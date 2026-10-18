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“Dia mengalami infeksi dan cedera pinggul”: Direktur Bayern Munich jelaskan alasan Vincent Kompany absen dari agenda media usai kemenangan telak 6-1 atas Leipzig
Kompany menepi akibat masalah kesehatan
Direktur olahraga Bayern Max Eberl terpaksa menggantikan Kompany dalam sesi media seusai pertandingan, menyusul malam yang luar biasa di Allianz Arena. Meski sang pemegang rekor gelar juara menghancurkan Leipzig dalam laga yang berlangsung berat sebelah, pelatih Bayern itu tampak kesulitan. Sosok energik yang biasanya terlihat pada mantan kapten Manchester City itu tak tampak. Sepanjang pertandingan, ia tetap berada di bangku cadangan alih-alih mondar-mandir di area teknisnya.
Pelatih berusia 40 tahun itu telah berjuang melawan penyakit sepanjang persiapan untuk pertandingan penting ini. Eberl mengungkap kondisi fisik sang pelatih, memastikan bahwa sejumlah masalah membuatnya tak mampu menjalankan tugas seperti biasa di depan kamera. Sang direktur menjelaskan situasinya, termasuk masalah medis yang dialami pelatih kepala itu menjelang pertandingan. "Ia mengalami infeksi sepanjang pekan, lalu cedera olahraga pada pinggulnya," kata Eberl, menjelaskan alasan sang pelatih tidak hadir di ruang konferensi pers, seperti dikutip Sky Germany.
- Getty Images Sport
Staf pelatih meningkatkan peran
Karena Kompany tidak mampu memimpin langsung di tepi lapangan, para asistennya mengambil alih peran tersebut untuk memastikan rencana taktik dijalankan dengan sempurna. Aaron Danks dan Rene Maric bertugas aktif memberikan instruksi dari tepi lapangan, dan peralihan peran itu tampak berjalan mulus jika melihat skor akhir. Kerja sama ini menjadi kebanggaan jajaran petinggi klub karena menunjukkan kedalaman staf kepelatihan yang kini dimiliki klub di Munich.
Eberl memuji cara para staf menangani situasi tersebut. Ia menyebut keterbatasan fisik sang pelatih tidak mengganggu ritme permainan tim di lapangan. "Ketika kondisi tubuh tidak memungkinkan, ia juga harus menerimanya," ujar Eberl dalam konferensi pers seusai pertandingan. "Para asisten pelatih tahu persis apa yang harus dilakukan, begitu pula para pemain. Karena itu, ia bisa duduk santai di bangku cadangan."
Dominasi meski ada drama di bangku cadangan
Di lapangan, kekhawatiran terkait kesehatan pelatih tidak menghalangi Bayern menampilkan salah satu permainan terbaiknya musim ini. Hattrick Luis Diaz membantu membawa Bayern kembali ke puncak klasemen Bundesliga. Kemenangan itu menjadi jawaban sempurna bagi para pengkritik belakangan ini, sekaligus membuktikan bahwa skuad tetap tampil di level tinggi, terlepas dari apakah pelatih kepala berdiri atau duduk selama pertandingan.
Direktur olahraga klub, Christoph Freund, sebelumnya telah memberikan kabar singkat saat jeda untuk meredakan kekhawatiran yang mulai muncul di kalangan suporter. Hingga akhir malam, perhatian tetap tertuju pada betapa efektifnya penampilan Bayern.
- Getty Images Sport
Diperkirakan pulih untuk laga melawan Arsenal
Waktu terjadinya cedera ini menjadi perhatian khusus mengingat agenda Bayern di kompetisi Eropa yang akan datang. Raksasa Jerman itu dijadwalkan menghadapi Arsenal di Liga Champions pada Rabu, laga yang sangat penting bagi ambisi mereka di Eropa. Meski saat ini kondisinya masih terbatas, klub tetap optimistis pelatih kepala mereka akan pulih sepenuhnya tepat waktu untuk bepergian ke London dan memimpin tim dari tepi lapangan.
Eberl memberikan kabar yang menenangkan terkait jadwal tengah pekan, dengan menyebut masa istirahat setelah laga melawan Leipzig seharusnya cukup. “Kami sangat yakin itu tidak akan menjadi masalah untuk Rabu,” ujar sang direktur.
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