Seperti dilaporkan oleh Bild, VfL Wolfsburg dilaporkan sedang gencar-gencarnya memburu pemain penyerang tersebut.
Dia masih menunggu debutnya: Klub Bundesliga lainnya tampaknya tertarik pada pemain baru VfB Stuttgart yang didatangkan pada musim panas lalu
Menurut kabar yang beredar, Wolfsburg yang terancam degradasi kini memiliki pesaing baru dari Bundesliga, yaitu SC Freiburg, klub mantan Darvich. Karena pemain berusia 19 tahun ini masih menunggu debutnya di tim utama sejak kedatangannya dari FC Barcelona pada musim panas lalu dan sebaliknya hanya bermain untuk tim cadangan di Liga 3, pemutusan kontrak dalam waktu dekat tidak dapat dikesampingkan meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029.
Menurut laporan tersebut, Stuttgart hanya akan melepas sang playmaker dengan biaya transfer yang jauh melebihi tiga juta euro. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah peminjaman ke 2. Bundesliga atau ke luar negeri, agar Darvich dapat mengumpulkan pengalaman bermain yang sangat dibutuhkan di level yang lebih tinggi.
Wolfsburg: Apakah degradasi akan menguntungkan bagi Darvich?
Dalam hal ini, Wolfsburg mungkin memiliki keunggulan atas Freiburg, yang merupakan semifinalis Liga Europa. Dengan dua pekan tersisa, VfL berada di peringkat ke-16 yang berarti zona degradasi. Selisih poin dengan tim yang berada di zona aman (Werder Bremen dan 1. FC Köln) adalah enam poin, yang secara matematis sudah tidak mungkin dikejar. Alih-alih, perhatian kini tertuju ke tim-tim di bawahnya. St. Pauli berada di peringkat ke-17 dengan poin yang sama, sedangkan tim di posisi terbawah klasemen, 1. FC Heidenheim, hanya memiliki selisih tiga poin.
Pada pekan terakhir, akan terjadi duel langsung antara Wolfsburg dan Pauli. Akhir pekan mendatang, The Wolves akan menjamu FC Bayern München di kandang sendiri.
Selain itu, VfB ingin merencanakan masa depan jangka panjang bersama Darvich, karena ia telah menunjukkan performa yang meyakinkan di Liga 3 dengan 10 gol dan empat assist. "Noah siap, dia baru-baru ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik," puji pelatih Stuttgart, Sebastian Hoeneß, kepada Bild pada akhir Februari dan menjanjikan pemain timnas U-21 Jerman itu kesempatan bermain di tim utama: "Saya sangat puas dengan perkembangannya. Dia memiliki banyak hal yang membuatnya layak untuk tugas-tugas yang lebih tinggi. Dia harus terus mengikuti jalur ini."
Darvich: Banyak klub dari Bundesliga 2 yang tertarik?
Sejak saat itu, Darvich—yang pindah ke Stuttgart dari tim cadangan FC Barcelona musim panas lalu dengan nilai transfer satu juta euro—belum pernah masuk ke skuad utama. Ia hanya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Hoeneß pada pekan ke-2 saat melawan Gladbach. Meskipun demikian, peminjaman dikabarkan menjadi solusi yang paling diutamakan. Sky juga melaporkan adanya sejumlah klub dari Bundesliga 2 yang tertarik padanya.
Di Freiburg, Darvich bermain untuk tim junior dari tahun 2017 hingga 2023. Ia terutama dikenal berkat penampilannya bersama tim nasional U-17 Jerman pada tahun 2023, ketika ia memimpin tim DFB sebagai kapten untuk meraih gelar juara Eropa dan beberapa bulan kemudian juga gelar juara dunia. Di sela-sela itu, Darvich mengambil langkah berani pindah dari Breisgau ke Barca, di mana ia setidaknya dalam pertandingan uji coba mengumpulkan pengalaman berharga untuk tim utama bersama Robert Lewandowski dan kawan-kawan.
Noah Darvich: Data performa dan statistik untuk VfB Stuttgart II
Permainan 27 Gol 10 Assist 4