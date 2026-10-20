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imago-sport-1082770823.jpgPRESSE SPORTS
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Dia membuat kami merinding!”: Vitinha ungkap pengakuan menarik soal Ousmane Dembele jelang duel kontra Barcelona

Paris Saint-Germain
Vitinha
O. Dembele
J. Neves
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Barcelona
Champions League

Gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha, memuji rekan setimnya Ousmane Dembele sebagai pemimpin unik yang mampu membuat para penggemar merinding saat menghadapi mantan klubnya, Barcelona. Pengatur permainan asal Portugal itu juga membela Joao Neves sembari memuji standar tinggi yang diterapkan Luis Enrique.

  • Vitinha dukung Dembele tampil gemilang melawan mantan klubnya

    Berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan di Parc des Princes, Vitinha memuji pemimpin lini serang Ousmane Dembele menjelang duel PSG melawan Barcelona di Liga Champions. Dembele menghabiskan enam musim di Catalunya sebelum pindah ke ibu kota Prancis.

    Vitinha menyatakan keyakinan penuh bahwa winger asal Prancis itu mampu menghadirkan momen penentu kemenangan di panggung terbesar Eropa.

    Gelandang tersebut juga memberikan dukungan kepada rekan senegaranya yang masih muda, Joao Neves, di tengah persaingan sehat dalam skuad.

  • imago-sport-1083619566.jpgPRESSE SPORTS

    Bintang Portugal menyoroti kepemimpinan unik Dembele

    Vitinha menekankan peran penting Dembele dalam skema Luis Enrique, seraya menyoroti kemampuannya membangkitkan semangat rekan-rekan setim dalam pertandingan besar. "Dia sudah cukup lama menjadi salah satu pemimpin tim ini," kata Vitinha.

    "Apa yang bisa dia berikan dalam pertandingan seperti ini sungguh unik."

    "Kami berharap dia bisa membuat kami merinding lagi besok," tambah sang gelandang.

  • Vitinha membela Neves dan menyambut persaingan sehat

    Menanggapi performa Joao Neves belakangan ini, Vitinha menegaskan bahwa setiap pesepakbola secara alami mengalami pasang surut. "Setiap pemain mengalami pasang surut... Yang kami upayakan adalah tampil sekonsisten mungkin," jelas Vitinha.

    "Kami memiliki banyak pemain bagus, yang berarti ada persaingan, tetapi persaingan itu sangat sehat dan sangat positif bagi semua orang."

    "Hal itu mendorong kami untuk selalu memberikan yang terbaik, dan menurut saya itulah kuncinya," ujarnya.

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    PSG bertekad mempertahankan standar tinggi di bawah asuhan Luis Enrique

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