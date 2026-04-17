Dia memainkan peran penting dalam menyelamatkan VfB Stuttgart: Apakah BVB sedang berusaha merekrut bintang Liga Premier yang ingin pindah?

Dikabarkan bahwa Mavropanos ingin meninggalkan Hammers yang terancam degradasi setelah musim ini berakhir, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, dan mencari tantangan baru. Selain BVB, menurut Sky, klub-klub Bundesliga lainnya juga mengincarnya, dan kabarnya ada minat dari klub-klub lain di Liga Premier.

Borussia Dortmund tampaknya membutuhkan bek tengah baru, mengingat Niklas Süle diketahui akan meninggalkan Dortmund tanpa biaya transfer saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini. Selain itu, Emre Can masih akan absen lebih lama karena cedera ligamen. Dan meskipun Nico Schlotterbeck baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2031, kontrak barunya dilaporkan mengandung klausul pelepasan yang memungkinkan pemain timnas Jerman tersebut pindah ke beberapa klub top terpilih setelah Piala Dunia.

Menurut Sky, upaya Dortmund untuk mendatangkan Mavropanos kemungkinan akan rumit, karena tuntutan biaya transfer West Ham diperkirakan akan sangat tinggi. Namun, kemungkinan degradasi tim yang saat ini berada di peringkat ke-17 Liga Inggris tersebut bisa mengubah situasi, karena West Ham mungkin akan terpaksa menjual pemainnya.