Saat Madrid bersiap merampungkan kesepakatan raksasa senilai €132 juta dengan Leipzig untuk sensasi remaja Diomande, antusiasme di sekitar Santiago Bernabeu kian mencapai puncaknya. Dengan Rodrygo menepi akibat cedera ACL serius dan masa depan Vinicius Junior tetap menjadi subjek spekulasi intens, Real Madrid bergerak cepat untuk mengamankan partner baru bagi Kylian Mbappe.

Gonzalez mengenang momen ketika pemain Pantai Gading itu pertama kali masuk ke lingkungan tim senior di Leganes, seraya mengakui bahwa skuad langsung dibuat tercengang oleh kemampuan alaminya. Berbicara kepada AS, bek veteran itu memerinci dampak yang diberikan Diomande kepada para pemain yang sudah mapan. "Kami tidak percaya dia sebagus itu. Dari sentuhan pertama, Anda bisa melihat dia berbeda. Kami saling memandang sambil bertanya dari mana dia datang. Dia membuat kami kewalahan di sisi kiri. Saya belum pernah melihat pemain muda tampil seperti itu," kenang Gonzalez. "Dia membuat kami kewalahan di sisi kiri. Saya belum pernah melihat pemain muda tampil seperti itu."