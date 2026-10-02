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'Dia menolak Bayern' - agen Dani Olmo mengungkap bintang Barcelona itu dua kali menolak raksasa Jerman dalam kariernya
Rincian agen menepis ketertarikan Bayern Munich
Agen Olmo, Andy Bara, mengungkapkan bahwa gelandang serang Barcelona itu dua kali menolak raksasa Bundesliga tersebut sebelum memastikan kepulangannya ke Spanyol. Pendekatan awal datang saat sang pemain masih bermain di Dinamo Zagreb, sebelum kepindahannya senilai €20 juta ke Leipzig pada Januari 2020. Bayern kembali menjajaki kemungkinan itu pada musim panas 2024, tetapi sang playmaker justru memilih menuntaskan kepindahan ke Camp Nou dalam paket keseluruhan senilai €62 juta.
- Sven Simon
Perwakilan menjelaskan langkah karier yang disengaja
Bara menyoroti betapa cermat mereka memetakan jalur perkembangan pemain muda Spanyol itu selama tahun-tahun pembentukannya di ibu kota Kroasia, dengan menahan godaan pindah lebih awal ke raksasa Bavaria tersebut.
Berbicara di podcast 'Inkubator', seperti dilaporkan media Spanyol Sport, sang agen menjelaskan alasan ia secara aktif menyarankan kliennya agar tidak pindah ke Allianz Arena pada tahap itu: "Dia menolak Bayern atas inisiatif saya saat dia berada di Dinamo. Saya mengatakan kepadanya: 'Anda perlu mengambil langkah lain', dan itulah yang terjadi."
Spekulasi Catalan berbuah kejayaan internasional
Ketika Bayern memperbarui upaya mereka empat tahun kemudian bersama beberapa raksasa Eropa lainnya, Bara mengakui bahwa pilihan untuk bergabung dengan Barcelona sempat menimbulkan keraguan pada awalnya sebelum berubah menjadi kesuksesan besar: "Belakangan, dia menerima tawaran lain dari Bayern saat berstatus pemain Leipzig, dan Barcelona serta klub-klub lain juga tertarik.
"Kami memilih Barcelona, yang mungkin bukan pilihan terbaik, tetapi setelah itu semuanya berjalan baik untuknya. Dia memenangkan Kejuaraan Eropa, Nations League, Piala Dunia, dan menjadi salah satu dari sepuluh pemain terbaik di tim nasional. Kisahnya seperti film, dan saya senang bisa menjadi bagian darinya."
- Joan Gosa
Pemuncak klasemen melanjutkan dominasi di liga
Barcelona berada di puncak La Liga dengan rekor sempurna 21 poin dari tujuh pertandingan, dibantu kontribusi tiga assist dari Olmo sejauh musim ini. Tim asuhan Hansi Flick akan berupaya mempertahankan momentum itu saat menjamu Getafe pada pekan kedelapan setelah jeda internasional pada Sabtu, 10 Oktober. Laga kandang tersebut menjadi peluang ideal bagi klub asal Catalan itu untuk memperkokoh keunggulan mereka di kompetisi domestik.
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