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'Dia membuat kami gila' - Mantan kapten Leganes yakin Yan Diomande bisa melampaui bintang Barcelona Lamine Yamal jika diberi kesempatan yang sama di Real Madrid
Dukungan penuh dari mantan rekan setim
Saat Madrid bersiap merampungkan kesepakatan raksasa senilai €132 juta dengan Leipzig untuk sensasi remaja Diomande, antusiasme di sekitar Santiago Bernabeu kian mencapai puncaknya. Dengan Rodrygo menepi akibat cedera ACL serius dan masa depan Vinicius Junior tetap menjadi subjek spekulasi intens, Real Madrid bergerak cepat untuk mengamankan partner baru bagi Kylian Mbappe.
Gonzalez mengenang momen ketika pemain Pantai Gading itu pertama kali masuk ke lingkungan tim senior di Leganes, seraya mengakui bahwa skuad langsung dibuat tercengang oleh kemampuan alaminya. Berbicara kepada AS, bek veteran itu memerinci dampak yang diberikan Diomande kepada para pemain yang sudah mapan. "Kami tidak percaya dia sebagus itu. Dari sentuhan pertama, Anda bisa melihat dia berbeda. Kami saling memandang sambil bertanya dari mana dia datang. Dia membuat kami kewalahan di sisi kiri. Saya belum pernah melihat pemain muda tampil seperti itu," kenang Gonzalez. "Dia membuat kami kewalahan di sisi kiri. Saya belum pernah melihat pemain muda tampil seperti itu."
- Getty Images
Melampaui level Lamine Yamal
Bagian paling provokatif dari analisis Gonzalez adalah ketika membandingkan Diomande dengan superstar Barcelona, Yamal. Meski Yamal sudah memantapkan dirinya sebagai pilar penting bagi klub dan tim nasional, Gonzalez meyakini bahwa Diomande memiliki perangkat untuk pada akhirnya dianggap sebagai talenta yang lebih unggul jika ia mendapat panggung yang sama di Bernabeu. “Sejujurnya, ya. Ini mungkin terdengar gila, tetapi melihat perkembangannya, saya melihat dia ada di level itu,” klaim Gonzalez.
Ia mengakui bahwa Yamal saat ini unggul dalam hal pengalaman dan konsistensi, tetapi menegaskan jarak itu bisa dipangkas lewat kesempatan dan ketangguhan mental. "Lamine memiliki lebih banyak kontinuitas dan sudah membuktikannya lebih lama, tetapi jika Yan mendapat kesempatan yang sama, saya pikir dia bisa mencapai levelnya dan bahkan melampauinya. Dia sangat berbakat. Potensinya sangat besar. Satu-satunya tanda tanya besar saya adalah bagaimana dia akan menangani tekanan secara mental," ujarnya.
Profil seorang penyerang modern yang komplet
Yang membuat Diomande menjadi prospek yang begitu menggiurkan bagi Madrid adalah versatilitasnya dan tidak adanya kelemahan yang mencolok di sepertiga akhir lapangan. Pria Spanyol itu menjelaskan bahwa Diomande memiliki kombinasi langka antara kecepatan dan kematangan teknis yang memungkinkannya berkembang dalam berbagai peran.
"Semuanya. Levelnya luar biasa. Dia cepat, kuat, bisa bergerak ke dua sisi, mengalirkan permainan dengan baik, terus-menerus menantang pemain lawan dan menendang bola dengan baik," katanya.
"Sulit membandingkannya dengan siapa pun karena dia tidak unggul hanya dalam satu aspek. Secara teknis dia brilian, memahami permainan, melakukan kombinasi dengan baik, membuat pergerakan yang sangat bagus, luar biasa dalam situasi satu lawan satu dan menyerang ruang. Dia pemain yang komplet."
- getty
Kerendahan hati dan transisi menuju level elite
Terlepas dari karakternya yang "tanpa rasa takut" di lapangan, Diomande digambarkan sebagai sosok yang membumi dan selalu bersedia belajar selama waktunya di Leganes. Gonzalez berinisiatif sendiri untuk membimbing remaja itu, membantunya menavigasi kompleksitas kehidupan sebagai atlet profesional. “Saya mencoba untuk tetap dekat dengannya dan membantunya, terutama agar dia memahami apa itu sepakbola profesional karena dia sama sekali tidak tahu. Kami berbicara tentang jadwal, nutrisi, istirahat, latihan gym, dan kebutuhan untuk mendedikasikan diri 100%, bukan hanya saat latihan,” jelas pria Spanyol itu.
"Dia memiliki kontras yang sangat mencolok karena dia pemalu di luar lapangan tetapi tanpa rasa takut di atasnya. Dia mau mendengarkan, dia sopan, dan yang benar-benar paling menonjol bagi saya adalah kerendahan hatinya. Dia anak yang hebat."
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