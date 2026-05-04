Setelah berhasil promosi kembali ke kasta tertinggi sepak bola Jerman dengan tiga pertandingan tersisa, Schalke kini sudah mengalihkan fokusnya ke perencanaan skuad untuk musim mendatang.

Inti dari pembahasan ini adalah masa depan Dzeko, penyerang berusia 40 tahun yang dampaknya sejak bergabung pada bursa transfer musim dingin tak kurang dari transformatif bagi The Royal Blues.

Pemain internasional Bosnia ini dengan cepat menjadi favorit para penggemar di Veltins-Arena, membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Dalam sembilan penampilannya bersama tim asal Gelsenkirchen ini, mantan bintang Manchester City dan Inter tersebut telah mencatatkan sembilan kontribusi gol, dengan mencetak enam gol dan memberikan tiga assist, yang menegaskan pentingnya perannya di lapangan.