Dia masih berjuang untuk lolos ke Final NBA: Orlando Magic tampaknya telah menemukan pelatih baru

Magic telah memecat Jamahl Mosley pada awal Mei, tak lama setelah tersingkir di babak pertama playoff untuk ketiga kalinya berturut-turut. Di bawah asuhan mantan pelatih kepala tersebut, Orlando gagal menunjukkan kemajuan dalam perkembangannya pada musim lalu. Justru sebaliknya.

Meskipun memiliki banyak pemain berbakat seperti Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane, dan Jalen Suggs, Magic tetap menjadi tim yang sering mengecewakan dalam serangan dan secara mengejutkan rentan dalam pertahanan. Terutama dalam pertahanan, Orlando sebenarnya selalu tampil gemilang di bawah Mosley pada tahun-tahun sebelumnya.

Masalah cedera yang kembali melanda Orlando juga memainkan peran besar. Baik Banchero maupun Wagner kembali melewatkan banyak pertandingan musim ini, terutama Wagner yang mengalami cedera parah. Pemain bintang asal Jerman itu hanya tampil dalam 34 pertandingan di musim reguler karena cedera pergelangan kaki yang parah terus-menerus mengganggunya.