpoolfc.com. "Dia menunggu saya menandatangani kontrak, sering mengirim pesan kepada saya untuk menanyakan apakah saya datang atau tidak. Saya tidak sabar untuk kembali bersama dan bisa bermain dengannya. Saya sudah bilang kepadanya bahwa semuanya sudah selesai."
- Getty Images Sport
Melanjutkan warisan Prancis
Barcola dan Ekitike menambahkan babak baru dalam tradisi panjang para pencetak gol Prancis yang mengenakan seragam merah terkenal itu. Warisan tersebut bermula pada Januari 2002 ketika Nicolas Anelka bergabung dengan tim asuhan Gerard Houllier dengan status pinjaman, mencetak gol-gol penting melawan Everton, Fulham, dan Ipswich Town untuk membantu Liverpool finis di posisi kedua Premier League.
Djibril Cisse kemudian mengukuhkan tempatnya dalam cerita rakyat klub setelah pindah dari Auxerre pada 2004. Cisse mencetak 24 gol dalam 79 pertandingan, memainkan peran penting dalam keberhasilan Liverpool menjuarai Liga Champions UEFA 2005 dan Piala FA 2006.
- Getty
Kemitraan di lapangan ditunda
Meski transfernya telah dirampungkan dan Barcola sudah mengikuti latihan penuh bersama tim utama, duet lini serang dengan wajah baru ini masih harus menunggu untuk tampil bersama di lapangan. Ekitike saat ini masih menepi akibat robek tendon Achilles yang dideritanya saat menghadapi Paris Saint-Germain pada April 2026.
Setelah menjalani operasi, Ekitike diperkirakan akan menjalani proses rehabilitasi selama delapan hingga 10 bulan. Sang penyerang baru diperkirakan kembali bermain pada akhir Desember 2026 atau awal 2027, menjelang paruh kedua musim 2026-27.
Para suporter harus tetap bersabar sebelum bisa melihat Barcola dan Ekitike berkolaborasi di lapangan untuk menyamai momen-momen ikonis yang pernah dihasilkan Anelka dan Cisse selama periode berkesan mereka di Merseyside.
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