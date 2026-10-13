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“Dia membuat klub ini kacau!” Mantan bintang Manchester United Memphis Depay disebut sebagai “biang keladi utama” krisis Corinthians setelah DELAPAN kekalahan beruntun, sementara Clarence Seedorf mengambil alih klub raksasa yang terancam degradasi
Delapan kekalahan beruntun memicu perombakan besar-besaran
Corinthians tengah terpuruk akibat rentetan hasil buruk dan kini menempati peringkat ke-16 di kasta tertinggi sepakbola Brasil. Delapan kekalahan beruntun di liga berujung pada kekalahan telak 4-1 dari Palmeiras, yang berada di posisi kedua, pada Minggu.
Situasi buruk di lapangan itu mendorong pemecatan pelatih kepala Fernando Diniz pekan lalu. Demi menyelamatkan musim mereka, jajaran direksi menunjuk legenda Belanda Clarence Seedorf menjelang laga melawan Palmeiras.
Laporan media Brasil Globo menyebut klub kesulitan mencari pengganti yang bersedia menerima jabatan tersebut setelah ditolak sejumlah kandidat. Manajemen dilaporkan berkonsultasi dengan Depay sebelum merampungkan kedatangan Seedorf, dan tampaknya mengandalkan pengaruh sang penyerang untuk mendapatkan tanda tangan rekan senegaranya itu.
- Getty Images Sport
“Dia telah membuat klub itu geger”
Depay menjalani musim debut yang gemilang pada 2024 dengan mencatatkan 12 gol dan 10 assist untuk membantu tim meraih Copa do Brasil dan Supercopa do Brasil. Namun, produktivitasnya merosot tajam musim ini. Ia hanya mencetak satu gol dan dua assist dalam 23 penampilan, sehingga menuai kritik keras.
Craque Neto, yang mencetak 80 gol dalam 228 pertandingan untuk Corinthians, melontarkan kecaman pedas terhadap pemain asal Belanda itu. Berbicara dalam podcast-nya, Radio Craque Neto, mantan penyerang tersebut tak menahan diri saat menilai dampak Depay terhadap tim yang tengah kesulitan itu.
“Bagi saya, dia [Depay] adalah orang yang paling tidak becus dan akan tetap seperti itu,” ujar Neto. “Sulit dipercaya apa yang dia lakukan terhadap Corinthians. Rasanya menyakitkan, sampai ingin menangis melihat betapa besarnya pengaruh yang dia miliki. Dia telah membuat klub ini kacau.”
Neto juga mengkritik keras jajaran petinggi klub dan penunjukan pelatih terbaru mereka. “Sekarang mereka merekrut Clarence Seedorf, yang juga orang Belanda. Perusahaan ini, yang namanya saja saya tidak tahu, merekrut Seedorf,” tambahnya. “Mereka akan menghancurkan Corinthians. Mereka semua oportunis, itulah yang terjadi. Bagi saya, Memphis adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang saat ini terjadi di Corinthians.”
Dewan direksi membela keputusan berisiko dalam menunjuk pelatih
Seedorf datang dengan rekam jejak kepelatihan yang beragam. Sebelumnya, ia menjalani periode yang kurang mengesankan di AC Milan, Shenzhen FC, dan Deportivo La Coruna. Jabatan terakhirnya bersama tim nasional Kamerun berakhir tujuh tahun lalu. Meski sudah lama tidak melatih, direktur sepak bola Corinthians Marcelo Paz membela keputusan untuk merekrutnya.
“Nama seperti Seedorf melampaui banyak hal,” jelas Paz. “Bukan berarti ia datang begitu saja. Kami punya akses untuk menghubunginya dan melihatnya sebagai sosok pemimpin, seorang pemenang, seseorang yang memutuskan untuk kembali melatih. Ia semula berencana kembali tahun depan, tetapi undangan dari Corinthians datang dan ia ingin ke sini. Penting bagi kami untuk memiliki seseorang yang punya keinginan, dan ia memang menginginkannya.”
Paz menekankan perlunya kebangkitan segera demi mempertahankan status Corinthians di kasta tertinggi. “Kami memahami bahwa ia akan datang dengan energi, semangat, dan pengetahuan yang besar,” lanjutnya. “Dari pembicaraan awal kami, ia sangat memahami apa yang kami butuhkan saat ini: pendekatan pragmatis, memenangi pertandingan, meraih poin, dan menutup tahun dengan raihan poin yang baik, sambil mulai memikirkan tahun depan.”
- Getty Images Sport
Persaingan menghindari degradasi di depan mata
Masa tugas Seedorf resmi dimulai Senin depan saat Corinthians menjamu Vitoria. Laga itu menjadi awal rangkaian delapan pertandingan berat hingga akhir musim bagi skuad yang tengah menghadapi kesulitan dan juga diperkuat mantan gelandang Manchester United, Jesse Lingard.
Klub asal Sao Paulo itu menghadapi persaingan yang sangat ketat untuk menghindari degradasi. Corinthians mengoleksi 32 poin, sama dengan Internacional, dan berada tepat di luar zona degradasi semata-mata karena meraih lebih banyak kemenangan daripada rivalnya.
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