Direktur olahraga Bayern Max Eberl terpaksa menggantikan Kompany dalam sesi media seusai pertandingan, menyusul malam yang luar biasa di Allianz Arena. Meski sang pemegang rekor gelar juara menghancurkan Leipzig dalam laga yang berlangsung berat sebelah, pelatih Bayern itu tampak kesulitan. Sosok energik yang biasanya terlihat pada mantan kapten Manchester City itu tak tampak. Sepanjang pertandingan, ia tetap berada di bangku cadangan alih-alih mondar-mandir di area teknisnya.

Pelatih berusia 40 tahun itu telah berjuang melawan penyakit sepanjang persiapan untuk pertandingan penting ini. Eberl mengungkap kondisi fisik sang pelatih, memastikan bahwa sejumlah masalah membuatnya tak mampu menjalankan tugas seperti biasa di depan kamera. Sang direktur menjelaskan situasinya, termasuk masalah medis yang dialami pelatih kepala itu menjelang pertandingan. "Ia mengalami infeksi sepanjang pekan, lalu cedera olahraga pada pinggulnya," kata Eberl, menjelaskan alasan sang pelatih tidak hadir di ruang konferensi pers, seperti dikutip Sky Germany.