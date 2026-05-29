Karena tak ada tanda-tanda Ronaldo akan segera gantung sepatu setelah mencetak sejarah, Djemba-Djemba menambahkan tentang karier panjang yang bisa dinikmati oleh salah satu pemain terbaik sepanjang masa: “Saya rasa dia bisa bermain hingga usia 44 atau 45 tahun, Cristiano mampu melakukannya, dia punya energi untuk itu.

“Dia luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi dia seperti robot, dia luar biasa! Saya pikir Cristiano bisa bermain hingga usia 44 tahun, tapi dia tidak bisa bermain hingga usia 44 atau 45 tahun bersama tim nasional dan tim klubnya. Namun, Cristiano bisa bermain hingga usia 44 tahun, dengan mudah.”

Meskipun menyarankan bahwa CR7 mungkin kesulitan menyeimbangkan tuntutan kompetisi domestik dan internasional jika memperpanjang kariernya beberapa tahun lagi, Djemba-Djemba mengakui bahwa tidak mungkin mengesampingkan kemungkinan keikutsertaan di putaran final Piala Dunia ketujuh.

Dengan ajang andalan FIFA yang akan digelar di Portugal—bersama Spanyol dan Maroko—pada 2030, seorang yang mengenal Ronaldo dengan baik berkomentar tentang penyerang legendaris ini yang mencapai hal yang tampaknya mustahil: “Saya pikir jika Cristiano bermain hingga usia 44 tahun, dan dalam empat tahun ke depan Piala Dunia digelar di Portugal, jika Cristiano masih bermain, saya pikir itu akan menjadi kompetisi terakhir yang bagus baginya untuk mengakhiri kariernya di Portugal dengan Piala Dunia.

“Saya yakin di Portugal mereka akan setuju agar manajer membawanya masuk ke dalam skuad. Saya akan melakukannya untuknya, membawanya ke dalam skuad, untuk mengucapkan terima kasih atas segala yang telah dilakukannya untuk negaranya.”