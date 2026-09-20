Getty Images Sport
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'Dia melakukan tiga penyelamatan kelas dunia' - Michael Carrick menyalahkan aksi heroik Bernd Leno atas kegagalan Manchester United mengalahkan Fulham
Leno tampil kokoh menghadapi tekanan dari Manchester United
Carrick tampak frustrasi setelah timnya bermain imbang 1-1 dengan Fulham, dan secara langsung menunjuk Leno sebagai alasan utama tim tamu gagal membawa pulang tiga poin. Hasil ini membuat Manchester United baru mengoleksi lima poin dari lima laga awal mereka di Premier League, menyamai raihan terendah bersama mereka pada tahap ini dalam satu musim, yang sebelumnya tercatat pada 2014-15.
Merefleksikan pertandingan tersebut, Carrick merasa timnya sudah berbuat cukup untuk meraih tiga poin penuh meski mengalami kemunduran. "Saya pikir kami seharusnya memenangkan pertandingan ini, saya pikir kami menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan ini," katanya kepada Sky Sports.
Sambil secara langsung menyoroti penampilan kiper Fulham, Carrick menambahkan: "Saya pikir mungkin kiper mereka, sungguh. Penyelamatan yang dia lakukan hari ini, dia mungkin membuat tiga penyelamatan kelas atas. Kami dua kali membentur tiang dan memiliki banyak peluang. Tentu saja kami tidak senang karena tidak memenangkan pertandingan ini, tetapi pasti ada hal-hal yang bisa diambil dari sini."
- Getty Images Sport
Kemunduran aneh di Craven Cottage
Sore hari berubah menjadi buruk bagi United ketika sebuah rangkaian kacau di area penalti mereka sendiri berujung pada gol pembuka yang menjadi mimpi buruk bagi Fulham. Lisandro Martinez tanpa sengaja mendorong bola ke gawangnya sendiri setelah kiper Senne Lammens gagal mengantisipasi dengan bersih sepakan mendatar dari Calvin Bassey.
Carrick tetap tenang soal proses gol yang bersarang, mengakui bahwa insiden seperti itu sering kali tak terhindarkan di tengah panasnya pertarungan Premier League. "Gol yang kami kebobolan adalah salah satu gol seperti itu. Para pemain bisa saja berpikir ini memang salah satu hari seperti itu, tetapi saya sangat menyukai reaksinya. Kami nyaris memenanginya pada akhirnya. Kami datang untuk meraih kemenangan tentu saja, cara pertandingan ini berjalan dan cara kami mengakhirinya adalah hal positif yang kami ambil dari ini," katanya kepada Sky Sports.
Berbicara kepada BBC Sport, bos United itu juga menyatakan timnya kurang beruntung karena tidak mendapatkan tendangan bebas dalam proses gol pembuka Fulham. "Saya pikir mungkin itu pelanggaran terhadap Matheus [Cunha] lebih dulu, ada perdebatan soal itu. Tembakannya datang melewati seseorang dan itu terjadi cukup cepat. Cukup banyak momen seperti itu yang berbalik merugikan kami. Syukurlah kami tetap membawa pulang sesuatu yang kecil dari pertandingan ini."
Cunha menyelamatkan satu poin di akhir laga
Saat waktu terus berjalan menuju menit ke-90, tekanan tanpa henti United akhirnya membuahkan hasil lewat Matheus Cunha. Penyerang itu melepaskan tembakan dari jarak 20 yard yang membentur cukup signifikan bek Fulham David Affengruber, membuat Leno yang sebelumnya tak bisa ditembus sama sekali tidak memiliki peluang saat bola bersarang di sudut gawang.
Meski ada anggapan bahwa timnya kurang memiliki urgensi pada fase-fase tertentu dalam pertandingan, Carrick membela pendekatan dan level energi para pemainnya. Ketika ditanya apakah timnya bermain pasif, ia menjawab: 'Saya tidak berpikir begitu. Apakah Anda berpikir kami seperti itu? Sepak bola adalah permainan yang sulit. Kami mengendalikan sebagian besar babak pertama. Ini Premier League dan akan ada periode ketika Anda tidak selalu bisa bermain sesuai keinginan. Mengharapkan dominasi total sepanjang pertandingan, saya rasa tidak ada siapa pun yang mendapatkannya di liga ini.'
- AFP
Pelajaran dari jeda internasional
Hasil itu membuat Manchester United berada di posisi ke-12 dengan hanya lima poin dari lima pertandingan pembuka mereka, sebuah awal yang jauh di bawah ekspektasi di Old Trafford. Namun, Carrick menegaskan ada hal-hal positif secara struktural yang bisa menjadi pijakan saat musim domestik jeda untuk agenda internasional.
Menutup penilaiannya terhadap performa tim, Carrick menekankan bahwa skuad masih berada dalam fase perkembangan di bawah arahannya. Sang manajer menyatakan: "Saya pikir kami bisa mengambil banyak hal dari hari ini. Saya pikir kami juga bisa belajar banyak. Kami bisa lebih baik dalam hal-hal tertentu, itu sangat jelas, tetapi ada beberapa tanda positif hari ini."
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