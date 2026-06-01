"Dia melakukannya dengan sangat baik!" Deniz Undav membuat Julian Nagelsmann berada dalam situasi yang sulit menjelang Piala Dunia

Pada musim Bundesliga lalu, Undav menjadi penyerang Jerman terbaik dengan 19 gol; di tim nasional DFB, ia kini telah mencetak enam gol dalam delapan pertandingan. "Saya selalu percaya diri," kata Undav. Ia ingin "menikmati momen ini" dan "terus melaju". Selanjutnya, pelatih tim nasional yang harus "memutuskan" soal penampilannya.

Nagelsmann kini tahu betapa berharganya Undav. Saat pertandingan melawan tim Finlandia dari divisi kedua menjadi sulit di babak pertama, ia menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dengan gaya penyerang tengah terbaik untuk mencetak gol pembuka yang menentukan. Pada skor 3-0, ia tetap tenang di depan gawang setelah menerima umpan sempurna dari Lennart Karl. "Kami membutuhkan pemain yang bisa mencetak gol. Dia melakukannya dengan sangat baik," puji Nagelsmann.

Namun persaingannya ketat. Dibandingkan dengan Nick Woltemade yang baru masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan, Undav berhasil mencuri perhatian. Namun Kai Havertz, yang baru bergabung dengan tim di Chicago karena final Liga Champions, (masih) lebih diunggulkan oleh Nagelsmann. "Kami membutuhkan Kai, golnya di final Liga Champions luar biasa," kata pelatih timnas Jerman itu dan menyoroti kualitas lain: "Kita bisa melihat betapa pentingnya dia, kerja kerasnya di lini belakang, serta kekuatan sundulannya yang luar biasa, bahkan saat bertahan dalam situasi bola mati."

Undav menyadari persaingan yang ketat. "Kami memiliki tiga penyerang yang sangat bagus. Siapa pun yang bermain, dia pantas mendapatkannya," kata Undav, yang akan merayakan ulang tahun ke-30 pada hari final Piala Dunia, 19 Juli.

Dia tidak ragu-ragu menunjukkan di mana pesta besar itu akan diadakan. Demam Piala Dunia "semakin memuncak", namun turnamen ini hanya akan sukses "jika kami memenangkan turnamen ini," tegasnya. Dan dia tersenyum nakal lagi.