Carrick tampak frustrasi setelah timnya bermain imbang 1-1 dengan Fulham, dan secara langsung menunjuk Leno sebagai alasan utama tim tamu gagal membawa pulang tiga poin. Hasil ini membuat Manchester United baru mengoleksi lima poin dari lima laga awal mereka di Premier League, menyamai raihan terendah bersama mereka pada tahap ini dalam satu musim, yang sebelumnya tercatat pada 2014-15.

Merefleksikan pertandingan tersebut, Carrick merasa timnya sudah berbuat cukup untuk meraih tiga poin penuh meski mengalami kemunduran. "Saya pikir kami seharusnya memenangkan pertandingan ini, saya pikir kami menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan ini," katanya kepada Sky Sports.

Sambil secara langsung menyoroti penampilan kiper Fulham, Carrick menambahkan: "Saya pikir mungkin kiper mereka, sungguh. Penyelamatan yang dia lakukan hari ini, dia mungkin membuat tiga penyelamatan kelas atas. Kami dua kali membentur tiang dan memiliki banyak peluang. Tentu saja kami tidak senang karena tidak memenangkan pertandingan ini, tetapi pasti ada hal-hal yang bisa diambil dari sini."