AFP
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"Dia menangis, dan aku pun begitu" - Istri Raphinha mengungkap percakapan telepon yang memilukan dengan bintang Brasil itu setelah kabar cedera yang mengejutkan di Piala Dunia
Bintang Brasil mengalami hambatan menjelang Piala Dunia
Brasil mengalami pukulan telak dalam kemenangan 3-0 mereka atas Haiti di Piala Dunia ketika Raphinha terpaksa ditarik keluar akibat cedera otot paha belakang. Penyerang Barcelona ini telah menjadi sosok penting dalam lini serang Seleção, namun cedera tersebut menimbulkan keraguan serius terkait partisipasinya di sisa turnamen.
Cedera tersebut langsung memicu reaksi emosional dari pemain berusia 29 tahun itu dan keluarganya. Seiring meningkatnya kekhawatiran mengenai tingkat keparahan cedera tersebut, harapan Raphinha untuk memainkan peran penting dalam perjalanan Brasil di Piala Dunia tiba-tiba terancam. Setelah pertandingan di Philadelphia, pemain sayap tersebut menjalani pemeriksaan medis sebelum diizinkan menghabiskan waktu singkat bersama keluarganya menjelang dimulainya program rehabilitasinya.
- AFP
Belloli mengenang percakapan yang mengharukan
Dalam wawancara dengan Domingao com Huck, Belloli mengungkapkan betapa sulitnya situasi yang dihadapi dirinya dan suaminya setelah cedera itu terjadi. Belloli juga menjelaskan bagaimana pasangan itu menemukan kekuatan setelah keterkejutan awal saat mereka membicarakan langkah ke depan.
"Sejujurnya, itu adalah salah satu momen pertama di mana saya kehilangan kata-kata. Dia menangis, begitu pula saya," katanya. "Kami berbicara melalui telepon; keesokan harinya dia menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan pulang sebentar, di mana kami bisa membicarakan situasi tersebut.
"Sekarang dia baik-baik saja, kuat, dan yakin akan tujuannya. Itulah yang terpenting: mempertahankan pola pikir yang benar dan percaya bahwa hari-hari yang lebih baik akan datang."
Brasil tetap membuka peluang untuk kembalinya
Brasil telah mengonfirmasi bahwa Raphinha akan tetap bersama tim nasional alih-alih kembali ke negaranya. Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) berencana mengawasi program perawatan intensif dengan harapan pemain sayap tersebut masih dapat berkontribusi jika tim berhasil melaju jauh ke babak gugur. Tim medis diperkirakan akan mengambil pendekatan yang hati-hati dalam proses pemulihannya.
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Pemulihan tetap menjadi prioritas
Fokus utama saat ini adalah pada proses rehabilitasi dan kondisi kesehatan Raphinha secara keseluruhan. Tim medis Brasil akan terus memantau perkembangannya sebelum mengambil keputusan terkait kemungkinan kembalinya ia ke lapangan pada tahap selanjutnya dalam kompetisi ini. Sementara itu, Barcelona juga akan terus memantau perkembangan tersebut dengan cermat. Klub berharap sang penyerang dapat pulih sepenuhnya tanpa mengambil risiko kembali bermain terlalu dini, yang berpotensi memperparah cedera menjelang musim baru.