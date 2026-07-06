Sama seperti hampir semua orang lainnya, Antonio Freeman pun harus menunggu.

Putranya, Alex Freeman, telah menyundul bola ke gawang lawan yang sepertinya membuat skor menjadi 2-0 atas Australia, tetapi kemudian bendera offside dikibarkan. Kegembiraan itu terhenti sejenak, namun akhirnya berlanjut. Setelah tinjauan VAR, gol tersebut dikonfirmasi, membuat pemain termuda USMNT itu berlari melintasi lapangan dengan rekan-rekan setimnya mengejar dari belakang.

Freeman senior telah menciptakan banyak momen penting sepanjang kariernya di NFL. Dia tahu apa artinya meraih kesuksesan di lapangan, dan dia tahu bagaimana rasanya ketika Anda benar-benar tampil maksimal untuk tim Anda. Namun, perasaan ini? Rasanya berbeda.

“Wah, aku langsung menangis,” katanya kepada U.S. Soccer. “Aku memakai kacamata hitam, mengenakan jersey Freeman, dan aku langsung menangis. Melihat Alex dan rekan-rekan setimnya berlari-lari setelah gol itu disahkan, aku menangis lebih keras lagi, bro. Bagi mereka, Alex itu seperti adik kecil bagi semua orang di tim. Itu membuatku meneteskan air mata, bro, karena kamu bisa saja memiliki momen-momen individu, tapi ketika kamu memiliki momen-momen tim, itulah yang membuatnya istimewa."

Sementara itu, Reyna punya cara merayakannya sendiri. Setelah mencetak gol trivela yang menakjubkan untuk mengunci kemenangan 4-1 atas Paraguay, Reyna mengambil bola dan menyimpannya di bawah bajunya. Setiap penggemar sepak bola tahu apa artinya itu. Itu adalah pengumuman kehamilan. Dia dan istrinya, Chloe, hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya ke publik, dan apa waktu yang lebih baik daripada di Piala Dunia?

“Saya sudah mengetahuinya sejak beberapa bulan lalu,” kata Reyna setelah mencetak gol, “jadi saya menunggu waktu yang tepat, dan ini rasanya seperti saat yang tepat.”

Sementara perayaan Freeman dan Reyna penuh emosi bagi keluarga masing-masing, Emily Trusty, ironisnya, sama sekali melewatkan momen suaminya. Saat Auston Trusty berlari kencang menuju bangku cadangan setelah mencetak gol hanya beberapa menit setelah pertandingan melawan Turki dimulai, yang bisa dilakukannya hanyalah melihat ke sekeliling. Pertama, matanya bertemu dengan kakak perempuan suaminya, Onnie, sebelum kemudian menunduk dan melihat putrinya. Dari situ, tak ada lagi yang bisa menahannya.

“Kakak perempuannya lah yang menginspirasinya untuk bermain, dan aku menatapnya untuk melihat apakah reaksi kami sama,” kenang Emily Trusty. “‘Apakah itu benar-benar Auston? Apakah itu benar-benar dia?’ Kami saling menatap, dan kami pun menangis terisak karena menyadari bahwa itu memang dia. Putriku sedang bermain di dekat kakiku, dan saat aku menonton ulang videonya sekarang, dia terlihat meraba-raba kakiku mencoba bangun. Aku tidak menyaksikan perayaan gol itu karena saat itu aku sedang membungkuk sambil menangis. Kemudian kami semua kembali fokus, suasana menjadi hening, dan kami hanya terdiam karena terkejut. Kurasa kami masih gemetar sepanjang sisa pertandingan.

"Lucu juga, karena orang-orang memberi selamat dan merayakannya seolah-olah itu kami," lanjutnya. "Aku membicarakan hal itu dengan Auston setelah gol itu, dan bagaimana aku merayakan serta menangis seolah-olah itu aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menonton, tapi semua orang datang dan memberi selamat padaku, padahal bukan aku, 1.000 persen itu dia. Aku hanya di sini merayakan hal itu."

Air mata Gregg Berhalter baru mengalir beberapa saat kemudian. Pada saat itu, saat putranya Sebastian mencetak gol ke gawang Turki, yang ada hanyalah senyuman dan gerakan mengepalkan tangan. Air mata itu baru mengalir beberapa jam kemudian.

"Tentu saja luar biasa bisa menyaksikan putra Anda bermain di Piala Dunia, tapi baginya bisa mencetak assist dan gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia, maksud saya, itu sungguh luar biasa," kata Berhalter kepada ESPN. "Ini benar-benar salah satu hal yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, terutama perasaannya karena Anda begitu bangga padanya.

"Saat aku berada di pesawat setelah pertandingan dalam perjalanan pulang, aku naik penerbangan malam sambil merenungkan semuanya. Air mata mengalir begitu aku memikirkan perjalanannya dan betapa berartinya hal itu baginya."

Bagi orang-orang terkasih para pencetak gol, gol-gol itu sangat istimewa. Pada saat-saat seperti itu, keluarga merenungkan perjalanan yang telah dilalui, yang seringkali menjadi alasan mengapa air mata yang tertahan selama puluhan tahun akhirnya tumpah, baik di stadion maupun, dalam kasus Berhalter, di pesawat penerbangan malam.

Namun, momen-momen tersebut tidak hanya terbatas pada keluarga masing-masing individu. Ada juga keluarga besar. Ketika seorang pemain mencetak gol, pandangan para pendukung dan keluarga USMNT segera tertuju pada orang-orang terkasih pemain tersebut, dan air mata itu pun berubah menjadi sorak-sorai.