Dia mencetak gol seolah-olah itu hal yang biasa: Kabar mengejutkan soal transfer bintang DFB semakin mendekati kenyataan

FC Arsenal kabarnya akan menjadi klub baru Cercis. Belum ada kesepakatan resmi yang ditandatangani. Kepindahannya dari Hoffenheim pun belum diumumkan secara resmi. Namun, tampaknya sudah jelas bahwa pemain berusia 25 tahun itu kini sedang mencari tantangan baru.

Setidaknya, jalannya tidak akan menuju ke klub pesaing di liga domestik. Hal itu diisyaratkan oleh pelatih Wolfsburg, Stephan Lerch. "Kami tidak akan keberatan jika dia memilih VfL. Bahwa saya berusaha keras untuk membawanya ke Wolfsburg, itu bukan rahasia," katanya pada bulan Maret.

Tim serigala betina harus menggantikan kepergian penyerang andalan Lineth Beerensteyn dan Alexandra Popp setelah musim ini. Namun, Cerci tampaknya tidak tersedia untuk itu. Tujuan selanjutnya? "Tentu saja saya ingin memenangkan gelar," katanya: "Secara prinsip, saya tidak menolak untuk pergi ke luar negeri, tapi saya belum memikirkannya sejauh ini."