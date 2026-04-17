Menurut laporan Sky, dalam beberapa pekan terakhir ini BVB telah membahas kemungkinan merekrut bek tengah West Ham United pada musim panas mendatang.
Dia memainkan peran penting dalam menyelamatkan VfB Stuttgart: Apakah BVB sedang berusaha merekrut bintang Liga Premier yang ingin pindah?
Dikabarkan bahwa Mavropanos ingin meninggalkan Hammers yang terancam degradasi setelah musim ini berakhir, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, dan mencari tantangan baru. Selain BVB, menurut Sky, klub-klub Bundesliga lainnya juga mengincarnya, dan kabarnya ada minat dari klub-klub lain di Liga Premier.
Borussia Dortmund tampaknya membutuhkan bek tengah baru, mengingat Niklas Süle diketahui akan meninggalkan Dortmund tanpa biaya transfer saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini. Selain itu, Emre Can masih akan absen lebih lama karena cedera ligamen. Dan meskipun Nico Schlotterbeck baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2031, kontrak barunya dilaporkan mengandung klausul pelepasan yang memungkinkan pemain timnas Jerman tersebut pindah ke beberapa klub top terpilih setelah Piala Dunia.
Menurut Sky, upaya Dortmund untuk mendatangkan Mavropanos kemungkinan akan rumit, karena tuntutan biaya transfer West Ham diperkirakan akan sangat tinggi. Namun, kemungkinan degradasi tim yang saat ini berada di peringkat ke-17 Liga Inggris tersebut bisa mengubah situasi, karena West Ham mungkin akan terpaksa menjual pemainnya.
- AFP
Segera bergabung dengan BVB? Konstantinos Mavropanos kemungkinan akan kembali ke Bundesliga
Mavropanos sudah mengenal Bundesliga sejak masih bermain untuk VfB Stuttgart. Pemain asal Yunani ini pindah dari negaranya ke FC Arsenal pada 2018 sebagai talenta muda; The Gunners kemudian meminjamkannya ke klub divisi dua 1. FC Nürnberg pada paruh kedua musim 2019/20. Setelah itu, ia dipinjamkan ke Stuttgart selama dua tahun, dan pada akhir masa pinjaman tersebut, VfB secara permanen merekrut bek tersebut dengan biaya total hampir empat juta euro.
Selama tiga tahun bersama VfB Stuttgart, Mavropanos sebagian besar menjadi pemain inti dan tampil dalam total 80 pertandingan Bundesliga (enam gol). Pada musim 2022/23, ia memainkan peran krusial dalam upaya VfB Stuttgart untuk bertahan di Bundesliga, misalnya dengan mencetak gol pembuka dalam kemenangan 3-0 pada leg pertama pertandingan degradasi melawan Hamburger SV.
Pada musim panas 2023, West Ham kemudian membayar biaya transfer sebesar 20 juta euro untuk pemain tim nasional Yunani tersebut. Bersama klub Inggris itu, pemain berusia 28 tahun ini tampil menonjol dalam beberapa bulan terakhir berkat penampilannya yang konsisten dan kuat.
Statistik Konstantinos Mavropanos musim ini
Permainan
29
Gol
3
Assist
0
Kartu kuning
2