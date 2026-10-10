Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Dia melihat hal-hal yang tak akan pernah Anda lihat' - Declan Rice puji Mikel Arteta sebagai yang 'terbaik' setelah bos Arsenal itu berkomitmen pada kontrak baru jangka panjang
Arteta memperpanjang masa baktinya di Emirates
Manajer Arsenal itu baru-baru ini menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun yang membuatnya tetap di klub hingga 2030. Setelah mengambil alih pada 2019, pria Spanyol itu kini menjadi manajer dengan masa jabatan terlama di empat divisi teratas Inggris.
Masa kepemimpinannya mencapai puncak baru musim lalu ketika ia sukses membawa Arsenal meraih gelar Premier League pertama mereka dalam 22 tahun. Pencapaian monumental ini mengukuhkan statusnya di Emirates, mendorong dewan klub untuk mengamankan jasanya untuk masa mendatang.
- (C)Getty Images
Perhatian terhadap detail yang tak tertandingi
Berbicara kepada ESPN Brazil, Rice menyoroti tuntutan besar yang diberikan manajernya kepada skuad. Gelandang berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa fokus tanpa henti Arteta pada detail-detail kecil membedakannya dari rekan-rekan seprofesinya.
"Secara taktis, dalam latihan, dalam mengelola tim, detail yang dia dalami, hal-hal yang dia lihat yang tidak akan pernah Anda lihat," kata Rice kepada Renato Senise. "Dia terus mengawasi Anda saat Anda tidak merasa sedang diawasi. Dia mengawasi, terus mengajukan pertanyaan untuk mencoba menjebak Anda, untuk melihat apakah Anda mendengarkan. Dia selalu membuat Anda tetap waspada, memastikan bahwa Anda siap."
Rice menambahkan bahwa persiapan yang teliti ini memastikan tim tidak pernah lengah, sambil mengungkapkan rasa lega karena masa depan sang pelatih di London utara sudah aman.
"Setiap kali kami menjalani pertandingan, secara taktis kami tahu apa yang kami lakukan. Saat bertahan, saat menguasai bola, bagaimana kami akan mengalahkan lawan. Ini soal detail-detail kecil, cara dia menguraikan semuanya, yang membuatnya menjadi yang terbaik bagi saya," lanjut Rice. "Luar biasa bahwa dia [Arteta] menandatangani kontrak baru dan kami bisa memilikinya sebagai manajer kami untuk empat tahun ke depan. Jadi, kami akan sangat beruntung."
Tantangan baru dan mengatur beban kerja
Meski Rice selalu menjadi sosok yang nyaris tak tergantikan untuk Arsenal musim ini, ia baru-baru ini absen dari tugas internasional untuk mengatasi masalah kebugaran ringan. Setelah berdiskusi dengan pelatih Inggris Thomas Tuchel, ia memilih tetap berada di London Colney untuk memulihkan diri.
"Ini mungkin pertama kalinya, atau mungkin kedua kalinya saya pernah melewatkan pemusatan latihan sejak menjalani debut untuk Inggris, jadi saya sangat kecewa harus melewatkannya. Tetapi setelah percakapan yang jujur dengan Thomas [Tuchel] dan pelatih di sini, itu adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan, untuk meredakan beberapa masalah yang saya alami," jelas Rice. "Dan sekarang saya merasa baik, saya merasa segar, dan menatap rangkaian pertandingan berikutnya, saya akan merasa sangat baik."
Setelah benar-benar beristirahat, Rice siap membantu Arsenal mempertahankan mahkota domestik mereka, meski ia menegaskan keberhasilan tahun lalu tak berarti apa-apa sekarang.
"Itu [memenangi liga] adalah pencapaian yang luar biasa, tetapi musim ini adalah musim yang benar-benar baru: tim baru, lawan baru, pemain baru. Jadi itu menghadirkan tantangan yang berbeda," kata Rice. "Jadi, ya, OK, kami adalah juara, tetapi kami tidak turun ke lapangan dan memikirkan musim lalu. Kami jelas bermain dengan lebih percaya diri musim ini, Anda bisa merasakan itu di dalam kelompok ini, tetapi yang terpenting adalah tetap rendah hati, dan menjalani setiap pertandingan satu per satu seperti yang kami lakukan tahun lalu serta mencoba memenangi sebanyak mungkin."
- Getty Images Sport
Bangkit kembali melawan Leeds
Arsenal kembali beraksi di Premier League pada Sabtu ini saat menjamu Leeds United di Emirates. Anak asuh Arteta sangat ingin memberikan respons kuat setelah kalah telak 3-0 dari Brighton pada laga sebelumnya.
Dengan Rice bugar dan siap bermain, Arsenal akan berupaya segera mengembalikan pertahanan gelar mereka ke jalur yang benar. Melewati laga mendatang ini dengan baik sangat penting untuk memulihkan momentum dan membuktikan bahwa kualitas mereka sebagai juara tetap terjaga.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami