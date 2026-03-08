Kontroversi meletus setelah gol penyeimbang Barreiro pada menit ke-89, dengan Mourinho terlihat berselisih dengan bangku cadangan Porto. Mantan manajer Chelsea dan Real Madrid itu kemudian mendapat kartu merah, dan saat berjalan menuju terowongan, ia membuat gestur dengan mendekatkan jempol dan jari telunjuknya, seolah-olah menyebut seseorang kecil.

Berbicara setelah pertandingan, Mourinho menjelaskan alasan dia diusir: "Wasit mengatakan dia mengusir saya karena saya menendang bola ke arah bangku cadangan FC Porto. Itu sama sekali tidak benar. Seringkali, saat kami mencetak gol, saya menendang bola ke arah tribun untuk memberi kesempatan kepada seorang penggemar beruntung. Saya tahu saya tidak terlalu bagus secara teknis, tapi itu ditujukan ke tribun penonton. Saya dikeluarkan dengan tidak adil. Wasit keempat melakukan pekerjaan yang buruk sepanjang pertandingan dan terus melakukannya saat saya memberitahu wasit tentang hal itu."

Pria berusia 63 tahun itu kemudian mengonfirmasi bahwa Gonzalez adalah orang yang membuatnya marah dari staf Porto, menambahkan: "Dia memanggil saya pengkhianat 50 kali. Saya ingin dia menjelaskan kepada saya, pengkhianat terhadap apa? Saya pergi ke FC Porto, saya memberikan jiwa saya untuk FC Porto, saya pergi ke Chelsea, ke Inter, ke Real Madrid, saya berkeliling dunia dan memberikan 24 jam hidup saya setiap hari. Itu yang disebut profesionalisme. Ketika dia pergi ke Marseille, apakah dia pengkhianat? Pengkhianat terhadap apa? Dia bisa saja menghina saya dengan cara yang lebih bisa saya terima, tapi saya pikir itu adalah serangan terhadap profesionalisme saya, yang sangat saya hargai."