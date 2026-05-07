Seperti dilaporkan oleh kicker, sudah cukup lama terlihat bahwa pemain tim nasional Jerman tersebut tidak akan memperpanjang kontraknya di Kraichgau yang akan berakhir pada 30 Juni 2026, dan karenanya akan pindah ke klub papan atas tanpa biaya transfer.
Dia mencetak gol seolah-olah itu hal yang biasa: Kabar mengejutkan soal transfer bintang DFB semakin mendekati kenyataan
FC Arsenal kabarnya akan menjadi klub baru Cercis. Belum ada kesepakatan resmi yang ditandatangani. Kepindahannya dari Hoffenheim pun belum diumumkan secara resmi. Namun, tampaknya sudah jelas bahwa pemain berusia 25 tahun itu kini sedang mencari tantangan baru.
Setidaknya, jalannya tidak akan menuju ke klub pesaing di liga domestik. Hal itu diisyaratkan oleh pelatih Wolfsburg, Stephan Lerch. "Kami tidak akan keberatan jika dia memilih VfL. Bahwa saya berusaha keras untuk membawanya ke Wolfsburg, itu bukan rahasia," katanya pada bulan Maret.
Tim serigala betina harus menggantikan kepergian penyerang andalan Lineth Beerensteyn dan Alexandra Popp setelah musim ini. Namun, Cerci tampaknya tidak tersedia untuk itu. Tujuan selanjutnya? "Tentu saja saya ingin memenangkan gelar," katanya: "Secara prinsip, saya tidak menolak untuk pergi ke luar negeri, tapi saya belum memikirkannya sejauh ini."
Selina Cerci telah menjadi salah satu penyerang terbaik Jerman selama bertahun-tahun
Cerci telah menjadi salah satu pencetak gol terbaik di Bundesliga selama bertahun-tahun — awalnya bersama 1. FC Köln, kini di Hoffenheim. Namun, cedera robek ligamen silang pada 2022 dan operasi lutut lainnya sempat menghambatnya sejak usia muda. Namun, dalam dua tahun terakhir ia hampir tidak mengalami cedera dan berhasil meraih gelar top skor musim lalu dengan 16 gol.
Gelar tersebut juga menanti dirinya di musim ini. Saat ini, ia telah mencetak 16 gol dalam 21 pertandingan. Pernille Harder dari FC Bayern berada di posisi kedua dengan 15 gol dalam 23 pertandingan.
Meskipun memiliki rasio gol yang luar biasa di Bundesliga, ia masih memainkan peran yang kurang menonjol di tim nasional wanita DFB di bawah asuhan pelatih Christian Wück. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir melawan Austria, Cerci hanya diturunkan pada pertandingan pertama selama 65 menit. Pada Kejuaraan Eropa tahun lalu, ia juga lebih sering berperan sebagai pemain pengganti andalan di belakang Lea Schüller, Jule Brand, dan Klara Bühl.