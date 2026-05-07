Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh Ruhr-Nachrichten dan Bild, pria berusia 46 tahun yang diberhentikan pada 22 Maret tersebut akan menerima pesangon sebesar 1,5 juta euro.
Dia mendapat pesangon yang sangat besar! BVB mencapai kesepakatan dengan Sebastian Kehl untuk mengakhiri kontraknya
Dengan demikian, Kehl kini bebas untuk mencari pekerjaan baru; baru-baru ini, mantan pemain tim nasional tersebut dikaitkan dengan Tottenham Hotspur dari Liga Premier Inggris.
Kehl, yang sebagai direktur olahraga digantikan oleh Ole Book hanya sehari setelah pemecatannya, akan secara resmi diperpisahkan dalam pertandingan kandang terakhir BVB musim ini melawan Eintracht Frankfurt pada Jumat (20.30 WIB/Sky).