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'Dia membuat kesalahan' - Legenda Atletico Madrid Diego Godin mengecam Julian Alvarez karena mencoba memaksakan transfer ke Barcelona
Saga transfer picu reaksi keras
Penyerang Argentina itu memicu kontroversi besar dengan secara terbuka mendorong kepindahan ke Barcelona selama Piala Dunia 2026. Atletico menolak mengadakan pembicaraan apa pun dengan rival mereka, bahkan menolak tawaran €150 juta dari Real Madrid saat mereka bertahan pada klausul rilis senilai €500 juta miliknya. Meski ada minat lebih lanjut dari Arsenal dan Manchester City, ia tetap bertahan dan dicemooh oleh suporter setelah reaksinya yang dingin dan tidak bahagia.
- Focus Images
Kesalahan striker dibahas secara terbuka
Legenda lini belakang Uruguay, Godin, membagikan pandangan jujurnya mengenai saga transfer sang penyerang yang berantakan saat tampil di 'Radioestadio Noche' milik Onda Cero.
Menanggapi kegemparan publik, pria 40 tahun itu berkata: "Julian Alvarez adalah pemain fantastis. Dia pasti orang yang hebat, tetapi saya pikir dia melakukan kesalahan… Kemarahan para suporter sepenuhnya bisa dimengerti. Kita semua paham bahwa seseorang mungkin ingin pergi, tetapi yang jadi soal adalah bagaimana Anda pergi, cara Anda melakukannya. Saya pikir kita semua sepakat bahwa dia melakukan kesalahan. Sekarang dia harus menanggung konsekuensinya, dan jika dia ingin memperbaiki hubungan itu, dia perlu menunjukkan gestur yang baik kepada para suporter."
Perbandingan dengan Griezmann menyoroti tantangan
Memenangi kembali kepercayaan para pendukung setia Metropolitano tidak akan mudah setelah kemarahan yang begitu meluas atas komitmennya terhadap tim.
Merefleksikan bagaimana mantan rekan setimnya Antoine Griezmann memperbaiki kembali hubungannya dengan para suporter setelah kembali dari Barcelona, pemenang delapan trofi mayor itu menambahkan: "Saya tidak tahu apakah Julian Alvarez akan bisa memperbaiki hubungan itu. Antoine harus mengerahkan usaha yang sangat besar, dan untuk Julian, kita lihat saja... Waktu yang akan menjawab, tetapi yang pasti adalah orang-orang setidaknya akan mengharapkannya memberikan segalanya di lapangan setiap kali dia mendapat kesempatan."
- AFP
Pertarungan kebugaran mendahului derby
Tim asuhan Diego Simeone berada di peringkat keempat La Liga dengan 13 poin dari enam pertandingan menjelang duel krusial hari Minggu melawan tetangga mereka, Real Madrid. Alvarez tetap diragukan tampil untuk derbysetelah absen pada pertandingan sebelumnya melawan Real Sociedad karena kelebihan beban otot.
Sang penyerang mengorbankan hari liburnya untuk berlatih dengan lari berintensitas tinggi, berpacu dengan waktu agar bisa tampil sebelum jeda internasional.
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