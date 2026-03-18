Dia menjadi salah satu harapan besar untuk Piala Dunia: Bintang top tersebut absen dari skuad Jerman untuk pertandingan persahabatan pada akhir Maret

Mengingat masalah cedera yang dialami Musiala saat ini, telah diputuskan setelah berkonsultasi dengan FCB dan tim medis terkait untuk tidak memanggil pemain berusia 23 tahun tersebut. "Dia baru saja menyelesaikan satu minggu rehabilitasi. Vincent (Pelatih Bayern Vincent Kompany; Catatan Redaksi) dan Julian (Nagelsmann) juga saling berkomunikasi mengenai hal ini. Dia cedera, dia tidak akan bergabung dengan tim nasional, melainkan akan fokus pada pemulihannya. Setelah jeda pertandingan internasional, semoga dia sudah fit kembali untuk kemudian bermain bersama kami pada bulan April dan mempersiapkan diri untuk Piala Dunia," kata Eberl kepada DAZN.

Hal ini murni sebagai tindakan pencegahan, setelah Musiala merasakan reaksi ketegangan pada pergelangan kaki kiri yang cedera musim panas lalu saat pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo (6-1) pekan lalu, sehingga ia absen dalam laga Bundesliga melawan Bayer Leverkusen pada Sabtu (1-1) dan juga leg kedua pada Rabu malam.

Selain itu, Musiala kemungkinan besar juga akan absen dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional melawan Union Berlin pada Sabtu. Meskipun ia masih memiliki waktu hingga Piala Dunia untuk kembali ke performa terbaiknya, tidak masuknya namanya dalam skuad tentu sangat mengecewakan bagi Musiala dan juga Nagelsmann.

Lagipula, pelatih timnas Jerman itu pada awal Maret dalam wawancara dengankicker menekankan bahwa ia sangat ingin bintang Bayern tersebut, serta Kai Havertz (FC Arsenal) yang juga lama absen karena cedera, ikut serta dalam pertandingan internasional bulan Maret. Disebutkan bahwa "disarankan agar mereka kembali pada Maret, karena mereka sudah tidak ikut serta dalam waktu yang terasa seperti selamanya. "Saya sudah lebih dari sepuluh bulan tidak melihat Jamal di tim nasional, dan Kai bahkan lebih lama lagi," jelas Nagelsmann. "Mereka hanya mengetahui beberapa hal yang telah kami lakukan sejak saat itu secara teori dari percakapan dengan saya. Oleh karena itu, kehadiran mereka kembali sangat berharga, karena jika tidak, pada akhirnya akan sulit bagi mereka untuk menemukan ritme di lingkungan tim nasional."

Berbeda dengan Musiala, rekan setimnya di Bayern, Lennart Karl, kabarnya akan ikut serta dalam pertandingan internasional mendatang dan untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional senior. Timnas Jerman akan bertanding melawan Swiss di Basel pada 27 Maret dan menghadapi Ghana di Stuttgart tiga hari kemudian. Nagelsmann akan mengumumkan skuad pada Kamis sore.