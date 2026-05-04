Dia masih menunggu debutnya: Klub Bundesliga lainnya tampaknya tertarik pada pemain baru VfB Stuttgart yang didatangkan pada musim panas lalu

Dalam hal ini, Wolfsburg mungkin memiliki keunggulan atas Freiburg, yang merupakan semifinalis Liga Europa. Dengan dua pekan tersisa, VfL berada di peringkat ke-16 yang berarti zona degradasi. Selisih poin dengan tim yang berada di zona aman (Werder Bremen dan 1. FC Köln) adalah enam poin, yang secara matematis sudah tidak mungkin dikejar. Alih-alih, perhatian kini tertuju ke tim-tim di bawahnya. St. Pauli berada di peringkat ke-17 dengan poin yang sama, sedangkan tim di posisi terbawah klasemen, 1. FC Heidenheim, hanya memiliki selisih tiga poin.

Pada pekan terakhir, akan terjadi duel langsung antara Wolfsburg dan Pauli. Akhir pekan mendatang, The Wolves akan menjamu FC Bayern München di kandang sendiri.

Selain itu, VfB ingin merencanakan masa depan jangka panjang bersama Darvich, karena ia telah menunjukkan performa yang meyakinkan di Liga 3 dengan 10 gol dan empat assist. "Noah siap, dia baru-baru ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik," puji pelatih Stuttgart, Sebastian Hoeneß, kepada Bild pada akhir Februari dan menjanjikan pemain timnas U-21 Jerman itu kesempatan bermain di tim utama: "Saya sangat puas dengan perkembangannya. Dia memiliki banyak hal yang membuatnya layak untuk tugas-tugas yang lebih tinggi. Dia harus terus mengikuti jalur ini."