Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Dia memang sudah tidak muda lagi" - Edin Dzeko belum memutuskan masa depannya, sementara pelatih Schalke menanggapi masa depan striker senior tersebut pasca promosi ke Bundesliga
Schalke bersiap untuk kembali ke Bundesliga
Setelah berhasil promosi kembali ke kasta tertinggi sepak bola Jerman dengan tiga pertandingan tersisa, Schalke kini sudah mengalihkan fokusnya ke perencanaan skuad untuk musim mendatang.
Inti dari pembahasan ini adalah masa depan Dzeko, penyerang berusia 40 tahun yang dampaknya sejak bergabung pada bursa transfer musim dingin tak kurang dari transformatif bagi The Royal Blues.
Pemain internasional Bosnia ini dengan cepat menjadi favorit para penggemar di Veltins-Arena, membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Dalam sembilan penampilannya bersama tim asal Gelsenkirchen ini, mantan bintang Manchester City dan Inter tersebut telah mencatatkan sembilan kontribusi gol, dengan mencetak enam gol dan memberikan tiga assist, yang menegaskan pentingnya perannya di lapangan.
- Getty Images Sport
Baumann memberikan pandangan mengenai situasi Dzeko
Direktur Olahraga Schalke, Frank Baumann, tampil di Sky untuk memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan terkini terkait striker veteran tersebut.
Baumann menegaskan bahwa meskipun pembicaraan masih berlangsung, keputusan akhir mengenai apakah Dzeko akan menjadi ujung tombak di Bundesliga musim depan belum tercapai.
"Saya pikir Edin tentu saja juga menyadari apa yang bisa dia berikan kepada tim dan klub - tetapi juga apa yang bisa diberikan klub kepadanya," jelas Baumann. "Dia membuat keputusan yang sangat sadar: bahwa dia ingin bermain, bahwa dia ingin mengalami hal positif, dan bahwa dia juga bisa mengakhiri musim dengan momen yang begitu istimewa."
Pengaruh usia dan Piala Dunia
Apakah penyerang kelas dunia ini akan memperpanjang kariernya hingga usia 41 tahun tetap menjadi pertanyaan besar yang dihadapi jajaran petinggi Schalke. Dengan sang veteran yang akan membela Bosnia-Herzegovina di Piala Dunia mendatang, klub bersedia memberinya ruang yang diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi fisik dan tujuan kariernya.
"Tentu saja dia juga akan menghadapi Piala Dunia dan usianya pun sudah tidak muda lagi, tetapi kami telah sepakat untuk duduk bersama setelah musim ini berakhir. Namun, tidak akan ada batas waktu dari pihak kami," kata Baumann.
Dia lebih lanjut menekankan bahwa jadwal turnamen akan memengaruhi waktu pembicaraan tersebut: "Karena Piala Dunia, dia tidak akan berada di lapangan pada hari pertama latihan, dan itulah mengapa kami memiliki waktu."
- AFP
Komitmen di atas keuntungan finansial
Insentif finansial tampaknya bukanlah faktor utama di balik keputusan Dzeko, dengan Baumann memuji integritas sang pemain serta keinginannya untuk membela klub. Striker tersebut dilaporkan menolak tawaran menggiurkan dari klub-klub elit Eropa demi membantu Schalke kembali ke kasta tertinggi sepak bola Jerman.
"Yang penting adalah dia mengambil keputusan berdasarkan keyakinan lagi, sama seperti yang dia lakukan pada musim dingin," kata Baumann. "Dia menolak tawaran yang jauh lebih menggiurkan, misalnya dari Paris, dan memutuskan untuk bermain dengan gaji yang lebih rendah di Gelsenkirchen – hal itu tampaknya juga memiliki daya tarik tersendiri."