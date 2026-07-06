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USMNT family storiesGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Dia mencetak gol di Piala Dunia!" - Keluarga Auston Trusty, Sebastian Berhalter, dan Malik Tillman dari Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) menceritakan bagaimana rasanya melihat orang-orang terkasih mewujudkan impian mereka

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
World Cup
A. Trusty
M. Tillman
S. Berhalter
A. Freeman
G. Reyna
F. Balogun

Setiap gol yang dicetak timnas AS (USMNT) di Piala Dunia telah memicu kegembiraan yang melampaui batas lapangan, di mana keluarga, teman, dan orang-orang terkasih turut merasakan momen-momen yang telah dinanti selama bertahun-tahun.

SEATTLE -- Setiap pemain yang menendang bola sepak memulai kariernya dengan sebuah impian, dan sebagian besar impian itu berpusat pada Piala Dunia. Berjam-jam tak terhitung dihabiskan di halaman belakang rumah atau di lapangan latihan sambil membayangkan momen itu—saat tendanganmu menghujam jaring gawang dan seluruh negaramu bersorak mendukungmu.

Menjelang musim panas ini, hanya 25 pemain pria Amerika yang pernah mencetak gol di Piala Dunia. Turnamen ini telah menambahkan enam nama lagi ke dalam daftar tersebut. Namun, para pemain itu bukanlah satu-satunya yang merasakan momen tersebut. Di balik masing-masing dari mereka ada keluarga, pelatih, teman, dan komunitas yang membantu mereka mencapai titik itu. Dibutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk membentuk seorang pemain Piala Dunia, dan bagi segelintir orang yang beruntung, ada momen singkat di mana seluruh pihak tersebut dapat merayakan sebuah gol.

Itulah yang dirasakan oleh enam keluarga musim panas ini. Keluarga Balogun dan Reyna menyaksikan orang yang mereka sayangi, Folarin dan Gio, mencetak gol ke gawang Paraguay. Keluarga Freeman menyaksikan Alex mencetak gol ke gawang Australia. Keluarga Trusty dan Berhalter menangis saat melihat Auston dan Sebastian mencetak gol, sementara keluarga Tillman merekam video yang luar biasa saat Malik melengkungkan tendangan bebasnya ke gawang Bosnia dan Herzegovina. Enam keluarga, semuanya berasal dari tempat yang berbeda dan memiliki perjalanan hidup yang berbeda, namun, musim panas ini, mereka semua merasakan satu hal: kegembiraan murni yang muncul saat melihat orang yang mereka sayangi mencetak gol di Piala Dunia.

"Ini momen terbaik sepanjang masa," kata Emily Trusty, istri bek timnas AS Auston, kepada GOAL. "Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Ini tentang menyaksikan seseorang yang kamu cintai mewujudkan mimpinya. Ini hal paling menakjubkan di dunia. Aku tak tahu persentasenya; mungkin hanya 0,1 persen yang bisa mewujudkan mimpi itu.

"Kalau aku membicarakannya sekarang, aku bisa menangis. Itu adalah momen ketika kamu menyaksikan seseorang yang kamu cintai, dan kamu tahu betul betapa berartinya hal itu baginya. Tak ada yang bisa mengambil momen itu darinya. Dia mencetak gol di Piala Dunia!"

Itu adalah perasaan yang tak bisa dihilangkan, dan itu adalah perasaan yang takkan pernah dilupakan oleh enam keluarga musim panas ini.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Wah, aku baru saja menangis"

    Sama seperti hampir semua orang lainnya, Antonio Freeman pun harus menunggu.

    Putranya, Alex Freeman, telah menyundul bola ke gawang lawan yang sepertinya membuat skor menjadi 2-0 atas Australia, tetapi kemudian bendera offside dikibarkan. Kegembiraan itu terhenti sejenak, namun akhirnya berlanjut. Setelah tinjauan VAR, gol tersebut dikonfirmasi, membuat pemain termuda USMNT itu berlari melintasi lapangan dengan rekan-rekan setimnya mengejar dari belakang.

    Freeman senior telah menciptakan banyak momen penting sepanjang kariernya di NFL. Dia tahu apa artinya meraih kesuksesan di lapangan, dan dia tahu bagaimana rasanya ketika Anda benar-benar tampil maksimal untuk tim Anda. Namun, perasaan ini? Rasanya berbeda.

    “Wah, aku langsung menangis,” katanya kepada U.S. Soccer. “Aku memakai kacamata hitam, mengenakan jersey Freeman, dan aku langsung menangis. Melihat Alex dan rekan-rekan setimnya berlari-lari setelah gol itu disahkan, aku menangis lebih keras lagi, bro. Bagi mereka, Alex itu seperti adik kecil bagi semua orang di tim. Itu membuatku meneteskan air mata, bro, karena kamu bisa saja memiliki momen-momen individu, tapi ketika kamu memiliki momen-momen tim, itulah yang membuatnya istimewa."

    Sementara itu, Reyna punya cara merayakannya sendiri. Setelah mencetak gol trivela yang menakjubkan untuk mengunci kemenangan 4-1 atas Paraguay, Reyna mengambil bola dan menyimpannya di bawah bajunya. Setiap penggemar sepak bola tahu apa artinya itu. Itu adalah pengumuman kehamilan. Dia dan istrinya, Chloe, hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya ke publik, dan apa waktu yang lebih baik daripada di Piala Dunia?

    “Saya sudah mengetahuinya sejak beberapa bulan lalu,” kata Reyna setelah mencetak gol, “jadi saya menunggu waktu yang tepat, dan ini rasanya seperti saat yang tepat.”

    Sementara perayaan Freeman dan Reyna penuh emosi bagi keluarga masing-masing, Emily Trusty, ironisnya, sama sekali melewatkan momen suaminya. Saat Auston Trusty berlari kencang menuju bangku cadangan setelah mencetak gol hanya beberapa menit setelah pertandingan melawan Turki dimulai, yang bisa dilakukannya hanyalah melihat ke sekeliling. Pertama, matanya bertemu dengan kakak perempuan suaminya, Onnie, sebelum kemudian menunduk dan melihat putrinya. Dari situ, tak ada lagi yang bisa menahannya.

    “Kakak perempuannya lah yang menginspirasinya untuk bermain, dan aku menatapnya untuk melihat apakah reaksi kami sama,” kenang Emily Trusty. “‘Apakah itu benar-benar Auston? Apakah itu benar-benar dia?’ Kami saling menatap, dan kami pun menangis terisak karena menyadari bahwa itu memang dia. Putriku sedang bermain di dekat kakiku, dan saat aku menonton ulang videonya sekarang, dia terlihat meraba-raba kakiku mencoba bangun. Aku tidak menyaksikan perayaan gol itu karena saat itu aku sedang membungkuk sambil menangis. Kemudian kami semua kembali fokus, suasana menjadi hening, dan kami hanya terdiam karena terkejut. Kurasa kami masih gemetar sepanjang sisa pertandingan.

    "Lucu juga, karena orang-orang memberi selamat dan merayakannya seolah-olah itu kami," lanjutnya. "Aku membicarakan hal itu dengan Auston setelah gol itu, dan bagaimana aku merayakan serta menangis seolah-olah itu aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menonton, tapi semua orang datang dan memberi selamat padaku, padahal bukan aku, 1.000 persen itu dia. Aku hanya di sini merayakan hal itu."

    Air mata Gregg Berhalter baru mengalir beberapa saat kemudian. Pada saat itu, saat putranya Sebastian mencetak gol ke gawang Turki, yang ada hanyalah senyuman dan gerakan mengepalkan tangan. Air mata itu baru mengalir beberapa jam kemudian.

    "Tentu saja luar biasa bisa menyaksikan putra Anda bermain di Piala Dunia, tapi baginya bisa mencetak assist dan gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia, maksud saya, itu sungguh luar biasa," kata Berhalter kepada ESPN. "Ini benar-benar salah satu hal yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, terutama perasaannya karena Anda begitu bangga padanya.

    "Saat aku berada di pesawat setelah pertandingan dalam perjalanan pulang, aku naik penerbangan malam sambil merenungkan semuanya. Air mata mengalir begitu aku memikirkan perjalanannya dan betapa berartinya hal itu baginya."

    Bagi orang-orang terkasih para pencetak gol, gol-gol itu sangat istimewa. Pada saat-saat seperti itu, keluarga merenungkan perjalanan yang telah dilalui, yang seringkali menjadi alasan mengapa air mata yang tertahan selama puluhan tahun akhirnya tumpah, baik di stadion maupun, dalam kasus Berhalter, di pesawat penerbangan malam.

    Namun, momen-momen tersebut tidak hanya terbatas pada keluarga masing-masing individu. Ada juga keluarga besar. Ketika seorang pemain mencetak gol, pandangan para pendukung dan keluarga USMNT segera tertuju pada orang-orang terkasih pemain tersebut, dan air mata itu pun berubah menjadi sorak-sorai.

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  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    'Waktumu untuk bereaksi'

    Beberapa anggota keluarga USMNT mengatakan hal yang sama: perayaan-perayaan itu sering kali dipicu oleh seorang wanita.

    "Ibu Weston McKennie duduk tepat di depan saya," kata Anja Tillman, ibu dari bintang USMNT Malik, kepada GOAL, "dan setiap kali ada sesuatu, dia seperti, 'Hei!'"

    "Itu pasti keluarga Weston," tambah Trusty. "Ibunya duduk tepat di depan kami. Dia merayakan bersama sepupuku dan mereka sangat bersemangat. Mereka sangat bahagia. Ada keluarga lain di belakang kami, dan aku menangis melihat reaksi mereka karena mereka begitu bahagia untuk kami dan bahagia untuk Auston."

    Meskipun Tina McKennie mungkin yang memulai perayaan, setiap gol dengan cepat berubah menjadi momen bagi seluruh kelompok. Ada semacam nuansa nostalgia di dalamnya. Saat masih kecil, ketika kamu mencetak gol, kamu sering bisa melihat ke arah keluargamu di pinggir lapangan dan melihat orang lain memberi selamat kepada orang-orang yang kamu sayangi. Namun, semakin jauh kamu melangkah, hal itu semakin jarang terjadi karena kesibukan hidup menghalangi.

    Tidak di Piala Dunia. Ini adalah momen bersama, dan dinikmati oleh semua orang. Bagian keluarga dan teman-teman USMNT terdiri dari 26 keluarga yang berbeda, dan ketika kamu adalah orang yang memiliki hubungan dengan pemain yang membuat perbedaan, 25 keluarga lainnya tiba-tiba menatapmu.

    Itulah yang terjadi saat Tillman mencetak gol menakjubkannya melawan Bosnia dan Herzegovina. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka, menunggu untuk merekam tendangan bebas itu. Kemudian, saat tendangan bebas itu menghantam jaring gawang, semua ponsel langsung mengarah ke keluarga Tillman. Ibu Anja menangis haru, sementara saudara laki-lakinya, Timothy, tersenyum lebar.

    “Berada di bagian keluarga itu seru,” kata Timothy Tillman kepada GOAL, “karena begitu sesuatu terjadi, semua orang langsung menoleh dan saat itulah giliranmu untuk bereaksi... Kami sangat, sangat bahagia bisa berada di sana untuk merasakannya dan menikmati momen itu bersama-sama, tahu kan? Dia tahu kami ada di tribun, dan menurutku itu adalah pencapaian terbesar. Rasanya sangat keren bagi kami bertiga."

    Bagi setiap keluarga, mengetahui ada orang lain yang juga mengalami pasang surut emosi bersama Anda merupakan hal yang menghibur. Kini, setelah lebih dari sebulan perjalanan USMNT, semua orang sudah saling mengenal dengan cukup baik.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    "Kekompakan tim ini sungguh nyata"

    Begitu tiba di AS untuk Piala Dunia musim panas ini, Anja Tillman tahu bahwa ada beberapa hal yang harus dia selesaikan.

    Di Jerman, dia tidak bisa menonton dokumenter HBO berjudul "U.S. Against The World", jadi begitu mendarat di AS, dia harus menonton semua episodenya secara maraton. Tentu saja menyenangkan mengetahui kisah para pemain, tapi ada tujuan yang lebih besar: mencari tahu siapa saja anggota keluarga masing-masing pemain sebelum tiba di Piala Dunia.

    "Saya menonton ini sebelum turnamen dimulai," katanya, "jadi saya sudah tahu sedikit. Sekarang, saya tahu keluarga mana yang saling terkait."

    Pertemuan tim juga sangat membantu. Sepanjang turnamen, tim AS mengadakan beberapa kegiatan kelompok pada hari-hari libur. Acara barbekyu membantu semua orang saling mengenal, membangun kekompakan di antara penonton yang hampir bisa menyaingi kekompakan di antara para pemain di lapangan.

    "Acara barbekyu bersama keluarga dan teman-teman sangat membantu," kata Timothy Tillman. "Kami jadi mengenal keluarga-keluarga lainnya. Kita jadi tahu siapa yang bersama siapa dan siapa yang memiliki hubungan keluarga dengan siapa."

    Pengetahuan itu telah membantu semua orang bersiap menghadapi momen-momen penting. Saat Malik Tillman mencetak gol, semua orang tahu di mana Anja dan Timothy berada. Saat Auston Trusty mencetak gol, semua mata tertuju pada orang-orang tercintanya. Setiap gol memiliki kisah serupa: Balogun, Reyna, Freeman, Berhalter — ketika mereka semua mencetak gol, semua orang tahu ke mana harus melihat. Berhalter, misalnya, memiliki 32 teman dan anggota keluarga di tribun saat mencetak gol pentingnya, yang berarti mudah mengenali orang-orang yang sangat berarti baginya.

    “Melihat keluarga-keluarga lain merayakan keberhasilan kami, itu hal yang paling menakjubkan,” kata Trusty, “tapi rasanya juga sangat keren ketika kamu bisa membalasnya. Setiap kali seseorang mencetak gol, jika kamu berada di dekat keluarganya, kamu pasti akan merayakannya bersama mereka karena kamu tahu betapa berartinya momen itu bagi mereka juga.

    “Kamu melihat kedekatan itu, dan itu bukan pura-pura. Kedekatan tim ini nyata, dan ada sesuatu yang istimewa dari ikatan itu yang terasa mendalam, dan kamu bisa melihat hal yang sama pada keluarga-keluarga tersebut juga.”

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Merenungkan setelah

    Hari-hari berikutnya sepenuhnya tentang perjalanan itu sendiri. Pada akhirnya, setelah adrenalin mereda, ada kesempatan untuk merenung. Pengorbanan bertahun-tahun terbayar lunas dalam satu tendangan kaki atau satu sundulan melompat.

    Trusty mengatakan bahwa, bahkan setelah momen itu berlalu, ia menerima pesan teks yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya berasal dari pacar Matt Freese, Kelsey, yang berada cukup jauh sehingga ia tidak bisa langsung bergabung dengan rombongan Trusty pada saat itu. Setelah pertandingan, para pemain bisa bertemu dengan orang-orang terkasih dan menerima ucapan selamat dari orang lain. Malik Tillman, ibunya Anja, bercanda, selalu terlambat, termasuk pada hari gol itu tercipta.

    Sebenarnya, tidak apa-apa. Ini adalah momen-momen yang akan dikenang oleh semua orang sepanjang sisa hidup mereka. Momen-momen seperti inilah yang membuat semua orang mengingat di mana mereka berada dan siapa yang pertama kali mereka peluk. Bagi mereka yang berada di tribun dan menyaksikan hidup orang yang mereka cintai berubah dalam sekejap, sulit untuk tidak merasa bahwa hidup mereka pun ikut berubah.

    "Ini hanyalah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan setiap kali hal ini terjadi," kata Trusty. "Setiap kali mereka menang, setiap kali tidak kebobolan, setiap kali mereka mencetak gol, itu adalah mimpi masa kecil yang telah menjadi kenyataan. Kamu melihat itu dan, sebagai anggota keluarga, rasanya sungguh luar biasa. Jelas kamu harus mengorbankan banyak hal demi mimpi-mimpi ini. Saya pindah ke luar negeri, menunda karier saya, pada dasarnya menyesuaikan hidup saya agar sesuai dengan kehidupannya, dan hal itu membawa pembicaraan tentang mimpi, apa yang ingin dia capai, dan apa arti semua ini baginya.

    “Dia telah melewatkan begitu banyak hal demi mengejar mimpi ini, dan dia tidak akan pernah menyesalinya, tetapi menyaksikan itu dan benar-benar melihatnya terwujud, itu adalah momen yang sangat indah. Mereka semua hanyalah anak-anak yang mewujudkan mimpi mereka, hanya saja ini bahkan lebih baik lagi.”

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