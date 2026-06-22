"Dia menangis, dan aku pun begitu" - Istri Raphinha mengungkap percakapan telepon yang memilukan dengan bintang Brasil itu setelah kabar cedera yang mengejutkan di Piala Dunia

Dalam wawancara dengan Domingao com Huck, Belloli mengungkapkan betapa sulitnya situasi yang dihadapi dirinya dan suaminya setelah cedera itu terjadi. Belloli juga menjelaskan bagaimana pasangan itu menemukan kekuatan setelah keterkejutan awal saat mereka membicarakan langkah ke depan.

"Sejujurnya, itu adalah salah satu momen pertama di mana saya kehilangan kata-kata. Dia menangis, begitu pula saya," katanya. "Kami berbicara melalui telepon; keesokan harinya dia menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan pulang sebentar, di mana kami bisa membicarakan situasi tersebut.

"Sekarang dia baik-baik saja, kuat, dan yakin akan tujuannya. Itulah yang terpenting: mempertahankan pola pikir yang benar dan percaya bahwa hari-hari yang lebih baik akan datang."