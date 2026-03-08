AFP
"Dia memanggilku pengkhianat 50 kali!" - Jose Mourinho meluapkan kemarahannya kepada asisten pelatih Porto setelah diusir dari lapangan dalam pertandingan imbang 2-2 Benfica melawan pemimpin klasemen Liga Portugal
Kembalinya Benfica memastikan hasil imbang.
Gelandang Denmark Victor Froholdt membuka skor untuk Porto pada menit ke-10, dan pemain Polandia Oskar Pietuszewski menggandakan keunggulan mereka menjelang akhir babak pertama, membuat tim tamu berada dalam posisi yang menguntungkan. Namun, tim tuan rumah memberikan respons yang kuat di babak kedua dan akhirnya berhasil melakukan comeback yang luar biasa untuk menyelamatkan satu poin penting, berkat gol dari Andreas Schjelderup dan Leandro Barreiro.
Gol-gol di menit-menit akhir memicu kekacauan di pinggir lapangan.
Kontroversi meletus setelah gol penyeimbang Barreiro pada menit ke-89, dengan Mourinho terlihat berselisih dengan bangku cadangan Porto. Mantan manajer Chelsea dan Real Madrid itu kemudian mendapat kartu merah, dan saat berjalan menuju terowongan, ia membuat gestur dengan mendekatkan jempol dan jari telunjuknya, seolah-olah menyebut seseorang kecil.
Berbicara setelah pertandingan, Mourinho menjelaskan alasan dia diusir: "Wasit mengatakan dia mengusir saya karena saya menendang bola ke arah bangku cadangan FC Porto. Itu sama sekali tidak benar. Seringkali, saat kami mencetak gol, saya menendang bola ke arah tribun untuk memberi kesempatan kepada seorang penggemar beruntung. Saya tahu saya tidak terlalu bagus secara teknis, tapi itu ditujukan ke tribun penonton. Saya dikeluarkan dengan tidak adil. Wasit keempat melakukan pekerjaan yang buruk sepanjang pertandingan dan terus melakukannya saat saya memberitahu wasit tentang hal itu."
Pria berusia 63 tahun itu kemudian mengonfirmasi bahwa Gonzalez adalah orang yang membuatnya marah dari staf Porto, menambahkan: "Dia memanggil saya pengkhianat 50 kali. Saya ingin dia menjelaskan kepada saya, pengkhianat terhadap apa? Saya pergi ke FC Porto, saya memberikan jiwa saya untuk FC Porto, saya pergi ke Chelsea, ke Inter, ke Real Madrid, saya berkeliling dunia dan memberikan 24 jam hidup saya setiap hari. Itu yang disebut profesionalisme. Ketika dia pergi ke Marseille, apakah dia pengkhianat? Pengkhianat terhadap apa? Dia bisa saja menghina saya dengan cara yang lebih bisa saya terima, tapi saya pikir itu adalah serangan terhadap profesionalisme saya, yang sangat saya hargai."
Mourinho mengakui Porto lebih unggul.
Mourinho mengakui bahwa Porto adalah tim yang lebih baik pada malam itu, meskipun timnya melakukan perlawanan yang hebat. "Mengenai pertandingan: untuk sebagian besar waktu, FC Porto lebih dekat untuk menang daripada kami. Anda bisa menyukai mereka, membenci mereka, atau bahkan membenci mereka, tetapi FC Porto membangun tim dengan ide yang jelas," katanya. "Itulah yang mereka inginkan, cara mereka bermain, profil tim mereka sesuai dengan gaya bermain tersebut. Mereka adalah tim dengan fisik yang luar biasa. Sangat sulit bermain melawan FC Porto. Mereka memiliki empat winger, dan mana yang paling cepat... Mereka jauh lebih unggul dari kami dalam intensitas pertandingan."
Peringkat di puncak tetap tidak berubah.
Hasil imbang dramatis ini pada akhirnya membuat posisi teratas klasemen liga tetap sama seperti sebelumnya. Porto tetap memimpin klasemen dengan 66 poin, mempertahankan keunggulan empat poin yang krusial atas Sporting yang berada di posisi kedua, yang mencatatkan hasil imbang 2-2 saat bertandang ke Braga akhir pekan ini.
Benfica, di sisi lain, masih tertinggal tujuh poin dari Porto, tetapi Mourinho belum siap menyerah dalam perebutan gelar. "Masih ada 27 poin yang tersisa. Saya anggap sulit untuk mengejar ketertinggalan tujuh poin. Dalam hal selisih gol, kami seharusnya sangat mirip," katanya. "Kita harus melihat di masa depan bagaimana catatan head-to-head akan terlihat. Tapi tujuh poin tidak terlihat mudah bagi saya. Saya sudah mengatakan ini sejak awal musim. Sangat mudah untuk mengidentifikasi bagaimana FC Porto bermain, tetapi sangat sulit untuk bermain melawan mereka. Dan saya tidak berpikir FC Porto akan mudah kehilangan lebih banyak poin. Tetapi selama secara matematis masih mungkin, segalanya bisa terjadi."
