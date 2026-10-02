'Dia menolak Bayern' - agen Dani Olmo mengungkap bintang Barcelona itu dua kali menolak raksasa Jerman dalam kariernya

Bara menyoroti betapa cermat mereka memetakan jalur perkembangan pemain muda Spanyol itu selama tahun-tahun pembentukannya di ibu kota Kroasia, dengan menahan godaan pindah lebih awal ke raksasa Bavaria tersebut.

Berbicara di podcast 'Inkubator', seperti dilaporkan media Spanyol Sport, sang agen menjelaskan alasan ia secara aktif menyarankan kliennya agar tidak pindah ke Allianz Arena pada tahap itu: "Dia menolak Bayern atas inisiatif saya saat dia berada di Dinamo. Saya mengatakan kepadanya: 'Anda perlu mengambil langkah lain', dan itulah yang terjadi."