Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

"Dia membingungkan" - Kelemahan terbesar Rayan Cherki terungkap oleh mantan rekan setimnya di Lyon, meskipun kemampuan luar biasa sang gelandang serang Manchester City

Penandatanganan musim panas Manchester City, Rayan Cherki, telah lama dipuji sebagai salah satu talenta alami terbaik di dunia sepak bola. Namun, mantan rekan setimnya di Lyon, Remy Riou, telah mengungkap sisi frustrasi dari permainan sang playmaker. Meskipun dijuluki sebagai pemain sepak bola gaya bebas yang mirip dengan Ronaldinho, Riou percaya bahwa kecenderungan Cherki untuk terlalu rumit dalam bermain sering menghambat efisiensinya selama mereka bermain bersama di Prancis.

  • Kenaikan Cherki dari bakat muda Lyon menjadi bintang City

    Cherki, 22 tahun, bergabung dengan City pada musim panas 2025 sebagai salah satu talenta muda paling diburu di Eropa, dengan reputasi sebagai permata mahkota akademi Lyon. Selama masa baktinya yang gemilang bersama tim Prancis tersebut, gelandang serang kreatif ini mencatatkan 185 penampilan, mencetak 29 gol, dan memberikan 45 assist, angka yang mengukuhkan statusnya sebagai talenta generasi di Ligue 1. Sejak pindah ke Premier League dengan status besar, Cherki telah mencetak sembilan gol dan 10 assist dari 37 pertandingan. 

  • Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    Pedang bermata dua dari bakat Cherki

    "Ah, Rayan bisa melakukan hal-hal luar biasa. Tapi dia terlalu berlebihan," ungkap kiper Riou, yang bermain bersama Cherki di Lyon selama dua tahun, kepada So Foot. "Dia bisa menggiring bola melewati empat pemain, tapi saat dia harus memberikan bola karena berhasil menciptakan ruang kosong, dia tidak melakukannya untuk mencoba hal lain. Dia memang membingungkan, tapi setelah beberapa waktu, kamu mengerti bahwa dia tidak akan melakukan umpan, jadi kamu tetap fokus padanya.

    "Ketika Anda seorang kiper, Anda mencoba mengantisipasi umpan balik, misalnya, dan, pada kenyataannya, setelah beberapa saat, Anda menyadari dia akan mencoba mengangkat bola atau menggiringnya lagi, jadi Anda tetap fokus padanya, yang berarti dia akhirnya kehilangan fokus dan efektivitasnya."

  • Hubungan cinta-benci Guardiola dengan orang Prancis

    Sifat yang sulit diprediksi dari Cherki tidak luput dari perhatian di Etihad, di mana Pep Guardiola telah mengalami naik-turun emosi dalam melatih mantan bintang muda Lyon tersebut. Setelah penampilan gemilang yang menentukan kemenangan dalam pertandingan terakhir, manajer City bercanda, "Ada saat-saat saya ingin berteriak padanya dan ada saat-saat saya ingin menciumnya." Campuran antara kehebatan dan frustrasi ini tampaknya menjadi ciri khas seorang pemain yang, menurut Riou, selalu kesulitan menemukan keseimbangan yang tepat antara hiburan dan hasil akhir.

    "Saya ingin membiarkannya mengekspresikan bakat luar biasanya. Kita harus bermain lebih baik dari belakang agar dia bisa mendapatkan lebih banyak bola dari posisi itu," lanjut Guardiola.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Mentalitas elit Benzema vs Gaya bermain Cherki

    Riou, yang tumbuh bersama Karim Benzema di akademi Lyon, mencatat perbedaan yang mencolok dalam dedikasi antara para legenda dan mereka yang hanya mengandalkan bakat. Merenungkan kemajuan Benzema, Riou mengingat: “Benzema sudah tekun untuk berbuat lebih agar mendapatkan lebih. Secara pribadi, saya tidak tahu bahwa dibutuhkan usaha sebesar itu. Saya pikir bakat saja sudah cukup. Saya sangat berbakat, tetapi saya tidak memiliki standar tinggi yang diperlukan untuk membangun karier. Inilah yang membuat karier saya kurang sukses dibandingkan dengan apa yang seharusnya bisa saya capai.”
