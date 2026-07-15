"Dia mengira dirinya sedang diserang!" - Jude Bellingham dibela terkait reaksinya terhadap komentar Thomas Tuchel setelah kemenangan Inggris, sementara Joe Hart turut angkat bicara

Ketegangan bermula ketika Tuchel mengakui bahwa ia “tidak puas dengan penampilan” timnya meski meraih kemenangan, yang memicu respons blak-blakan dari bintang utamanya. Setelah mengetahui penilaian kritis sang pelatih asal Jerman itu, Bellingham yang kelelahan berkata kepada ITV: “Ya, terserah deh,” sebelum membela usaha rekan-rekan setimnya selama pertandingan yang melelahkan di tengah teriknya cuaca Florida.

Bintang Real Madrid tersebut, yang mencetak kedua gol dalam pertandingan itu dan telah menjadi kunci keberhasilan The Three Lions, menepis kritik dari luar dengan mengatakan: “Ya, terserah. Ini pertandingan yang berat, jadi pikiran dan apresiasi saya tertuju pada para pemain yang telah berjuang keras di lapangan.”

Bellingham menyiratkan bahwa Tuchel mungkin tidak sepenuhnya memahami beban fisik yang ditimbulkan oleh pertandingan tersebut, dengan menyatakan: “Mungkin dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain dalam kondisi seperti ini melawan Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, Anda tahu. Itu bukan tim yang mudah untuk dilawan." Terlepas dari semua keributan itu, ia menegaskan bahwa semangat tim tetap tinggi dan bahwa mereka fokus untuk meraih kemenangan dengan cara apa pun yang diperlukan.