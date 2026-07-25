'Dia menghilang' - Harry Kane diberitahu bahwa ia tak punya peluang memenangkan Ballon d'Or saat legenda Liga Premier itu melontarkan kritik tajam kepada bintang Timnas Inggris dan Bayern

Dampak besar dari tersingkirnya Inggris secara dramatis dari Piala Dunia telah sangat merusak posisi Kane dalam perebutan penghargaan individu di dunia sepak bola. Dalam percakapannya dengan Mr Gamble, mantan juara Piala Dunia Petit memberikan penilaian tajam terhadap kontribusi penyerang Bayern Munich tersebut sepanjang musim ini, dengan berargumen bahwa prestasi mencetak gol Kane di liga domestik tidak berarti banyak karena kurangnya dampak yang signifikan saat pertandingan dengan taruhan tertinggi sedang berlangsung.

"Peluang Harry Kane untuk meraih Ballon d'Or sudah berakhir. Jika Anda hanya menilai berdasarkan liga Jerman, oke, tidak ada masalah sama sekali," kata Petit. "Namun di Liga Champions dan bersama tim nasional, ketika pertandingan mulai benar-benar sulit untuk dimenangkan, saya rasa dia menghilang. Saya tidak bisa menyalahkannya karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dan dia mencetak banyak gol, tapi dia tidak memberikan dampak di pertandingan-pertandingan besar, seperti di Liga Champions. Jadi, menurut saya ada beberapa nama yang berada di atasnya."