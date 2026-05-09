Setelah tersingkir dari Liga Champions oleh PSG, FC Bayern membutuhkan penampilan gemilang dari kipernya di Wolfsburg agar tidak tertinggal dan pada akhirnya bisa menang. Pemain muda Tom Bischof kemudian mengkritik penampilan tim asal Munich tersebut dan langsung dikoreksi oleh pelatih Vincent Kompany.
Diterjemahkan oleh
"Dia melakukan kesalahan dalam wawancara ini": Vincent Kompany mengoreksi pemain muda Bayern setelah kritik terhadap taktik 'gegenpressing'
"Selalu buruk jika kebobolan begitu banyak gol dan menghadapi begitu banyak peluang lawan," kata Bischof dalam wawancara dengan Sky. "Sayangnya, saya baru-baru ini menyaksikan beberapa pertandingan dari pinggir lapangan: Dasar-dasar dalam menekan balik, yaitu langsung mengejar lawan begitu kehilangan bola, belakangan ini kurang kami terapkan."
Apakah ini masalah kelelahan di akhir musim yang melelahkan, Bischof tidak bisa memastikan. "Saya hanya menyadarinya dari luar. Karena itu, kami sering harus berlari jarak yang tidak perlu," kata pemain berusia 20 tahun itu, yang bermain penuh selama 90 menit di Wolfsburg. "Jika kami melakukan tekanan balik yang cepat, kami mencetak banyak gol. Sayangnya, kami kini kebobolan banyak gol."
Vincent Kompany menjelaskan mengapa Bischof salah
Mengenai gol-gol yang kebobolan, Bischof memiliki alasan; bagaimanapun, juara bertahan itu baru saja kebobolan lima gol di Paris serta masing-masing tiga gol di Mainz dan dalam laga kandang melawan Heidenheim. Namun, penilaiannya mengenai tekanan lawan justru memicu reaksi pelatihnya, yang dengan tegas membantahnya.
"Tidak, tentu saja tidak," Kompany memulai percakapannya dengan Sky saat ditanya apakah penilaian Bischof benar. "Dia adalah pemain muda dan telah membuat kesalahan dalam wawancara ini."
Kemudian, pria berusia 40 tahun itu menjelaskan kritiknya terhadap Bischof dengan mengacu pada babak pertama pertandingan melawan Wolfsburg, di mana tuan rumah mendominasi Bayern dalam berbagai aspek: "Kamu tidak bisa melakukan tekanan balik seratus kali jika terus-menerus kehilangan bola dengan cepat. Masalahnya bukan karena kurangnya niat untuk melakukan tekanan balik; dengan cara itu, kamu tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Intinya adalah bahwa pertandingan tidak selalu harus ditentukan dalam sepuluh atau 15 menit pertama. Anda bisa melakukan tekanan balik satu, dua, atau tiga kali, tetapi pada akhirnya kaki akan terasa lelah."
Di babak kedua, Bayern kembali tampil seperti Bayern yang sesungguhnya dan mendominasi lawan - dan itu "karena cara kami menguasai bola," kata Kompany.
- Getty Images Sport
Kompany tidak marah pada Bischof: "Tom adalah anak yang hebat"
Pelatih berusia 40 tahun itu sama sekali tidak marah kepada Bischof; sebaliknya, ia menanggapi pernyataan Bischof dengan nada bercanda. "Tom adalah anak yang hebat. Tapi ini baru saja usai pertandingan, dan saya punya pandangan yang lebih luas," kata Kompany.
Meskipun Harry Kane gagal mengeksekusi penalti pertamanya di Bundesliga - setelah sebelumnya mencetak 24 gol - Bayern menang 1-0 di Wolfsburg berkat gol indah dari Michael Olise.
Pada hari pertandingan terakhir musim ini, tim asal Munich akan menghadapi tim promosi 1. FC Köln pada Sabtu mendatang. Seminggu kemudian, mereka akan bertanding di Berlin melawan juara bertahan VfB Stuttgart untuk memperebutkan Piala DFB.
FC Bayern di Wolfsburg: Dua babak yang berbeda
Wolfsburg mendominasi serangan di babak pertama, sementara Bayern membalikkan keadaan setelah jeda (data: flashscore).
Babak 1
Babak 2
Tembakan
15:5
2:11
Tembakan ke gawang
5:1
0:8
Peluang emas
4:1
1:1
xG
2,32:0,94
0,75:0,92