AFP
Diterjemahkan oleh
"Dia melakukan kesalahan" - Vincent Kompany menanggapi dengan santai kritik taktis dari pemain muda Bayern Munich setelah kemenangan tipis di Bundesliga
Bischof menyoroti kegagalan dalam strategi tekanan balik
Meskipun berhasil meraih kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah di Volkswagen Arena pada Sabtu lalu, suasana pasca-pertandingan di Bayern Munich justru didominasi oleh perdebatan taktis yang tak terduga. Saat berbicara kepada Sky Sport setelah peluit akhir dibunyikan, Bischof yang berusia 20 tahun tidak segan-segan dalam menilai mengapa sang juara bertahan kesulitan mendominasi pertandingan.
Bintang muda ini mengklaim bahwa tim telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar mereka selama pertandingan. "Kami tidak lagi melakukan hal-hal dasar yang kecil," kata Bischof kepada stasiun televisi tersebut. "Tekanan balik langsung setelah kehilangan bola adalah sesuatu yang sedikit kurang kami lakukan. Saya menyadari hal itu dari pinggir lapangan. Itulah mengapa kami akhirnya harus berlari jauh - dan kebobolan begitu banyak gol."
- Getty Images Sport
Kompany mengabaikan kesalahan pemain muda itu
Ketika giliran Kompany untuk duduk di meja wawancara tak lama setelah itu, pemain asal Belgia itu disambut dengan komentar Bischof. Setelah awalnya tertawa menanggapi situasi tersebut, sang pelatih kepala dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap analisis terbuka sang pemain mengenai alur taktis pertandingan.
“Tidak, tentu saja tidak,” jawab Kompany ketika ditanya apakah ia setuju dengan pemain muda tersebut. “Pemain muda itu membuat kesalahan dalam wawancara ini. Anda tidak bisa melakukan tekanan balik seratus kali jika Anda kehilangan bola atau kehilangan bola dengan cepat. Masalahnya bukanlah niat untuk melakukan tekanan balik, jika tidak, saya akan melihatnya dalam latihan dan juga berkata: Anda tidak bisa memenangkan pertandingan seperti itu.”
Ini lebih soal kesabaran daripada terburu-buru
Kompany berpendapat bahwa masalah yang dihadapi Bayern di Wolfsburg lebih bersifat psikologis daripada taktis, dengan menyoroti kurangnya ketenangan di sepertiga akhir lapangan pada awal-awal pertandingan. Ia berargumen bahwa rasa frustrasi tim semakin meningkat ketika mereka gagal mencetak gol pembuka, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya struktur permainan.
Memperluas pandangannya, Kompany menambahkan: "Ini tentang fakta bahwa Anda mungkin tidak selalu harus merasa harus mencetak tiga atau empat gol dalam 10-15 menit pertama dan kemudian lawan-lawan hanya tergeletak di lapangan. Itu tidak terjadi seperti itu. Kami memulai dengan baik selama 10 menit, lalu kehilangan kesabaran sedikit dan kemudian semuanya menjadi lebih sulit."
- Getty Images Sport
Diperkirakan akan terjadi pertarungan sengit di dalam bus
Meskipun perselisihan itu terjadi secara langsung di televisi, Kompany tetap bersikap santai dan menegaskan bahwa meskipun ia tidak setuju dengan cara penyampaiannya, ia tidak menyimpan dendam terhadap sang pemain. Namun, ia menegaskan bahwa ia akan membahas masalah ini secara langsung dengan Bischof sebelum tim kembali ke Munich.
Dengan senyuman, mantan kapten Manchester City itu mengatakan bahwa ia "pasti" akan berbicara dengan Bischof mengenai komentar tersebut, sambil berharap sang pemain akan meninjau kembali wawancara dirinya di dalam bus tim. "Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan ia akan mengatakan hal yang sama persis," tutup Kompany, menyiratkan bahwa pengalaman pada akhirnya akan mengubah perspektif sang pemain muda mengenai masalah-masalah taktis semacam itu.