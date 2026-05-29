“Dia menangis!” - Bagaimana legenda Manchester United Gary Neville dan Roy Keane membantu mengubah Cristiano Ronaldo, pemain terbaik sepanjang masa asal Portugal, menjadi ‘robot’ di lapangan sepak bola
Ronaldo yang terus memecahkan rekor tetap tampil gemilang di usia 41 tahun
Setan Merah menyadari bahwa mereka merekrut seorang pemain dengan potensi yang menjanjikan saat melakukan kesepakatan dengan Sporting pada tahun 2003. Namun, hanya sedikit yang bisa memprediksi bahwa Ronaldo akan menjadi fenomena global.
Di usia 41 tahun, CR7 masih tampil gemilang bersama Al-Nassr di Liga Pro Saudi. Gelar domestik lainnya telah diraih di sana - untuk melengkapi gelar-gelar yang sebelumnya diraih bersama United, Real Madrid, dan Juventus - sementara rekor-rekor terus ditulis ulang.
Ronaldo, yang bersiap menjadi kapten negaranya di Piala Dunia 2026, sedang mengejar 1.000 gol kompetitif sepanjang karier luar biasa yang telah memberinya lima Ballon d’Or dan beberapa gelar Liga Champions. Semua itu dicapai setelah ia belajar cepat beradaptasi dengan tantangan dan tetap fokus pada puncak sepak bola dunia.
Bagaimana Neville & Keane memperlakukan Ronaldo dengan kasar di Manchester United
Saat membahas bagaimana proses itu dimulai, mantan rekan setimnya di Old Trafford, Djemba-Djemba—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Betinia NJ—mengatakan: “Saya sangat senang untuknya karena dia ingin berada di sana, dia selalu ingin menjadi yang pertama, dia selalu ingin berada di sana untuk memenangkan pertandingan, memenangkan sesi latihan.
“Saya ingat saat latihan, orang-orang bisa menjatuhkannya setiap saat - Gary Neville, Roy Keane, mereka menjatuhkannya, tapi dia tetap di sana, dia menangis, tapi dia akan bangkit, terus berlari, dan saya senang untuknya, dia pantas mendapatkannya.”
Apakah Ronaldo akan tampil di Piala Dunia ketujuhnya pada tahun 2030?
Karena tak ada tanda-tanda Ronaldo akan segera gantung sepatu setelah mencetak sejarah, Djemba-Djemba menambahkan tentang karier panjang yang bisa dinikmati oleh salah satu pemain terbaik sepanjang masa: “Saya rasa dia bisa bermain hingga usia 44 atau 45 tahun, Cristiano mampu melakukannya, dia punya energi untuk itu.
“Dia luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi dia seperti robot, dia luar biasa! Saya pikir Cristiano bisa bermain hingga usia 44 tahun, tapi dia tidak bisa bermain hingga usia 44 atau 45 tahun bersama tim nasional dan tim klubnya. Namun, Cristiano bisa bermain hingga usia 44 tahun, dengan mudah.”
Meskipun menyarankan bahwa CR7 mungkin kesulitan menyeimbangkan tuntutan kompetisi domestik dan internasional jika memperpanjang kariernya beberapa tahun lagi, Djemba-Djemba mengakui bahwa tidak mungkin mengesampingkan kemungkinan keikutsertaan di putaran final Piala Dunia ketujuh.
Dengan ajang andalan FIFA yang akan digelar di Portugal—bersama Spanyol dan Maroko—pada 2030, seorang yang mengenal Ronaldo dengan baik berkomentar tentang penyerang legendaris ini yang mencapai hal yang tampaknya mustahil: “Saya pikir jika Cristiano bermain hingga usia 44 tahun, dan dalam empat tahun ke depan Piala Dunia digelar di Portugal, jika Cristiano masih bermain, saya pikir itu akan menjadi kompetisi terakhir yang bagus baginya untuk mengakhiri kariernya di Portugal dengan Piala Dunia.
“Saya yakin di Portugal mereka akan setuju agar manajer membawanya masuk ke dalam skuad. Saya akan melakukannya untuknya, membawanya ke dalam skuad, untuk mengucapkan terima kasih atas segala yang telah dilakukannya untuk negaranya.”
Tanggal pensiun: Berapa lama lagi Ronaldo akan bermain?
Ronaldo telah mencetak 226 dan 143 gol untuk negaranya, dan diperkirakan angka-angka tersebut akan bertambah lagi saat ia berlaga di turnamen besar di tanah Amerika Utara.
Masih harus dilihat seberapa banyak energi sepak bola yang tersisa dalam diri CR7 setelah upaya baru untuk meraih kejayaan Piala Dunia ini, namun ia jelas telah menempuh perjalanan panjang dari awal yang sederhana saat ia sering dikerjai oleh Neville, Keane, dan kawan-kawan di Carrington.