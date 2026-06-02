Seperti dilaporkan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano, setelah upaya untuk mendatangkan Anthony Gordon gagal, FCB kini telah menargetkan Ismael Saibari dari PSV Eindhoven sebagai pemain baru yang diinginkan untuk lini serang.
Dia mencetak gol yang luar biasa melawan FCB! Apakah Bayern München akan melakukan transfer yang sangat mengejutkan untuk lini serangnya?
Menurut Romano, pembicaraan antara Bayern dan Saibari sudah berlangsung, yang kabarnya mulai intensif setelah penolakan dari Gordon. Pemain asal Maroko itu dilaporkan "sangat ingin bergabung dengan Bayern musim panas ini".
Di Eindhoven, Saibari masih terikat kontrak hingga 2029. Menurut Romano, ia saat ini sedang menunggu klub juara Belanda tersebut menyampaikan tuntutan biaya transfernya. Selain Bayern, kabarnya Galatasaray dan Paris Saint-Germain juga tertarik pada pemain serang tersebut.
Calon pemain FCB? Ismael Saibari mencetak gol indah ke gawang Bayern
Merekrut pemain baru untuk lini serang merupakan salah satu prioritas Bayern menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Profil yang dicari: Fleksibel dalam serangan, terutama di posisi sayap dan sebagai cadangan bagi Harry Kane di posisi penyerang tengah.
Gordon sebenarnya bisa menjadi kandidat yang cocok, dan Bayern kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan pemain timnas Inggris tersebut. Namun, pada akhirnya Gordon memilih pindah ke FC Barcelona, yang membayar biaya transfer hingga 80 juta euro kepada Newcastle United.
Dengan Saibari, kini tampaknya nama berikutnya menjadi topik hangat di Säbener Straße, yang sesuai dengan profil yang dicari. Posisi utama pemain timnas Maroko ini adalah kedua sayap dan nomor 10, namun ia juga bisa bermain sebagai penyerang tengah.
Misalnya, saat Eindhoven kalah 1-2 dari Bayern pada pertandingan penutup fase grup Liga Champions akhir Januari lalu, Saibari menjadi bagian dari duet penyerang dan mencetak gol indah yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dengan hal itu dan kombinasi yang baik antara teknik, dinamika, dan ancaman gol, pemain berusia 25 tahun ini tampaknya telah meninggalkan kesan mendalam pada petinggi FCB, termasuk Direktur Olahraga Max Eberl.
Selain itu, kemungkinan besar harga Saibari akan sesuai dengan anggaran. Dalam kasus Gordon, Bayern dilaporkan telah menetapkan batas transfer sebesar 60 juta euro - harga Saibari diperkirakan akan berada dalam kisaran tersebut, berbeda dengan harga pemain asal Inggris tersebut.
Apakah Ismael Saibari akan meningkatkan nilainya di Piala Dunia?
Saibari menghabiskan masa mudanya di sejumlah klub papan atas Belgia, antara lain RSC Anderlecht dan KRC Genk. Pada tahun 2020, ia pindah dari tim U-21 Genk ke tim cadangan PSV, dan berkat penampilannya yang impresif di sana, ia dipromosikan ke tim utama PSV untuk musim 2022/23.
Terutama dalam dua musim terakhir, ia menjadi sosok kunci di PSV, tampil konsisten dalam perjalanan meraih gelar juara liga domestik, dan sesekali mencuri perhatian di Liga Champions, seperti saat mencetak gol indah melawan Bayern.
Menjadi tantangan bagi FCB: Pada Piala Dunia mendatang, Saibari berpotensi meningkatkan nilainya secara signifikan melalui penampilan apik bersama Maroko, yang menjadi favorit tersembunyi. Di tim Afrika Utara tersebut, bintang PSV ini menjadi andalan di lini tengah serang dan telah memainkan peran penting pada Piala Afrika sekitar pergantian tahun. Piala Dunia akan dimulai bagi Saibari dan rekan-rekannya dengan pertandingan grup yang seru melawan Brasil. Mengingat lawan-lawan lain di babak penyisihan grup, yaitu Skotlandia dan Haiti, target minimal Maroko adalah lolos ke babak gugur.
FC Bayern tertarik? Catatan statistik Ismael Saibari bersama PSV Eindhoven
Permainan
142
Gol
42
Assist
29
Gelar
3 kali Juara Belanda, 2 kali Juara Piala Belanda