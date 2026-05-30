Seperti dilaporkan ESPN, Sean Sweeney dikabarkan akan memimpin tim asal Florida tersebut sebagai pelatih kepala. Pria berusia 41 tahun itu saat ini masih menjabat sebagai asisten pelatih kepala di San Antonio Spurs dan bersama tim asal Texas tersebut masih berjuang melawan Oklahoma City Thunder untuk lolos ke babak final.
Diterjemahkan oleh
Dia masih berjuang untuk lolos ke Final NBA: Orlando Magic tampaknya telah menemukan pelatih baru
Sweeney dikenal sebagai pelatih yang sangat berbakat terutama dalam hal pertahanan; berkat kerja kerasnya, Spurs yang diperkuat oleh Pemain Bertahan Terbaik Tahun Ini Victor Wembanyama telah menjadi salah satu tim NBA dengan pertahanan terkuat. Sebelumnya, Sweeney menjabat sebagai asisten pelatih di Dallas Mavericks asuhan Jason Kidd dan pernah bekerja sama dengan Luka Doncic dalam staf kepelatihan tim nasional Slovenia.
Selain Sweeney, Magic juga dikabarkan mempertimbangkan Billy Donovan dan Jeff Van Gundy, namun kini Sweeney, yang telah bekerja dalam berbagai peran dan di berbagai tim NBA sejak 2011, berhasil memenangkan persaingan.
Orlando Magic masih jauh di bawah ekspektasi pada tahun kelima di bawah kepemimpinan Mosley
Magic telah memecat Jamahl Mosley pada awal Mei, tak lama setelah tersingkir di babak pertama playoff untuk ketiga kalinya berturut-turut. Di bawah asuhan mantan pelatih kepala tersebut, Orlando gagal menunjukkan kemajuan dalam perkembangannya pada musim lalu. Justru sebaliknya.
Meskipun memiliki banyak pemain berbakat seperti Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane, dan Jalen Suggs, Magic tetap menjadi tim yang sering mengecewakan dalam serangan dan secara mengejutkan rentan dalam pertahanan. Terutama dalam pertahanan, Orlando sebenarnya selalu tampil gemilang di bawah Mosley pada tahun-tahun sebelumnya.
Masalah cedera yang kembali melanda Orlando juga memainkan peran besar. Baik Banchero maupun Wagner kembali melewatkan banyak pertandingan musim ini, terutama Wagner yang mengalami cedera parah. Pemain bintang asal Jerman itu hanya tampil dalam 34 pertandingan di musim reguler karena cedera pergelangan kaki yang parah terus-menerus mengganggunya.
Orlando Magic: Tanpa Franz Wagner, mereka harus menelan kekalahan pahit dari Detroit Pistons
Di babak play-in, meski sempat kalah dari Philadelphia 76ers, Magic akhirnya berhasil merebut tiket terakhir ke babak playoff Wilayah Timur dengan mengalahkan Charlotte Hornets, dan bahkan sempat memimpin 3-1 dalam seri melawan tim peringkat pertama Wilayah Timur asal Detroit. Namun, karena Wagner, yang tampil sangat baik terutama dalam pertahanan melawan bintang Pistons Cade Cunningham, kembali absen dalam tiga pertandingan terakhir seri tersebut, Orlando akhirnya tersingkir lebih awal.
Akibatnya, Mosley harus mundur setelah lima tahun menjabat. "Kami sangat berterima kasih kepada Jamahl atas segala yang telah ia lakukan untuk Orlando Magic," kata Jeff Weltman, Presiden Divisi Basket, saat itu. "Kami menghargai kualitas kepemimpinannya dan kontribusinya yang positif sebagai pelatih kepala. Meskipun keputusan ini sulit bagi kami, kami berpendapat bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk suara baru dan perspektif segar. Kami mengucapkan yang terbaik untuk Jamahl dan keluarganya."