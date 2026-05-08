Dia mengajukan dua tuntutan yang kontroversial: Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid yang spektakuler semakin dekat

Kembalinya pelatih Jose Mourinho ke Real Madrid yang sedang dilanda krisis tampaknya semakin nyata. Seperti dilaporkan Sky Sport, pelatih asal Portugal yang pernah melatih Los Blancos pada periode 2010 hingga 2013 dan saat ini masih terikat kontrak dengan Benfica itu, kini berada di posisi terdepan — namun ia juga memiliki dua tuntutan yang jelas.
Menurut laporan tersebut, pihak petinggi Real Madrid telah bertemu dengan manajemen Mourinho pada awal pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan. Dikabarkan juga telah terjadi kontak langsung dengan sang pelatih sendiri. Terutama Direktur Jenderal Real, Jose Angel Sanchez, yang dilaporkan sangat mendukung perekrutan Mourinho.
Namun, menurut The Athletic, pria berusia 63 tahun itu juga memiliki pendukung kuat di sosok Presiden Florentino Perez dan dianggap sebagai kandidat yang diinginkan untuk kembali ke kursi pelatih Los Blancos pada musim panas mendatang setelah 13 tahun.
Mourinho sendiri tampaknya juga tidak keberatan, namun ia tampaknya mengajukan dua syarat. Sky melaporkan bahwa pelatih baru tersebut menuntut "kendali penuh" serta "hak suara yang besar dalam transfer" sebagai syarat untuk menyetujui keterlibatannya kembali di Los Blancos.
Mourinho baru-baru ini tidak memberikan kepastian mengenai masa depannya di Benfica setelah musim ini berakhir. Ketika ditanya apakah ia akan tetap menjadi pelatih klub juara terbanyak Portugal itu pada musim 2026/27, ia menjawab: "Saya tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana saya bisa memastikan hal seperti itu? Itu kan tidak hanya bergantung pada saya."
Dan lanjutnya: "Seorang pelatih terikat dalam struktur sebuah klub. Sama seperti semua karyawan lain atau seorang jurnalis di sebuah redaksi. Anda adalah jurnalis di 'A Bola'. Dapatkah Anda menjamin bahwa Anda masih akan berada di sana dalam sepuluh tahun? Mungkin Anda menginginkannya. Tapi Anda tidak bisa." Kesimpulan Mourinho: "Tentu saja saya tidak bisa menjamin apa pun," meskipun ia menekankan bahwa "tidak ada apa-apa dari Real Madrid!"
Menurut The Athletic, Mourinho dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar tiga juta euro dalam kontraknya yang berlaku hingga 2027, yang dapat dengan mudah diaktifkan oleh Real mengingat jumlahnya.