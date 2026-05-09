"Dia melakukan kesalahan" - Vincent Kompany menanggapi dengan santai kritik taktis dari pemain muda Bayern Munich setelah kemenangan tipis di Bundesliga

Meskipun berhasil meraih kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah di Volkswagen Arena pada Sabtu lalu, suasana pasca-pertandingan di Bayern Munich justru didominasi oleh perdebatan taktis yang tak terduga. Saat berbicara kepada Sky Sport setelah peluit akhir dibunyikan, Bischof yang berusia 20 tahun tidak segan-segan dalam menilai mengapa sang juara bertahan kesulitan mendominasi pertandingan.

Bintang muda ini mengklaim bahwa tim telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar mereka selama pertandingan. "Kami tidak lagi melakukan hal-hal dasar yang kecil," kata Bischof kepada stasiun televisi tersebut. "Tekanan balik langsung setelah kehilangan bola adalah sesuatu yang sedikit kurang kami lakukan. Saya menyadari hal itu dari pinggir lapangan. Itulah mengapa kami akhirnya harus berlari jauh - dan kebobolan begitu banyak gol."