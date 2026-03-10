"Dia membingungkan" - Kelemahan terbesar Rayan Cherki terungkap oleh mantan rekan setimnya di Lyon, meskipun kemampuan luar biasa sang gelandang serang Manchester City

"Ah, Rayan bisa melakukan hal-hal luar biasa. Tapi dia terlalu berlebihan," ungkap kiper Riou, yang bermain bersama Cherki di Lyon selama dua tahun, kepada So Foot. "Dia bisa menggiring bola melewati empat pemain, tapi saat dia harus memberikan bola karena berhasil menciptakan ruang kosong, dia tidak melakukannya untuk mencoba hal lain. Dia memang membingungkan, tapi setelah beberapa waktu, kamu mengerti bahwa dia tidak akan melakukan umpan, jadi kamu tetap fokus padanya.

"Ketika Anda seorang kiper, Anda mencoba mengantisipasi umpan balik, misalnya, dan, pada kenyataannya, setelah beberapa saat, Anda menyadari dia akan mencoba mengangkat bola atau menggiringnya lagi, jadi Anda tetap fokus padanya, yang berarti dia akhirnya kehilangan fokus dan efektivitasnya."