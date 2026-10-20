Berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan di Parc des Princes, Vitinha memuji pemimpin lini serang Ousmane Dembele menjelang duel PSG melawan Barcelona di Liga Champions. Dembele menghabiskan enam musim di Catalunya sebelum pindah ke ibu kota Prancis.

Vitinha menyatakan keyakinan penuh bahwa winger asal Prancis itu mampu menghadirkan momen penentu kemenangan di panggung terbesar Eropa.

Gelandang tersebut juga memberikan dukungan kepada rekan senegaranya yang masih muda, Joao Neves, di tengah persaingan sehat dalam skuad.