Dia mencetak gol yang luar biasa melawan FCB! Apakah Bayern München akan melakukan transfer yang sangat mengejutkan untuk lini serangnya?

Merekrut pemain baru untuk lini serang merupakan salah satu prioritas Bayern menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Profil yang dicari: Fleksibel dalam serangan, terutama di posisi sayap dan sebagai cadangan bagi Harry Kane di posisi penyerang tengah.

Gordon sebenarnya bisa menjadi kandidat yang cocok, dan Bayern kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan pemain timnas Inggris tersebut. Namun, pada akhirnya Gordon memilih pindah ke FC Barcelona, yang membayar biaya transfer hingga 80 juta euro kepada Newcastle United.

Dengan Saibari, kini tampaknya nama berikutnya menjadi topik hangat di Säbener Straße, yang sesuai dengan profil yang dicari. Posisi utama pemain timnas Maroko ini adalah kedua sayap dan nomor 10, namun ia juga bisa bermain sebagai penyerang tengah.

Misalnya, saat Eindhoven kalah 1-2 dari Bayern pada pertandingan penutup fase grup Liga Champions akhir Januari lalu, Saibari menjadi bagian dari duet penyerang dan mencetak gol indah yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dengan hal itu dan kombinasi yang baik antara teknik, dinamika, dan ancaman gol, pemain berusia 25 tahun ini tampaknya telah meninggalkan kesan mendalam pada petinggi FCB, termasuk Direktur Olahraga Max Eberl.

Selain itu, kemungkinan besar harga Saibari akan sesuai dengan anggaran. Dalam kasus Gordon, Bayern dilaporkan telah menetapkan batas transfer sebesar 60 juta euro - harga Saibari diperkirakan akan berada dalam kisaran tersebut, berbeda dengan harga pemain asal Inggris tersebut.