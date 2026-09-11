'Dia menimbulkan banyak masalah' - Declan Rice secara khusus memuji Kevin De Bruyne setelah Arsenal menyingkirkan Napoli di Liga Champions

Kekaguman terhadap De Bruyne meluas hingga di luar jajaran pemain, ketika Mikel Arteta terlihat berbagi momen hangat dengan mantan pemainnya itu saat laga usai. Arteta, yang bekerja erat dengan pemain Belgia tersebut selama masanya sebagai asisten pelatih di Manchester City, melontarkan pujian besar kepada bintang Napoli itu dalam sesi media setelah pertandingan.

Arteta mengatakan kepada wartawan: "Jika ada satu pemain di Napoli yang merupakan salah satu pemain favorit saya sepanjang masa, itu adalah Kevin De Bruyne, yang beruntung pernah saya latih dan saya dampingi selama hampir empat tahun. Menurut saya, dia adalah salah satu gelandang terbaik sepanjang masa dan masih sangat menyenangkan melihatnya bermain." Rasa hormat itu jelas saling berbalas, dengan De Bruyne juga memuji Arsenal dan menyebut mereka "mungkin tim terbaik di dunia."

Meski De Bruyne mendominasi sebagian besar pertarungan taktis di lini tengah, kapten Arsenal Martin Odegaard yang pada akhirnya menentukan jalannya laga. Playmaker Norwegia itu mencetak gol pada menit-menit akhir untuk memastikan tim Arteta meninggalkan Italia dengan awal sempurna dalam perjalanan mereka di Eropa.







