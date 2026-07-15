Getty Images Sport
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"Dia mengira dirinya sedang diserang!" - Jude Bellingham dibela terkait reaksinya terhadap komentar Thomas Tuchel setelah kemenangan Inggris, sementara Joe Hart turut angkat bicara
Hart mengecam taktik wawancara yang 'tidak pantas'
Hart mengkritik serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada Bellingham setelah kemenangan dramatis Inggris 2-1 atas Norwegia melalui perpanjangan waktu. Kemenangan tersebut, yang memastikan tempat di semifinal melawan Argentina, sempat terhalangi oleh reaksi Bellingham yang terkesan meremehkan terhadap komentar Tuchel mengenai level performa tim di Miami.
Saat berbicara di BBC One, Hart mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap cara wawancara pasca-pertandingan itu ditangani. “Jika Anda melihat pertanyaan yang diajukan kepada Jude Bellingham, menurut saya itu agak tidak pantas, karena hanya menyoroti sisi negatif dari apa yang dikatakan Thomas,” jelas Hart. “Tentu saja, dia akan bereaksi seperti itu, karena dia merasa diserang setelah melakukan sesuatu yang istimewa, dan kemudian semua orang membicarakannya.”
- Getty
Bellingham tetap teguh pada pendiriannya
Ketegangan bermula ketika Tuchel mengakui bahwa ia “tidak puas dengan penampilan” timnya meski meraih kemenangan, yang memicu respons blak-blakan dari bintang utamanya. Setelah mengetahui penilaian kritis sang pelatih asal Jerman itu, Bellingham yang kelelahan berkata kepada ITV: “Ya, terserah deh,” sebelum membela usaha rekan-rekan setimnya selama pertandingan yang melelahkan di tengah teriknya cuaca Florida.
Bintang Real Madrid tersebut, yang mencetak kedua gol dalam pertandingan itu dan telah menjadi kunci keberhasilan The Three Lions, menepis kritik dari luar dengan mengatakan: “Ya, terserah. Ini pertandingan yang berat, jadi pikiran dan apresiasi saya tertuju pada para pemain yang telah berjuang keras di lapangan.”
Bellingham menyiratkan bahwa Tuchel mungkin tidak sepenuhnya memahami beban fisik yang ditimbulkan oleh pertandingan tersebut, dengan menyatakan: “Mungkin dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain dalam kondisi seperti ini melawan Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, Anda tahu. Itu bukan tim yang mudah untuk dilawan." Terlepas dari semua keributan itu, ia menegaskan bahwa semangat tim tetap tinggi dan bahwa mereka fokus untuk meraih kemenangan dengan cara apa pun yang diperlukan.
Tuchel menepis rumor adanya ketegangan
Terlepas dari pertukaran pendapat di depan publik tersebut, Tuchel bergerak cepat untuk memastikan isu ini tidak mengganggu upaya Inggris lolos ke Piala Dunia. Manajer tersebut mengklarifikasi bahwa kritiknya muncul karena standar yang tinggi, bukan karena kurangnya rasa hormat terhadap para pemainnya. Ia menegaskan bahwa situasi tersebut telah “dibesar-besarkan” oleh media dan hubungannya dengan skuad tetap kuat.
“Saya belum sepenuhnya puas dan belum 100 persen senang dengan cara kami bermain, dan saya tetap pada pendirian itu,” kata Tuchel kepada para wartawan. “Saya pikir kami bisa bermain lebih cepat dan lebih tajam. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan yang tidak perlu dan kesalahan teknis dalam permainan kami yang membuat kami kehilangan banyak kepercayaan diri. Ada banyak hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik, dan itu bukan masalah, tetapi tidak ada ketidakharmonisan antara saya dan tim saya, bahkan tidak satu persen pun. Saya sepenuh hati dan sangat mencintai para pemain serta tim saya, serta cara mereka tampil.”
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke semifinal Argentina
Hart yakin bahwa begitu kamera dimatikan, ketegangan antara pemain dan manajer pun sirna. “Saat kalian kembali ke balik pintu tertutup, dan Jude Bellingham menyadari apa yang [Tuchel] katakan secara keseluruhan, mereka pasti tertawa-tawa soal itu, aku yakin begitu. Karena menurutku Tuchel pasti mengharapkan dia bereaksi seperti itu jika memang hanya itu yang dia katakan. Saya tidak bermaksud memberi tahu siapa pun cara melakukan pekerjaannya, dan setiap orang berhak mengajukan pertanyaan. Saya mengatakan ini sebagai seorang pemain: jika saya sedang emosional—karena baru saja lolos ke semifinal—yang sejujurnya belum pernah saya alami—saya pasti akan bereaksi seperti itu,” tambah Hart.
Inggris kini akan menghadapi semifinal bersejarah melawan Argentina saat mereka berupaya mencapai final Piala Dunia pertama mereka sejak 1966. Dengan Bellingham yang saat ini sedang mengejar gelar Sepatu Emas dan para pemain kunci yang masih memulihkan diri dari tuntutan fisik di babak perempat final, Tuchel akan sangat berharap timnya dapat menemukan “ketajaman klinis” yang menurutnya hilang dalam pertandingan sebelumnya.
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