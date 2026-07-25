AFP
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'Dia menghilang' - Harry Kane diberitahu bahwa ia tak punya peluang memenangkan Ballon d'Or saat legenda Liga Premier itu melontarkan kritik tajam kepada bintang Timnas Inggris dan Bayern
Penampilan Kane yang kurang memuaskan dalam pertandingan besar dipertanyakan
Dampak besar dari tersingkirnya Inggris secara dramatis dari Piala Dunia telah sangat merusak posisi Kane dalam perebutan penghargaan individu di dunia sepak bola. Dalam percakapannya dengan Mr Gamble, mantan juara Piala Dunia Petit memberikan penilaian tajam terhadap kontribusi penyerang Bayern Munich tersebut sepanjang musim ini, dengan berargumen bahwa prestasi mencetak gol Kane di liga domestik tidak berarti banyak karena kurangnya dampak yang signifikan saat pertandingan dengan taruhan tertinggi sedang berlangsung.
"Peluang Harry Kane untuk meraih Ballon d'Or sudah berakhir. Jika Anda hanya menilai berdasarkan liga Jerman, oke, tidak ada masalah sama sekali," kata Petit. "Namun di Liga Champions dan bersama tim nasional, ketika pertandingan mulai benar-benar sulit untuk dimenangkan, saya rasa dia menghilang. Saya tidak bisa menyalahkannya karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dan dia mencetak banyak gol, tapi dia tidak memberikan dampak di pertandingan-pertandingan besar, seperti di Liga Champions. Jadi, menurut saya ada beberapa nama yang berada di atasnya."
- Getty Images Sport
Petit mempertimbangkan para pesaing terdepan
Ketika diminta mempertimbangkan siapa yang mungkin lebih layak meraih penghargaan tersebut, Petit menyebutkan beberapa pemain yang tampil menonjol di turnamen ini, meski ia enggan menyebut favorit utama. "Yamal? Dia tampil luar biasa di Piala Dunia. Kamu tahu, aturan Ballon d'Or sudah banyak berubah, sama seperti aturan di lapangan. Rodri kembali menjadi pemain terbaik selama kompetisi ini. Messi tampil hebat, tapi dia bermain untuk Miami."
Petit mengakui pentingnya Piala Dunia dalam membentuk perbincangan ini, sambil mengingatkan agar tidak membiarkan faktor-faktor eksternal memengaruhi hasilnya. “Saya tahu Piala Dunia lebih berharga daripada gelar apa pun yang ingin Anda raih bersama klub. Namun, di saat yang sama, Anda harus memenangkan gelar tersebut. Apakah pemenangnya akan berasal dari Spanyol? Saya tidak tahu. Tapi ini akan menjadi persaingan yang ketat. Dan pada akhirnya, saya berharap ini tidak akan menjadi keputusan yang didasari pertimbangan komersial.”
Musim yang penuh campuran rasa bagi Kane
Kane menjalani musim yang bisa dibilang sebagai yang terbaik dalam kariernya. Di seluruh kompetisi, striker ini mencetak 61 gol dalam 51 penampilan, termasuk 36 gol di Bundesliga saja yang membuatnya menjadi top skor liga tersebut, ditambah 14 gol di Liga Champions, 10 gol di DFB-Pokal, dan satu gol lagi di Piala Super Franz Beckenbauer, yang membantu Bayern meraih treble berupa gelar Bundesliga, Piala Jerman, dan Piala Super. Prestasi gemilangnya juga diakui di kancah Eropa dengan meraih European Golden Shoe.
Namun, musim yang produktif itu tetap terhalangi oleh kekecewaan beruntun di kompetisi utama Eropa, di mana Bayern tersingkir oleh Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions, sementara tim Prancis tersebut berhasil mempertahankan gelar mereka melawan Arsenal di final. Musim panasnya bersama timnas Inggris pun mengikuti pola yang sama-sama pahit manis, di mana sang kapten mencetak enam gol dalam tujuh penampilan di Piala Dunia, namun tak mampu mencegah kekalahan 2-1 di semifinal melawan Argentina yang membuat Inggris harus puas dengan posisi ketiga setelah mengalahkan Prancis.
- Getty Images Sport
Bayern berupaya mengamankan masa depan Kane dalam jangka panjang
Bayern dipastikan akan memulai pembicaraan resmi dengan Kane terkait perpanjangan kontrak, mengingat kapten timnas Inggris tersebut kini memasuki tahun terakhir kontraknya di Allianz Arena. Menurut BBC Sport, pemain berusia 32 tahun itu sudah mengetahui niat juara Jerman tersebut untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang, dengan pembahasan mendetail diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang.
Kane tetap betah di Bavaria meskipun terus diminati oleh klub-klub seperti Barcelona dan Al-Hilal dari Arab Saudi. Sejak bergabung dari Tottenham pada 2023, ia telah mencetak 146 gol dan 33 assist dalam 147 penampilan, serta membantu klub tersebut meraih dua gelar Bundesliga dan DFB-Pokal selama masa baktinya di sana.
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