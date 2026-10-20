Perselisihan yang menyita perhatian publik itu mencapai puncaknya ketika peraih lima Ballon d'Or tersebut menjalani wawancara yang menghebohkan dengan Piers Morgan setelah beberapa kali tidak masuk susunan pemain inti. Dalam wawancara itu, kapten Portugal tersebut mengaku merasa "dikhianati" oleh pelatihnya dan menyatakan bahwa ia tidak menghormati pelatih asal Belanda itu.

Menjelaskan bagaimana rencana awalnya untuk penyerang veteran tersebut segera berantakan setelah ia menjabat, Ten Hag mengatakan kepada The Athletic: "Dia mengecewakan tim, dan dia mengecewakan saya, karena kami telah memasukkannya dalam rencana. Saya terbang ke Portugal untuk berbicara dengannya tentang apa yang ingin saya capai, sebelum saya datang ke United.

"Tentu saja, dia salah satu yang terbaik dalam sejarah sepakbola. Saya sangat menghormatinya. Namun, saat itu, sebagai pelatih, saya harus mengambil keputusan rasional dan mempertahankan para pemain yang saya kagumi."