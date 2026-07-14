"Saya tidak membutuhkannya. Terima kasih," jawab Jens Wissing di Instagram. Seorang penggemar klub Arab Saudi Al-Hilal telah mengiriminya pesan. Ia ingin mendapatkan nomor telepon Wissing agar bisa menjelaskan dengan lebih baik cara mengalahkan Al-Nassr.
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Dia memiliki penasihat yang sama dengan Jürgen Klopp dan berhasil mengalahkan Cristiano Ronaldo secara sensasional! Kisah sukses luar biasa seorang pria Jerman yang tak dikenal
Sayangnya, untuk saat ini belum dapat diverifikasi apakah komunikasi tersebut benar-benar terjadi seperti yang dilaporkan di X. Namun, hal itu sejalan dengan hasil pertandingan tersebut. Wissing, yang berusia 38 tahun—sama dengan Julian Nagelsmann—dan berasal dari Münsterland, saat itu masih menjabat sebagai pelatih Gamba Osaka.
Klub asal kota metropolitan di Jepang itu menutup musim sebelumnya di peringkat kesembilan dan kebobolan 55 gol. Kemudian, Wissing mengambil alih pada awal tahun 2026 dan, dalam tugas pertamanya sebagai pelatih kepala, dengan cepat dan secara mengejutkan membawa klub tersebut ke final AFC Champions League Two, yang setara dengan Liga Europa di Asia.
Lawan pada 16 Mei bukanlah sembarang tim, melainkan Al-Nassr yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo, serta diisi oleh bintang-bintang top lainnya seperti Joao Felix, Sadio Mane, dan Kingsley Coman. “Secara individu, kami tidak bisa menandingi kualitas mereka,” kata Wissing kepada majalah kicker menjelang pertandingan. "Yang terpenting adalah kami tampil sebagai sebuah tim, secara konsisten menunjukkan kekuatan kami di lapangan, dan bertahan secara fisik. Jika kami berhasil melakukannya, kami akan mendapatkan peluang. Kami pasti memiliki peluang."
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Jens Wissing secara mengejutkan mengalahkan Al-Nassr milik Ronaldo
Wissing ternyata benar, ia tidak membutuhkan bantuan dari suporter Al-Hilal. Osaka, tempat mantan pemain Bayern Munich Takashi Usami bermain, meraih kemenangan sensasional dengan skor 1-0. Sebuah prestasi besar bagi sang pelatih, yang kini memberinya klub baru dan kemungkinan besar bayaran yang sangat besar.
Beberapa hari yang lalu, Wissing diperkenalkan sebagai pelatih baru Al-Ittihad. Klub asal kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi, itu menawarkan kontrak dua tahun, yang ditandatangani Wissing setelah mencatatkan total 27 pertandingan (rata-rata 1,78 poin) di Osaka.
Di Al-Ittihad, Wissing akan dituntut lebih keras lagi untuk memenuhi ekspektasi klub. Klub ini bukanlah tim underdog, melainkan ingin kembali ke puncak. Al-Ittihad adalah klub tertua di Arab Saudi dan pernah meraih gelar ganda pada tahun 2025. Namun, pada musim lalu, mereka hanya mampu finis di peringkat kelima yang mengecewakan, sementara di kompetisi piala, perjalanan mereka terhenti di babak semifinal (King's Cup) dan perempat final (AFC Champions League Elite). Akibatnya, pelatih Sergio Conceicao terpaksa mundur.
- J.LEAGUE
Kapan Jens Wissing mengakhiri kariernya sebagai pemain?
Di Jerman, Wissing masih merupakan sosok yang belum banyak dikenal. Riwayat hidup mantan pemain profesional ini, yang memiliki manajer yang sama dengan Jürgen Klopp, cukup tidak biasa. Sebagai pemain, ia menjalani pelatihan di akademi FC Schalke 04 antara tahun 2001 hingga 2004. Di Preußen Münster, ia kemudian berhasil menembus tim utama—di bawah asuhan Roger Schmidt, yang nantinya akan menjadi sosok yang sangat penting bagi Wissing.
Kemudian ia bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, di mana ia tampil tiga kali di Bundesliga pada musim 2010/11. Setelah itu, ia tampil sebelas kali untuk SC Paderborn 07 di Liga 2. Masalah besar yang dihadapi Wissing sebagai pemain profesional adalah serangkaian cedera parah, terutama pada pergelangan kakinya yang sering dioperasi. Akibatnya, ia hanya mampu mencatatkan 18 penampilan di level profesional, dan pada usia 26 tahun ia terpaksa mengakhiri kariernya.
"Cedera-cedera itu sangat memengaruhi karier saya. Jika dilihat kembali, yang sulit bukanlah akhir karier itu sendiri, melainkan perjalanan menuju titik itu, karena setiap kali mengalami cedera, saya merasa semakin sulit untuk kembali ke level tertinggi," kata Wissing kepada transfermarkt.de.
- AFP
Roger Schmidt adalah mentor utama Jens Wissing
Setelah itu, Wissing berkecimpung di bidang kebugaran dan atletik, namun pada saat yang sama ia juga mulai bekerja sebagai pelatih sejak dini. Kariernya dimulai di 1. FC Gievenbeck pada tahun 2014; lima tahun kemudian, Wissing menjadi asisten pelatih tim cadangan Gladbach di bawah asuhan Heiko Vogel, yang kini menjadi pelatih Fürth.
Pada tahun 2021, mantan pelatihnya, Schmidt, kembali ke dunia sepak bola dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjalanan karier Wissing selanjutnya. “Selama bertahun-tahun, Roger telah menjadi pendamping penting bagi saya dan, dalam arti tertentu, juga seorang mentor,” ujarnya.
Setelah dua tahun bersama "Fohlen", Wissing mengikuti Schmidt ke PSV Eindhoven dan kemudian ke Benfica di Lisbon, di mana ia sempat melatih satu pertandingan sendiri karena Schmidt sedang menjalani skorsing akibat kartu merah. Bersama Schmidt—yang kini menjadi penasihat di J-League Jepang—Wissing meraih gelar pertama dalam kariernya: Piala dan Superpiala di Eindhoven, serta gelar juara liga di Portugal pada tahun 2023 dan Superpiala pada tahun berikutnya.
- J.LEAGUE
Bagaimana cara menggambarkan ide permainan karya Jens Wissing?
Tidak mengherankan jika gaya permainan Wissing dapat disamakan dengan gaya permainan Schmidt, sang mentor, atau bahkan dikembangkan bersama oleh keduanya. Artinya: tekanan tinggi dan agresif, aktivitas intens di kedua arah permainan, serta permainan vertikal yang cepat. Dalam kata-kata Wissing sendiri: "Secara umum, intinya adalah menyerang dan bertahan bersama-sama. Artinya, di lapangan, segala sesuatunya harus terjadi pada saat yang tepat dengan kesatuan taktis yang kuat dan intensitas yang diperlukan. Elemen-elemen seperti permainan posisi yang dinamis, permainan vertikal, tekanan balik, serta pertahanan yang kompak dan berorientasi pada bola memainkan peran penting dalam hal ini."
Wissing kini semakin bersemangat. Setelah memperoleh lisensi Pelatih Pro, ia hanya bertahan kurang dari lima bulan di Red Bull Salzburg pada musim lalu, di mana ia menjabat sebagai asisten pelatih Thomas Letsch. "Bagi saya, saat yang tepat telah tiba untuk mengambil tanggung jawab sendiri. Saya merasa bahwa sekaranglah waktunya untuk menerapkan ide-ide saya sendiri," katanya.
- J.LEAGUE
Ujian pertama bagi Jens Wissing akan segera tiba
Di Saudi Pro League, Wissing kini memimpin salah satu dari lima skuad termahal. Di antara para pemain terkenalnya adalah mantan pemain Leverkusen, Moussa Diaby, serta Steven Bergwijn yang pernah dikaitkan dengan Bayern. Ujian sesungguhnya tidak akan lama lagi: Pada 11 Agustus, mereka akan menghadapi Al-Jazira dari Uni Emirat Arab untuk memperebutkan tiket ke babak elit Liga Champions AFC.
Dua hari kemudian, liga secara resmi akan memulai musim barunya. Pertemuan kembali dengan Ronaldo belum dijadwalkan. Satu hal yang pasti: Wissing tetap tidak akan membutuhkan saran dari Instagram.
Jens Wissing: Perjalanan Kariernya sebagai Pelatih
Periode Klub Jabatan 2014–2019 1. FC Gievenbeck Pelatih Kepala 2019–2021 Borussia M’gladbach II Asisten Pelatih 2021–2022 PSV Eindhoven Asisten Pelatih 2022–2024 Benfica Asisten Pelatih 2025 FC Red Bull Salzburg Asisten Pelatih 2026 Gamba Osaka Pelatih Kepala sejak 2026 Al-Ittihad Pelatih Kepala
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