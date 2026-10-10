Berbicara kepada ESPN Brazil, Rice menyoroti tuntutan besar yang diberikan manajernya kepada skuad. Gelandang berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa fokus tanpa henti Arteta pada detail-detail kecil membedakannya dari rekan-rekan seprofesinya.

"Secara taktis, dalam latihan, dalam mengelola tim, detail yang dia dalami, hal-hal yang dia lihat yang tidak akan pernah Anda lihat," kata Rice kepada Renato Senise. "Dia terus mengawasi Anda saat Anda tidak merasa sedang diawasi. Dia mengawasi, terus mengajukan pertanyaan untuk mencoba menjebak Anda, untuk melihat apakah Anda mendengarkan. Dia selalu membuat Anda tetap waspada, memastikan bahwa Anda siap."

Rice menambahkan bahwa persiapan yang teliti ini memastikan tim tidak pernah lengah, sambil mengungkapkan rasa lega karena masa depan sang pelatih di London utara sudah aman.

"Setiap kali kami menjalani pertandingan, secara taktis kami tahu apa yang kami lakukan. Saat bertahan, saat menguasai bola, bagaimana kami akan mengalahkan lawan. Ini soal detail-detail kecil, cara dia menguraikan semuanya, yang membuatnya menjadi yang terbaik bagi saya," lanjut Rice. "Luar biasa bahwa dia [Arteta] menandatangani kontrak baru dan kami bisa memilikinya sebagai manajer kami untuk empat tahun ke depan. Jadi, kami akan sangat beruntung."



