Sayangnya, untuk saat ini belum dapat diverifikasi apakah komunikasi tersebut benar-benar terjadi seperti yang dilaporkan di X. Namun, hal itu sejalan dengan hasil pertandingan tersebut. Wissing, yang berusia 38 tahun—sama dengan Julian Nagelsmann—dan berasal dari Münsterland, saat itu masih menjabat sebagai pelatih Gamba Osaka.

Klub asal kota metropolitan di Jepang itu menutup musim sebelumnya di peringkat kesembilan dan kebobolan 55 gol. Kemudian, Wissing mengambil alih pada awal tahun 2026 dan, dalam tugas pertamanya sebagai pelatih kepala, dengan cepat dan secara mengejutkan membawa klub tersebut ke final AFC Champions League Two, yang setara dengan Liga Europa di Asia.

Lawan pada 16 Mei bukanlah sembarang tim, melainkan Al-Nassr yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo, serta diisi oleh bintang-bintang top lainnya seperti Joao Felix, Sadio Mane, dan Kingsley Coman. “Secara individu, kami tidak bisa menandingi kualitas mereka,” kata Wissing kepada majalah kicker menjelang pertandingan. "Yang terpenting adalah kami tampil sebagai sebuah tim, secara konsisten menunjukkan kekuatan kami di lapangan, dan bertahan secara fisik. Jika kami berhasil melakukannya, kami akan mendapatkan peluang. Kami pasti memiliki peluang."