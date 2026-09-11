LaPresse
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'Dia menimbulkan banyak masalah' - Declan Rice secara khusus memuji Kevin De Bruyne setelah Arsenal menyingkirkan Napoli di Liga Champions
Rice terkesan oleh penampilan kelas master De Bruyne
Arsenal memulai kampanye fase liga Liga Champions mereka dengan kemenangan susah payah 1-0 atas Napoli pada Rabu malam, tetapi topik pembicaraan setelah peluit akhir di Stadio Diego Armando Maradona adalah penampilan seorang lawan yang sudah tidak asing lagi. Rice, yang menjadi jangkar lini tengah Arsenal selama laga menegangkan tersebut, mengakui bahwa De Bruyne masih tampil di level kelas dunia meski pindah ke Italia musim panas lalu.
- Getty Images Sport
"Dia menimbulkan banyak masalah!"
De Bruyne mendapatkan старт pertamanya pada musim ini untuk tim Serie A itu setelah awal yang lambat di kompetisi domestik, yang membuatnya hanya tampil tiga kali sebagai pemain pengganti. Namun, mantan talisman Manchester City itu tidak menunjukkan tanda-tanda karatan saat ia menjadi pengatur permainan bagi tuan rumah.
Ditanya tentang tantangan menghadapi pemain Belgia itu sekali lagi, Rice mengatakan kepada Prime Video: "Ya, bagus, sangat bagus. Seorang pemain yang, bahkan malam ini, meski kami menang, dia tetap menimbulkan banyak masalah. Pemain yang sangat cerdas, bergerak ke ruang-ruang yang sangat bagus. Sangat menyenangkan melihatnya lagi setelah begitu lama bermain melawannya."
Arteta bereuni dengan mantan anak didiknya
Kekaguman terhadap De Bruyne meluas hingga di luar jajaran pemain, ketika Mikel Arteta terlihat berbagi momen hangat dengan mantan pemainnya itu saat laga usai. Arteta, yang bekerja erat dengan pemain Belgia tersebut selama masanya sebagai asisten pelatih di Manchester City, melontarkan pujian besar kepada bintang Napoli itu dalam sesi media setelah pertandingan.
Arteta mengatakan kepada wartawan: "Jika ada satu pemain di Napoli yang merupakan salah satu pemain favorit saya sepanjang masa, itu adalah Kevin De Bruyne, yang beruntung pernah saya latih dan saya dampingi selama hampir empat tahun. Menurut saya, dia adalah salah satu gelandang terbaik sepanjang masa dan masih sangat menyenangkan melihatnya bermain." Rasa hormat itu jelas saling berbalas, dengan De Bruyne juga memuji Arsenal dan menyebut mereka "mungkin tim terbaik di dunia."
Meski De Bruyne mendominasi sebagian besar pertarungan taktis di lini tengah, kapten Arsenal Martin Odegaard yang pada akhirnya menentukan jalannya laga. Playmaker Norwegia itu mencetak gol pada menit-menit akhir untuk memastikan tim Arteta meninggalkan Italia dengan awal sempurna dalam perjalanan mereka di Eropa.
- Getty Images Sport
Fokus beralih kembali ke tugas domestik
Bagi Arsenal, kemenangan ini menjadi pernyataan besar soal ambisi mereka saat berusaha melangkah lebih jauh di Liga Champions musim ini setelah patah hati melawan PSG di final musim lalu. Juara bertahan Premier League itu kini akan kembali mengalihkan perhatian ke tugas domestik saat bertandang menghadapi Sunderland pada hari Minggu, terdorong oleh fakta bahwa mereka mampu meredam serangan Napoli yang dipimpin sosok sekreatif itu. Bagi De Bruyne, penampilan ini menjadi peringatan bagi seluruh Eropa bahwa ia masih jauh dari kata habis. Sementara itu, Napoli akan berusaha bangkit dan menghentikan rentetan kekalahan saat menjamu Bologna.
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