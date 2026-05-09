"Dia melakukan kesalahan dalam wawancara ini": Vincent Kompany mengoreksi pemain muda Bayern setelah kritik terhadap taktik 'gegenpressing'

Mengenai gol-gol yang kebobolan, Bischof memiliki alasan; bagaimanapun, juara bertahan itu baru saja kebobolan lima gol di Paris serta masing-masing tiga gol di Mainz dan dalam laga kandang melawan Heidenheim. Namun, penilaiannya mengenai tekanan lawan justru memicu reaksi pelatihnya, yang dengan tegas membantahnya.

"Tidak, tentu saja tidak," Kompany memulai percakapannya dengan Sky saat ditanya apakah penilaian Bischof benar. "Dia adalah pemain muda dan telah membuat kesalahan dalam wawancara ini."

Kemudian, pria berusia 40 tahun itu menjelaskan kritiknya terhadap Bischof dengan mengacu pada babak pertama pertandingan melawan Wolfsburg, di mana tuan rumah mendominasi Bayern dalam berbagai aspek: "Kamu tidak bisa melakukan tekanan balik seratus kali jika terus-menerus kehilangan bola dengan cepat. Masalahnya bukan karena kurangnya niat untuk melakukan tekanan balik; dengan cara itu, kamu tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Intinya adalah bahwa pertandingan tidak selalu harus ditentukan dalam sepuluh atau 15 menit pertama. Anda bisa melakukan tekanan balik satu, dua, atau tiga kali, tetapi pada akhirnya kaki akan terasa lelah."

Di babak kedua, Bayern kembali tampil seperti Bayern yang sesungguhnya dan mendominasi lawan - dan itu "karena cara kami menguasai bola," kata Kompany.