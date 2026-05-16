Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Dia mengubah cara pandangku terhadap sepak bola" - Bernardo Silva memuji pengaruh Pep Guardiola, sementara legenda Man City itu menanggapi ketidakpastian seputar masa depan sang pelatih
Bab penutup yang pas di Wembley
Kapten City, Silva, mengenang momen bersejarah lainnya dalam karier gemilangnya di klub tersebut setelah membantu membawa City meraih gelar FA Cup di Wembley. Dalam wawancara dengan BBC Oneusai kemenangan tipis 1-0 atas Chelsea pada Sabtu lalu, gelandang asal Portugal itu menggambarkan masa-masa di Manchester sebagai “luar biasa” saat ia bersiap menutup era yang sangat sukses di Etihad.
Kemenangan yang dipastikan berkat gol dari Antoine Semenyo ini membuat City meraih trofi Piala FA kedelapan mereka dan melengkapi gelar ganda piala domestik setelah kesuksesan mereka di Piala Carabao awal musim ini.
"Hari ini kami sangat bahagia," kata Silva. "Ini sangat istimewa bagi saya, karena ini adalah musim terakhir saya untuk memberikan trofi lain kepada mereka. Semoga ini bukan yang terakhir."
- AFP
Pengaruh Guardiola
Hubungan Silva dengan Guardiola menjadi kunci utama dalam evolusinya dari seorang pemain sayap berbakat menjadi sosok sentral taktis kelas dunia. Dengan 20 trofi yang diraih sejak kedatangannya dari Monaco pada 2017, Silva dengan jujur mengakui dampak mendalam yang diberikan manajer asal Catalan itu terhadap karier profesionalnya, dengan menyatakan bahwa Guardiola secara efektif mengubah cara pandangnya terhadap sepak bola.
"Dia mengubah cara saya memandang sepak bola," kata Silva. "80% karier saya dihabiskan bersamanya sebagai manajer. Semua hal yang ingin saya capai terwujud bersamanya. Hubungan yang kami jalin sangat kuat, dengan segala frustrasi dan pencapaiannya."
Akankah Guardiola mengikuti jejak Silva?
Meskipun berstatus sebagai legenda klub dan kapten saat ini, kepergian Silva tampaknya merupakan keputusan yang telah diperhitungkan dengan matang oleh staf pelatih seiring dengan upaya klub untuk menatap masa depan. Sementara itu, masa depan Guardiola sering menjadi bahan spekulasi, dan Silva meyakini bahwa keputusan tersebut ada di tangan sang manajer.
"Saya sangat peduli dengan Man City. Itu adalah keputusan dia [Guardiola]. Bukan hak saya untuk mengomentari hal itu," katanya. "Saya mendoakan yang terbaik. Saya senang berada di sampingnya, telah berbagi semua momen ini bersama-sama."
- Getty Images Sport
Misi terakhir
Setelah berhasil mengantongi trofi Piala FA dan Piala Carabao, fokus Silva kini tertuju pada peluang merebut gelar Liga Premier di hari-hari terakhir musim ini.
City saat ini berada di posisi kedua klasemen Liga Premier, tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal dengan hanya dua pertandingan tersisa dalam perebutan gelar. City akan bertandang ke markas Bournemouth pada Selasa depan sebelum menjamu Leeds dalam laga terakhir musim ini pada 24 Mei.
Sementara itu, Arsenal akan menjamu Burnley pada hari Senin sebelum menutup musim mereka dengan bertandang ke Crystal Palace, yang akan membuat perebutan gelar juara Liga Premier berakhir dengan ketegangan.