Deniz Undav tersenyum nakal seperti biasa saat menjelaskan tentang "area bermasalah"nya. "Ada rasa nyeri di bagian bawah bokong," jelas penyerang yang tenang itu, lalu dengan gaya santainya langsung membocorkan cara mengatasinya: "Kurangi duduk."
Diterjemahkan oleh
"Dia melakukannya dengan sangat baik!" Deniz Undav membuat Julian Nagelsmann berada dalam situasi yang sulit menjelang Piala Dunia
Sepertinya hal itu tidak akan semudah itu untuk diwujudkan. Lagipula, Undav akan naik pesawat Lufthansa bersama tim nasional Jerman pada Selasa siang menuju Amerika. Namun, ia pun sudah punya solusi untuk penerbangan panjang itu: "Cukup berbaring saja."
Suasana hati pemain asal Stuttgart yang pada bulan Maret lalu masih dikritik oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann ini tidak bisa lebih baik lagi. Peluangnya untuk masuk dalam skuad Piala Dunia akhirnya meningkat berkat dua gol dan satu assist dalam kemenangan telak 4-0 (1-0) atas Finlandia. "Jika kamu mencetak dua gol dan memberikan satu assist, kamu tidak akan pernah tersingkir dari tim," kata Nagelsmann.
Kepercayaan diri Undav pun semakin tinggi. Malam di Mainz itu "sempurna", katanya, dia telah melakukan "tugasnya". "Lebih baik lagi," tekannya, "tidak mungkin terjadi."
- AFP
Kai Havertz tampaknya masih menjadi pilihan utama Nagelsmann — Undav sebagai cadangan pertama
Pada musim Bundesliga lalu, Undav menjadi penyerang Jerman terbaik dengan 19 gol; di tim nasional DFB, ia kini telah mencetak enam gol dalam delapan pertandingan. "Saya selalu percaya diri," kata Undav. Ia ingin "menikmati momen ini" dan "terus melaju". Selanjutnya, pelatih tim nasional yang harus "memutuskan" soal penampilannya.
Nagelsmann kini tahu betapa berharganya Undav. Saat pertandingan melawan tim Finlandia dari divisi kedua menjadi sulit di babak pertama, ia menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dengan gaya penyerang tengah terbaik untuk mencetak gol pembuka yang menentukan. Pada skor 3-0, ia tetap tenang di depan gawang setelah menerima umpan sempurna dari Lennart Karl. "Kami membutuhkan pemain yang bisa mencetak gol. Dia melakukannya dengan sangat baik," puji Nagelsmann.
Namun persaingannya ketat. Dibandingkan dengan Nick Woltemade yang baru masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan, Undav berhasil mencuri perhatian. Namun Kai Havertz, yang baru bergabung dengan tim di Chicago karena final Liga Champions, (masih) lebih diunggulkan oleh Nagelsmann. "Kami membutuhkan Kai, golnya di final Liga Champions luar biasa," kata pelatih timnas Jerman itu dan menyoroti kualitas lain: "Kita bisa melihat betapa pentingnya dia, kerja kerasnya di lini belakang, serta kekuatan sundulannya yang luar biasa, bahkan saat bertahan dalam situasi bola mati."
Undav menyadari persaingan yang ketat. "Kami memiliki tiga penyerang yang sangat bagus. Siapa pun yang bermain, dia pantas mendapatkannya," kata Undav, yang akan merayakan ulang tahun ke-30 pada hari final Piala Dunia, 19 Juli.
Dia tidak ragu-ragu menunjukkan di mana pesta besar itu akan diadakan. Demam Piala Dunia "semakin memuncak", namun turnamen ini hanya akan sukses "jika kami memenangkan turnamen ini," tegasnya. Dan dia tersenyum nakal lagi.