Depay menjalani musim debut yang gemilang pada 2024 dengan mencatatkan 12 gol dan 10 assist untuk membantu tim meraih Copa do Brasil dan Supercopa do Brasil. Namun, produktivitasnya merosot tajam musim ini. Ia hanya mencetak satu gol dan dua assist dalam 23 penampilan, sehingga menuai kritik keras.

Craque Neto, yang mencetak 80 gol dalam 228 pertandingan untuk Corinthians, melontarkan kecaman pedas terhadap pemain asal Belanda itu. Berbicara dalam podcast-nya, Radio Craque Neto, mantan penyerang tersebut tak menahan diri saat menilai dampak Depay terhadap tim yang tengah kesulitan itu.

“Bagi saya, dia [Depay] adalah orang yang paling tidak becus dan akan tetap seperti itu,” ujar Neto. “Sulit dipercaya apa yang dia lakukan terhadap Corinthians. Rasanya menyakitkan, sampai ingin menangis melihat betapa besarnya pengaruh yang dia miliki. Dia telah membuat klub ini kacau.”

Neto juga mengkritik keras jajaran petinggi klub dan penunjukan pelatih terbaru mereka. “Sekarang mereka merekrut Clarence Seedorf, yang juga orang Belanda. Perusahaan ini, yang namanya saja saya tidak tahu, merekrut Seedorf,” tambahnya. “Mereka akan menghancurkan Corinthians. Mereka semua oportunis, itulah yang terjadi. Bagi saya, Memphis adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang saat ini terjadi di Corinthians.”