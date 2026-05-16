"Dia mengubah cara pandangku terhadap sepak bola" - Bernardo Silva memuji pengaruh Pep Guardiola, sementara legenda Man City itu menanggapi ketidakpastian seputar masa depan sang pelatih

Kapten City, Silva, mengenang momen bersejarah lainnya dalam karier gemilangnya di klub tersebut setelah membantu membawa City meraih gelar FA Cup di Wembley. Dalam wawancara dengan BBC Oneusai kemenangan tipis 1-0 atas Chelsea pada Sabtu lalu, gelandang asal Portugal itu menggambarkan masa-masa di Manchester sebagai “luar biasa” saat ia bersiap menutup era yang sangat sukses di Etihad.

Kemenangan yang dipastikan berkat gol dari Antoine Semenyo ini membuat City meraih trofi Piala FA kedelapan mereka dan melengkapi gelar ganda piala domestik setelah kesuksesan mereka di Piala Carabao awal musim ini.

"Hari ini kami sangat bahagia," kata Silva. "Ini sangat istimewa bagi saya, karena ini adalah musim terakhir saya untuk memberikan trofi lain kepada mereka. Semoga ini bukan yang terakhir."