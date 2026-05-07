Goal.com
Live
KehlGetty Images

Diterjemahkan oleh

Dia mendapat pesangon yang sangat besar! BVB mencapai kesepakatan dengan Sebastian Kehl untuk mengakhiri kontraknya

Bundesliga
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan mantan kapten dan direktur olahraga yang telah lama menjabat, Sebastian Kehl, untuk mengakhiri kontraknya yang berlaku hingga 30 Juni 2027.

Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh Ruhr-Nachrichten dan Bild, pria berusia 46 tahun yang diberhentikan pada 22 Maret tersebut akan menerima pesangon sebesar 1,5 juta euro. 

  • Dengan demikian, Kehl kini bebas untuk mencari pekerjaan baru; baru-baru ini, mantan pemain tim nasional tersebut dikaitkan dengan Tottenham Hotspur dari Liga Premier Inggris.

    Kehl, yang sebagai direktur olahraga digantikan oleh Ole Book hanya sehari setelah pemecatannya, akan secara resmi diperpisahkan dalam pertandingan kandang terakhir BVB musim ini melawan Eintracht Frankfurt pada Jumat (20.30 WIB/Sky).

    • Iklan
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE