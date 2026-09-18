Legenda lini belakang Uruguay, Godin, membagikan pandangan jujurnya mengenai saga transfer sang penyerang yang berantakan saat tampil di 'Radioestadio Noche' milik Onda Cero.

Menanggapi kegemparan publik, pria 40 tahun itu berkata: "Julian Alvarez adalah pemain fantastis. Dia pasti orang yang hebat, tetapi saya pikir dia melakukan kesalahan… Kemarahan para suporter sepenuhnya bisa dimengerti. Kita semua paham bahwa seseorang mungkin ingin pergi, tetapi yang jadi soal adalah bagaimana Anda pergi, cara Anda melakukannya. Saya pikir kita semua sepakat bahwa dia melakukan kesalahan. Sekarang dia harus menanggung konsekuensinya, dan jika dia ingin memperbaiki hubungan itu, dia perlu menunjukkan gestur yang baik kepada para suporter."