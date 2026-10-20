AFP
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“Dia mengecewakan tim”: Erik ten Hag melontarkan kritik pedas terhadap Cristiano Ronaldo yang “kelelahan” dan mengungkap dampak negatif bintang Portugal itu terhadap latihan Manchester United
Pelatih asal Belanda mengkritik mantan penyerang
Ten Hag menuding Ronaldo mengecewakan skuad Manchester United dan memberi contoh buruk di lapangan latihan selama periode keduanya di Manchester. Keduanya bekerja sama hanya selama beberapa bulan pada paruh pertama musim 2022-23 setelah sang penyerang berupaya hengkang pada musim panas 2022. Ketegangan yang terus meningkat di antara keduanya akhirnya berujung pada pemutusan kontrak sang penyerang pada November tahun itu.
- AFP
Kepergian yang pahit menyusul wawancara yang menghebohkan
Perselisihan yang menyita perhatian publik itu mencapai puncaknya ketika peraih lima Ballon d'Or tersebut menjalani wawancara yang menghebohkan dengan Piers Morgan setelah beberapa kali tidak masuk susunan pemain inti. Dalam wawancara itu, kapten Portugal tersebut mengaku merasa "dikhianati" oleh pelatihnya dan menyatakan bahwa ia tidak menghormati pelatih asal Belanda itu.
Menjelaskan bagaimana rencana awalnya untuk penyerang veteran tersebut segera berantakan setelah ia menjabat, Ten Hag mengatakan kepada The Athletic: "Dia mengecewakan tim, dan dia mengecewakan saya, karena kami telah memasukkannya dalam rencana. Saya terbang ke Portugal untuk berbicara dengannya tentang apa yang ingin saya capai, sebelum saya datang ke United.
"Tentu saja, dia salah satu yang terbaik dalam sejarah sepakbola. Saya sangat menghormatinya. Namun, saat itu, sebagai pelatih, saya harus mengambil keputusan rasional dan mempertahankan para pemain yang saya kagumi."
Masalah kebugaran menghambat rencana taktis
Mantan pelatih Ajax itu juga menepis anggapan bahwa ia menuntut penyerangnya terus-menerus melakukan pressing. Menurutnya, kurangnya persiapan pramusim membuat sang penyerang secara fisik tidak mampu menempatkan diri di posisi untuk mencetak gol. Ia juga menuding pemain veteran itu meminta rekan-rekan setimnya mengurangi intensitas saat latihan.
Menjelaskan keterbatasan fisik sang penyerang dan pengaruhnya terhadap pemain lain di ruang ganti, Ten Hag menambahkan: "Berkali-kali saya berkata, 'Ronnie, semua orang ingin bekerja untukmu, membantumu berada di posisi yang tepat. Namun, jika kamu tidak bisa masuk ke kotak penalti, kamu tidak bisa mencetak gol.'
"Dia tidak mampu melakukannya. Keliru jika ini ditimpakan kepada saya, seolah-olah saya mengharapkannya melakukan pressing. Dia kelelahan. Dia tidak mampu. Dia tidak berlari baik saat tim menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola. Penyebabnya adalah dia tidak mempersiapkan diri. Setiap tim papan atas harus memberi ruang bagi para pemain bintangnya, tetapi para pemain bintang juga harus bekerja untuk tim.
"Dia berkata kepada para pemain, 'Hemat tenaga kalian saat latihan'. Saya memahaminya jika Anda sudah bugar; ada sesi-sesi latihan ketika Anda bisa menghemat tenaga. Namun, pertama-tama Anda harus berlatih agar mencapai tingkat kebugaran yang diperlukan."
- Getty Images Sport
Skorsing internasional membayangi masa depan timnas Brasil
Pernyataan itu muncul saat sosok berusia 41 tahun tersebut kembali menjadi sorotan menyusul perselisihan terbuka lainnya dengan seorang pelatih, kali ini melibatkan Portugal dan mantan pelatih Al-Nassr Jorge Jesus. Setelah tidak dimainkan sepanjang kemenangan Portugal 2-1 atas Norwegia di Liga Bangsa-Bangsa bulan lalu, ia meninggalkan pemusatan latihan dan menuduh sang pelatih melanggar kepercayaannya. Meski penyelidikan berujung pada skorsing 30 hari, para petinggi Federasi Sepak Bola Portugal tetap membuka peluang bagi kepulangannya.
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